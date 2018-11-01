Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Molchyn написав:Не устаю поражаться оптимизму нашего народа! Очень много людей думает что НАША ВЛАСТЬ заботится или хотя бы должна заботится о народе! А если подумать? Зачем власти богатый народ? Любой и прошлой, и теперешней, и будущей? Зачем? У богатого народа и запросы вырастут! И тут перед выборами гречкой и увеличением ЗП на 3 грн. не обойтись.
кандидатам, за которых голосует средний класс и более состоятельные люди, наоборот, желательно чтобы этот класс был шире и жирнее. чтобы не мог прийти левый популист и с помощью гречки склонить бедняков на свою сторону и захватить кресло. у богатого народа запросы к власти как раз минимальны - "я сам заработаю, не лезь ко мне, осуществляй охранные функции". если я хочу большую зп, я либо иду к начальнику либо ухожу в другую контору, где заплатят больше. если никто больше не заплатит, значит это пока та сумма, которой я стою. если мне для какой-то позиции не хватает компетенций, я беру книжку/сайт/самоучитель и получаю нужные навыки. власть к моей зп вообще не относится никоим боком.
Вот какой им стимул делать нам лучше в этой системе государства? Так надо делать людям хорошо? Этот довод смешной! Из за страха что их вынесут? А они не боятся. Нет может и наступит момент страха, но власть будет далеко и с деньгами... Пусть мне возразят ярые оптимисты!!
они не должны делать людям "хорошо" или "плохо". на вас и на меня им положить с пробором. у них в стране должен сводиться дебит с кредитом, вот и все. ну и законы соблюдаться, насколько это возможно. с точки зрения газа как ресурса им выгодно поставить рыночную цену, чтобы нафтогаз был как можно более прибыльным. однако здесь все упирается в платежеспособность, поставишь конскую цену, ее заплатит меньшинство и убытки лишь возрастут. поэтому балансируют на тонкой грани.
а что касается бизнеса - пороху выгоден платежеспособный едок тортов Рошен. а Юле например, которая "не имеет бизнеса в Украине", но у которой по декларации муж почему-то получает бабки от офшора, владеющего сетью ломбардов . Как говорил Майкл Щур "...Чому Тимошенко так активно відхрещується від зв’язку з ломбардами? Відповідь очевидна: бо не може ж політик, який критикує владу за зубожіння людей заробляти на зубожінні за допомогою ломбардів!.."
galex написав:но у которой по декларации муж почему-то получает бабки от офшора,
Странно но в "панамгейте" как то не она а хАрант замешан был, а чем "ломбарды" от "слепого траста" отличаются? Может то что их в Липецке нет и с их прибыли в 2014-15-16 годах не платили налог который шел на финансирование войны против Украины?
galex написав:довольно спорно. если взять скромный критерий среднего класса (доход семьи 1к$ и выше), понимаю что случаи бывают разные просто хочу для себя прояснить на примерах.посчитать отопительный период равномерноОТОП 650 + ГВ 500 + ХВ 100 + ДОМ 500 + ЭЛ 300 + инет/моб 250 + дач.газ 100 = 2400туда-сюда сотку накинуть, все равно меньше 100$.
Коммуналка на много больше стоит. Отопление у нас стоит более 100 долларов - в месяц. Площадь - 62м2. Вода около 300 как и ЖЭК за 1 человека. Умножьте на количество человек, тоже получатся около 1 000 гр - за каждую услугу. И У нас средний класс - это не 1000$ доход - а если верить нашей власти - то якобы аж - 7500 гривень. То есть 260 долларов. А по факту и того меньше.
Это если определять средний класс по-вашему - помните - мы уже дискутировали ? Вы настаивали, что средний класс - это те - кто имеет средний доход. Я настаивал - что это социальная категория -а не экономическая - что средний класс это - учителя - врачи и тп.
Джон написав:Рейган тоже был актером но совок развалил..Зеленский конец Московии?
Не он развалил На развал СССР много десятилетий пахали сотни тысяч специалистов в разных отраслях CША - были такие научные институты, разрабатывали и внедряли разработанные стратегии. Автором и идеологом основным - если хотите фамилию всем известную - то скорее был Бжезинский - а для " широкого загала" нужен был именно актер. На сколько я помню - сам Рейган себе в заслугу не ставил развал СССР. Так что это заслуга Ельцина, а не Рейгана. Ельцин не скрывал - что он разваливает СССР именно под руководоством амеров. Вообще-то они сами это не афишируют вроде ?
ruvex написав:Приоткрою тонированное окно вашего лимузина. Заехал в гости к племяннику. Счетчик общедомовой. https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 84cc42.jpg Обязательный по ЦО (субс) 1075 грн. Остальное - проблема жильцов, считается как перерасход и это при ЦО. Не цитируйте Реву на ночь.
удивительно. такая форма назначения субсидии на отопление со счетчиком достаточно абсурдна. странно что никто этого Реве не написал с цифрами и примерами. во всяком случае я как-то давно заходил на его страницу - в основном был какой-то сюр со сплошными оскоблениями. когда-то под давлением общественности удалось убедить газовиков не вводить абонплату в том виде, в котором хотели.
интересна этажность дома. при той же примерно площади у меня за февраль 1253. а всего за сезон 7533, грубо 22,4$ в месяц. 14этажка где-то 88-90 годов постройки. кстати в этом году ожидаем меньше потребления, так как доутеплили общие балконы. интересно, перекроет повышение тарифов или нет.
galex написав:интересна этажность дома. при той же примерно площади у меня за февраль 1253. а всего за сезон 7533, грубо 22,4$ в месяц. 14этажка где-то 88-90 годов постройки. кстати в этом году ожидаем меньше потребления, так как доутеплили общие балконы. интересно, перекроет повышение тарифов или нет.
9 - этажка, 5 этаж. 92 год постройки. А что дает утепление, сейчас на улице +13-+19 и в доме (откуда пример платежки) неделю топят? Вы наверное живете в обещанной европейской части Украины.
Джон написав:Странно но в "панамгейте" как то не она а хАрант замешан был, а чем "ломбарды" от "слепого траста" отличаются? вы юлефан? )) ну хоть не пророссийский и то хорошо.
ломбард отличается тем, что это такая штука, зарабатывающая на "зубожинни" граждан. особо популярно ставить возле игровых автоматов, чтобы так сказать "не отходя от кассы". кстати за игровые автоматы юле тоже спасибо - совершенно дурацкий и непродуманный запрет теперь вместо бюджета приносит миллиарды теневому бизнесу и фиг теперь их сковырнешь. они еще и придумали схему как работать абсолютно законно, пусть и бредово, типа "бутылка водки напрокат" при запрете продажи в ночные часы.
а "слепой траст" это вообще из другой оперы. здесь меня претензии к порошенко смешат - сначала талдычить "порошенко продай бизнес", а потом когда он отдал в стороннее управление, чтобы те искали покупателя, устраивать зраду из-за офшоров. То что офшоры используются для уклонения от налогов, совсем не значит что только для этой цели. Тем более сумма налогов, уплаченная Рошеном, известна, и довольно немалая. Раз в 50 больше, чем он позволил себе потратить на отпуск.
Может то что их в Липецке нет и с их прибыли в 2014-15-16 годах не платили налог который шел на финансирование войны против Украины?
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а откуда эти прибыли и налог взялся, вы не подумали? )) порошенко взял много денег из карманов российских покупателей, оставил часть в виде налогов и зарплат, остально забрал себе в виде прибыли. если бы не Рошен, покупатель купил бы продукцию какой-нибудь местной фабрики "Тузик" и все 100% денег остались бы в РФ. кстати весьма показателен репортаж с законсервированной фабрики. все работники очень жалеют о закрытии и говорят что кондитерского производства такого уровня в РФ не было. что как бы намекает на то, что рост появления ларьков "Рошен" - заслуга не только должности (хотя и глупо отрицать что должность способствует избегать палок в колеса). лучше бы конечно он был автопроизводителем, здесь у нас увы качественного хозяина не нашлось.
kalinavalera1 написав:Так что это заслуга Ельцина, а не Рейгана.
Рейган устроил ГКЧП? Вот прямо как чейчас помню сидят рядочком Язов, Крючков.. и Рейган между ними)). А может он расстреливал танками Белый Дом в 1993 году? А толпы московитов смотрели на это? США только дали пинок.. а конструкция Совка рухнула сама по себе. Так и сейчас что в московии что в Украине или РБ, массы устраивает тот режим который ими правит. Ведь путинские 86% или рошеновские 54% они не с неба свалились... Сами голосовали сами и получили.. что там что тут. Там "амперия" вместо мозгов и трухлявое вЯличие, другим же нАты и ЕС подавай.. и ни там и не тут у большинства населения просто нет мозгов хотя бы минимум смотреть биографии кого выбираешь.. один основатель партии рыгов, которая организовала расстрелы этого самого населения на Майдане и друган Овоща, даривший ему картины Айвазовского на дни рождения , а второй вообще вертухай по кличке - Моль. PS Они наше зеркало .
Spitoll написав:для государства хорошо если он стоит реальную цену... цена на коммуналку в основном бьет по среднему классу у которого нет субсидии.
Лучше для МВФ и всего цивилизованого мира. Без разрешения от них современная Украина не может и шагу ступить.
Я бы конкретизировал - что именно выгоднее МВФ и миру - нас просто используют. И снимают сразу 3 шкуры. Ну пытаются алчно снять 3 шкуры. Все конечно для наживы - ибо в странах отношения международные считают на деньги - и у них , цивилизованных, кредиты на много ДЕШЕВЛЕ, то есть очень выгодно кредитовать нас, раз наши керманычи под такие предательские проценты подписываются за нас. А главное выгодно миру за наш счет - Рашу "штрыкать" - и давить на нее конечно - с той же коммерческой целью. ( даже войны затвают - с коммерческой целью, а не с идейной ) Европа зависит от русского газа. ( Мы тоже Европа) То есть они зависимы - и тут нужен противовес. Нас просто используют и очень разнообразно имеют, раз наши керманычи нас подставляют. При этом нам втюхивают бредовые "идеи" вместо стандартного добробуту и безбеки - которые нужны людям от правительства, и которое обязано это нам обеспечить.
Вот пример такой разработки прямо тут на ветке ни с того ни с сего - " Заленский развалит Московию " ?! Тема - про благополучие экономическое украинцев . Вы считаете что разжигание войны - это то - что даст народу Украины благосостояние и безопасность ?! При чем тут Московия ? Это бредовый вброс - типа от Луцика - " колесо історії може рухатися тільки змащене кров"ю українців". Или Гордона " большинство украинцев такие слабые, что вместо свободы - выберут счастье" - с осуждением. Заметьте - всю эту бредовину гонят люди - миллионеры долларовые. У которых все есть, даже недвига в благополучных странах - и сами они выбрали "счастье, достаток и безопасность" . А нам втюхивают - как мы должны своей кровью смазывать колесо истории ?!?!?! Или вместо счастья - выбрать свободу быть нищим без медицины и пенсий в воюющей разграбленной стране ? Все время спрашиваю - о какой свободе - конкретно идет речь ?