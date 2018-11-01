Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:00

Джон написав: Странно но в "панамгейте" как то не она а хАрант замешан был, а чем "ломбарды" от "слепого траста" отличаются?

вы юлефан? )) ну хоть не пророссийский и то хорошо. Странно но в "панамгейте" как то не она а хАрант замешан был, а чем "ломбарды" от "слепого траста" отличаются?вы юлефан? )) ну хоть не пророссийский и то хорошо.

Может то что их в Липецке нет и с их прибыли в 2014-15-16 годах не платили налог который шел на финансирование войны против Украины?

ломбард отличается тем, что это такая штука, зарабатывающая на "зубожинни" граждан.особо популярно ставить возле игровых автоматов, чтобы так сказать "не отходя от кассы". кстати за игровые автоматы юле тоже спасибо - совершенно дурацкий и непродуманный запрет теперь вместо бюджета приносит миллиарды теневому бизнесу и фиг теперь их сковырнешь. они еще и придумали схему как работать абсолютно законно, пусть и бредово, типа "бутылка водки напрокат" при запрете продажи в ночные часы.а "слепой траст" это вообще из другой оперы. здесь меня претензии к порошенко смешат - сначала талдычить "порошенко продай бизнес", а потом когда он отдал в стороннее управление, чтобы те искали покупателя, устраивать зраду из-за офшоров. То что офшоры используются для уклонения от налогов, совсем не значит что только для этой цели. Тем более сумма налогов, уплаченная Рошеном, известна, и довольно немалая. Раз в 50 больше, чем он позволил себе потратить на отпуск.[/quote]а откуда эти прибыли и налог взялся, вы не подумали? ))порошенко взял много денег из карманов российских покупателей, оставил часть в виде налогов и зарплат, остально забрал себе в виде прибыли.если бы не Рошен, покупатель купил бы продукцию какой-нибудь местной фабрики "Тузик" и все 100% денег остались бы в РФ.кстати весьма показателен репортаж с законсервированной фабрики. все работники очень жалеют о закрытии и говорят что кондитерского производства такого уровня в РФ не было. что как бы намекает на то, что рост появления ларьков "Рошен" - заслуга не только должности (хотя и глупо отрицать что должность способствует избегать палок в колеса). лучше бы конечно он был автопроизводителем, здесь у нас увы качественного хозяина не нашлось.