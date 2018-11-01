Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:18

Джон написав: Ведь путинские 86% или рошеновские 54% они не с неба свалились... Сами голосовали сами и получили.. что там что тут. Там "амперия" вместо мозгов и трухлявое вЯличие, другим же нАты и ЕС подавай.. и ни там и не тут у большинства населения просто нет мозгов хотя бы минимум смотреть биографии кого выбираешь.. один основатель партии рыгов, которая организовала расстрелы Ведь путинские 86% или рошеновские 54% они не с неба свалились... Сами голосовали сами и получили.. что там что тут. Там "амперия" вместо мозгов и трухлявое вЯличие, другим же нАты и ЕС подавай.. и ни там и не тут у большинства населения просто нет мозгов хотя бы минимум смотреть биографии кого выбираешь.. один основатель партии рыгов, которая организовала расстрелы

Не понял о чем вы ? Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане. Кто конкретно контролировал тот участок - откуда велась стрельба, кто уничтожал улики и весь мир слышал - заявления стрелков - кто их нанял.Остальное я тоже ниче не понял- откуда такие данные - вы все перепутали ? Или вы - неадекват ? ГКЧПисты хотели развалить СССР? Вроде бы было все наоборот?Я кое-что смыслю - в манипуляции общественным сознанием. Так вот - на Майдане было 200 000 тысяч ? Самое удивительное - что там были армяне, белорусы и тп. А в стране жило украинцев более 40 000млн. Аналогично и прочие бунты. Это как правило -манипуляции - в основном на это ведутся люди психически не стабильные и конкретно - не благополучные. Часто и продажные. Может быть реально очень много не довольных существующей властью- как сейчас - но это не значит что нормальные люди пойдут бить окна в гос. учреждениях - и спать зимой на площади в палатке , жечь шины и тп. У нормальных людей есть работа, они заняты - и они не смогут даже физически, и морально - мне, к примеру претит что-то ломать - жечь - орать и спать на площади, кого-то избивать и тп.Самое главное - что это все шумовая завеса. Суть в том - не важно как голосуют - важно как посчитают.