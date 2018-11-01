Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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ruvex написав:9 - этажка, 5 этаж. 92 год постройки. А что дает утепление, сейчас на улице +13-+19 и в доме (откуда пример платежки) неделю топят? Вы наверное живете в обещанной европейской части Украины.
сейчас - ничего. а вот в холодные месяцы должна быть существенная экономия. дай Б-г доживем - отчитаюсь по окончанию сезона. утепление не капитальное типа стены зашить пенопластом
если вы намекаете на "рано включили", цитата человека, за которого я бы точно проголосовал на президентских выборах, если бы он баллотировался.
Borys Filatov October 27 at 12:09 PM · Экзистенциальная бессмысленность бытия.
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Не включаешь отопление: «Почему не включаешь? Мы мёрзнем»
Включил отопление: «Зачем включил? Впереди ещё несколько тёплых дней. Не хотим платить больше»
Весной не выключишь отопление: «Почему не выключаешь? Тарифы бешеные»
Выключишь отопление: «Зачем выключил так рано? Мы мёрзнем»
...
Так и живу.
Альбер Камю со своим «Мифом о Сизифе» нервно курит в стороне...
kalinavalera1 написав: Коммуналка на много больше стоит. Отопление у нас стоит более 100 долларов - в месяц. Площадь - 62м2. Вода около 300 как и ЖЭК за 1 человека. Умножьте на количество человек, тоже получатся около 1 000 гр - за каждую услугу. И У нас средний класс - это не 1000$ доход - а если верить нашей власти - то якобы аж - 7500 гривень. То есть 260 долларов. А по факту и того меньше.
где это - "у нас". В Украине хоть?
Это если определять средний класс по-вашему - помните - мы уже дискутировали ? Вы настаивали, что средний класс - это те - кто имеет средний доход. Я настаивал - что это социальная категория -а не экономическая - что средний класс это - учителя - врачи и тп.
если честно, не помню. может я был пьян, перечитаю сообщения. но я сомневаюсь что я мог такое сказануть. я считаю что средний класс должен иметь возможность удовлетворять и базовые хотелки и часть расширенных. на 260$ этого не сделать. учителя и врачи - это отголоски бесплатной медицины и образования плюс общая деградация госструктур. частный бизнес практически всегда эффективнее государственного управления, поэтому все лучшие убегают туда, а в госконторах уже по остаточному принципу (ну врачей и учителей это не особо касается, т.к. у нас частная сфера здесь не сильно развита).
ruvex написав:9 - этажка, 5 этаж. 92 год постройки. А что дает утепление, сейчас на улице +13-+19 и в доме (откуда пример платежки) неделю топят? Вы наверное живете в обещанной европейской части Украины.
сейчас - ничего. а вот в холодные месяцы должна быть существенная экономия. дай Б-г доживем - отчитаюсь по окончанию сезона. утепление не капитальное типа стены зашить пенопластом
если вы намекаете на "рано включили", цитата человека, за которого я бы точно проголосовал на президентских выборах, если бы он баллотировался.
Borys Filatov October 27 at 12:09 PM · Экзистенциальная бессмысленность бытия.
...
Не включаешь отопление: «Почему не включаешь? Мы мёрзнем»
Включил отопление: «Зачем включил? Впереди ещё несколько тёплых дней. Не хотим платить больше»
Весной не выключишь отопление: «Почему не выключаешь? Тарифы бешеные»
Выключишь отопление: «Зачем выключил так рано? Мы мёрзнем»
...
Так и живу.
Альбер Камю со своим «Мифом о Сизифе» нервно курит в стороне...
А регулировать подачу воды с котельной при смене температуры можно? Нет, никогда не слышали.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 02 лис, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Джон написав:Ведь путинские 86% или рошеновские 54% они не с неба свалились... Сами голосовали сами и получили.. что там что тут. Там "амперия" вместо мозгов и трухлявое вЯличие, другим же нАты и ЕС подавай.. и ни там и не тут у большинства населения просто нет мозгов хотя бы минимум смотреть биографии кого выбираешь.. один основатель партии рыгов, которая организовала расстрелы
Не понял о чем вы ? Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане. Кто конкретно контролировал тот участок - откуда велась стрельба, кто уничтожал улики и весь мир слышал - заявления стрелков - кто их нанял.
Остальное я тоже ниче не понял- откуда такие данные - вы все перепутали ? Или вы - неадекват ? ГКЧПисты хотели развалить СССР? Вроде бы было все наоборот? Я кое-что смыслю - в манипуляции общественным сознанием. Так вот - на Майдане было 200 000 тысяч ? Самое удивительное - что там были армяне, белорусы и тп. А в стране жило украинцев более 40 000млн. Аналогично и прочие бунты. Это как правило -манипуляции - в основном на это ведутся люди психически не стабильные и конкретно - не благополучные. Часто и продажные. Может быть реально очень много не довольных существующей властью- как сейчас - но это не значит что нормальные люди пойдут бить окна в гос. учреждениях - и спать зимой на площади в палатке , жечь шины и тп. У нормальных людей есть работа, они заняты - и они не смогут даже физически, и морально - мне, к примеру претит что-то ломать - жечь - орать и спать на площади, кого-то избивать и тп.
Самое главное - что это все шумовая завеса. Суть в том - не важно как голосуют - важно как посчитают.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Джон написав:Вообще нынешние выборы это не выборы ЗА кого то это выборы ПРОТИВ. А хАрант настолько всем ос--л вэто и - коммуналкаи, панамамы, слепыми трастами, реХформами, что будут голосовать за кого угодно только не его. А его пусть МВФ выбирает. свой выдор керманычи сделали, между МВФ и населением они выбрали МВФ и его кредит.
У нас за всю историю выборы ПРОТИВ. Даже в свое время была "галочка" - против всех. Но не это главное. Если переизбрать на второй срок политический труп, то управлять страной будет политический зомби.
Джон написав:Рейган тоже был актером но совок развалил..Зеленский конец Московии?
Не он развалил На развал СССР много десятилетий пахали сотни тысяч специалистов в разных отраслях CША - были такие научные институты, разрабатывали и внедряли разработанные стратегии.
Вот так и работали. Изобрели джинсы - для развала СССР. Изобрели туалетную бумагу - для развала СССР. Изобрели персональные компьютеры - для развала СССР. Даже памперсы с тампаксами - тоже для развала СССР!
Себя не жалели!
kalinavalera1 написав:Ельцин не скрывал - что он разваливает СССР именно под руководоством амеров.
Таки не скрывал? Я, наверное, попрошу ссылку на его признания.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
galex написав:не помню. может я был пьян, перечитаю сообщения. но я сомневаюсь что я мог такое сказануть. я считаю что средний класс должен иметь возможность удовлетворять и базовые хотелки и часть расширенных. на 260$ этого не сделать.учителя и врачи - это отголоски бесплатной медицины и образования плюс общая деградация госструктур
Кто бы сомневался. Не стоит перечитывать. Понятия "средний класс" - и "социально-классовая структура общества" - не вами придуманы. Сам я может придумал термин - специально для вас " социальная роль определенного класса " что бы вы суть термина уловили. Термины , которые вы используете - уж придуманы и определены без вас , думать не стоит на эту тему. Все уж придумано. И обосновано. То что вы описываете - не средний класс - а описываете вы якобы - "средний доход" - но применимо к Украине - это тоже бред. Нет у нас среднего дохода - 1000$ Может вы постоянно "навеселе"?