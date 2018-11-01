Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Джон написав:Ведь путинские 86% или рошеновские 54% они не с неба свалились... Сами голосовали сами и получили.. что там что тут. Там "амперия" вместо мозгов и трухлявое вЯличие, другим же нАты и ЕС подавай.. и ни там и не тут у большинства населения просто нет мозгов хотя бы минимум смотреть биографии кого выбираешь.. один основатель партии рыгов, которая организовала расстрелы
Не понял о чем вы ? Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане. Кто конкретно контролировал тот участок - откуда велась стрельба, кто уничтожал улики и весь мир слышал - заявления стрелков - кто их нанял.
Остальное я тоже ниче не понял- откуда такие данные - вы все перепутали ? Или вы - неадекват ? ГКЧПисты хотели развалить СССР? Вроде бы было все наоборот? Я кое-что смыслю - в манипуляции общественным сознанием. Так вот - на Майдане было 200 000 тысяч ? Самое удивительное - что там были армяне, белорусы и тп. А в стране жило украинцев более 40 000млн. Аналогично и прочие бунты. Это как правило -манипуляции - в основном на это ведутся люди психически не стабильные и конкретно - не благополучные. Часто и продажные. Может быть реально очень много не довольных существующей властью- как сейчас - но это не значит что нормальные люди пойдут бить окна в гос. учреждениях - и спать зимой на площади в палатке , жечь шины и тп. У нормальных людей есть работа, они заняты - и они не смогут даже физически, и морально - мне, к примеру претит что-то ломать - жечь - орать и спать на площади, кого-то избивать и тп.
Самое главное - что это все шумовая завеса. Суть в том - не важно как голосуют - важно как посчитают.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Джон написав:Вообще нынешние выборы это не выборы ЗА кого то это выборы ПРОТИВ. А хАрант настолько всем ос--л вэто и - коммуналкаи, панамамы, слепыми трастами, реХформами, что будут голосовать за кого угодно только не его. А его пусть МВФ выбирает. свой выдор керманычи сделали, между МВФ и населением они выбрали МВФ и его кредит.
У нас за всю историю выборы ПРОТИВ. Даже в свое время была "галочка" - против всех. Но не это главное. Если переизбрать на второй срок политический труп, то управлять страной будет политический зомби.
Джон написав:Рейган тоже был актером но совок развалил..Зеленский конец Московии?
Не он развалил На развал СССР много десятилетий пахали сотни тысяч специалистов в разных отраслях CША - были такие научные институты, разрабатывали и внедряли разработанные стратегии.
Вот так и работали. Изобрели джинсы - для развала СССР. Изобрели туалетную бумагу - для развала СССР. Изобрели персональные компьютеры - для развала СССР. Даже памперсы с тампаксами - тоже для развала СССР!
Себя не жалели!
kalinavalera1 написав:Ельцин не скрывал - что он разваливает СССР именно под руководоством амеров.
Таки не скрывал? Я, наверное, попрошу ссылку на его признания.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
galex написав:не помню. может я был пьян, перечитаю сообщения. но я сомневаюсь что я мог такое сказануть. я считаю что средний класс должен иметь возможность удовлетворять и базовые хотелки и часть расширенных. на 260$ этого не сделать.учителя и врачи - это отголоски бесплатной медицины и образования плюс общая деградация госструктур
Кто бы сомневался. Не стоит перечитывать. Понятия "средний класс" - и "социально-классовая структура общества" - не вами придуманы. Сам я может придумал термин - специально для вас " социальная роль конкретного класса общества" - что бы вы суть термина уловили. В чем разница между разными классами общства. Это не уровень доходов. ( хотя все социальные процессы пляшут вокруг денег, но не так прямолинейно и однозначно, как в вашей интерпретиации, конечно) Термины , которые вы используете - уж придуманы и определены без вас , думать вам не стоит на эту тему. Все уж придумано. И обосновано. То что вы описываете - не средний класс - а описываете вы якобы - "средний доход" - но применимо к Украине - это тоже бред. Нет у нас среднего дохода - 1000$ Может вы постоянно "навеселе"?
Джон написав:Рейган тоже был актером но совок развалил..Зеленский конец Московии?
Не он развалил На развал СССР много десятилетий пахали сотни тысяч специалистов в разных отраслях CША - были такие научные институты, разрабатывали и внедряли разработанные стратегии.
Вот так и работали. Изобрели джинсы - для развала СССР. Изобрели туалетную бумагу - для развала СССР. Изобрели персональные компьютеры - для развала СССР. Даже памперсы с тампаксами - тоже для развала СССР!
Себя не жалели!
kalinavalera1 написав:Ельцин не скрывал - что он разваливает СССР именно под руководоством амеров.
Таки не скрывал? Я, наверное, попрошу ссылку на его признания.
При чем тут - джинсы ? Вы бывший сотрудник КГБ - совок ? так люди столько не живут. Или просто вы не в состоянии ничего нового придумать - кроме бреда КГБшного от 50 годов "сегодня он играет джаз - а завтра родину продаст" ?! СССР развалили не джинсы, а предатели продажные. Менять нужно было - но совсем не то, что было сделано. Они там в США сегодня искренне верят - что мы именно так и думаем, что СССР рухнул из-за моды на джинсы ?Но в этот бред никто никогда не верил. Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию? К сожалению те кто сегодня разрабатывает идеологию для нас - это далеко не Бжезинский - тот был гений ( пусть злой гений, работающий на деструкцию). А сйчас против нас. УКРАИНЦЕВ, работают какие-то де***, и втюхивают нам дикий бред откровенного самоуничтожения прямо по украинскому ТВ зомбируют. Типа как мы хотим смазывать колесо истории своею кровью, или типа нам не нужно счастье и благополучие - нам нужна мифичская свобода от этого всего благополучия и счастья. Это вчера Гордон впаривал. Многие перекрасились бывшие - а мозгов как не было , так и нет. Есть только старая дурная схема. Но что бы амеры так тупили... бедняги. Может это Путин для нас такую идеологию "придумал"? Когда война - разворовывать что Украину, что Россию - куда как сподручнее. И пороть можно любую пургу. Типа про памперсы и прокладки - ну-ну.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Sommer написав:Вот так и работали. Изобрели джинсы - для развала СССР. Изобрели туалетную бумагу - для развала СССР. Изобрели персональные компьютеры - для развала СССР. Даже памперсы с тампаксами - тоже для развала СССР!
Себя не жалели!
При чем тут - джинсы ? Вы бывший сотрудник КГБ - совок ? так люди столько не живут. Или просто вы не в состоянии ничего нового придумать - кроме бреда КГБшного от 50 годов "сегодня он играет джаз - а завтра родину продаст" ?! Они там сегодня искренне верят - что мы именно так и думаем. Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию. К сожалению. те кто сегодня разрабатывает идеологию для нас - это далеко не Бжезинский - тот был гений ( пусть злой гений, работающий на деструкцию). А сйчас против нас работают какие-то де***, и втюхивают нам дикий бред. ( типа как мы хотим смазывать колесо истории своею кровью, или типа нам не нужно счастье и благополучие - нам нужна мифичская свобода от этого всего благополучия и счастья. Это вчера Гордон впаривал. Многие перекрасились бывшие - а мозгов как не было , так и нет. Есть только схема. Но что бы амеры так тупили... бедняги. Может это Путин для нас такую идеологию придумал? Когда война - разворовывать что Украину, что Россию - куда как сподручнее. И пороть можно любую пургу. Типа про памперсы и прокладки - ну-ну.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Я не бачу порушення конституції в питанні добування українського газу.
kalinavalera1 написав:Не понял о чем вы ? Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане.
просто это манипулятивные аргументы уровня сторонников тимошенко. IQ здешних форумчан даже по нижней шкале не добивает до того пласта. Это как обвинить Юрия Долгорукого в крушении Боинга МН17 - а чего он падла москву основал ))
kalinavalera1 написав:Самое главное - что это все шумовая завеса. Суть в том - не важно как голосуют - важно как посчитают.
по Киеву все достаточно достоверно. намахать довольно сложно - все на виду. а здесь порох вроде бы за 60% перевалил. я на выборах кучмы в студенческое время был наблюдателем на участке. считают бюллетени у всех на виду. потом протокол с копиями и подписями участников. потом эти же цифры видны на сайте ЦИК, где можно взять калькулятор и все перепроверить. я просто не вижу как здесь можно смухлевать. либо массовый вброс (что очень сложно сделать незаметно) либо скупить всю комиссию с наблюдателями ото всех партий. причем на всех участках города ибо единичные аномалии сразу вылезут по статистике. где-то на периферии я еще понимаю - не везде участки укомплектованы всеми партиями, где-то можно провернуть силовой вариант с местными властями. до 5% со скрипом и кучей засветов еще как-то можно намудрить. но здесь нет смысла говорить о фальсификации