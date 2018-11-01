Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:51

Sommer написав: kalinavalera1 написав: Джон написав: Рейган тоже был актером но совок развалил..Зеленский конец Московии? Рейган тоже был актером но совок развалил..Зеленский конец Московии?

Не он развалил На развал СССР много десятилетий пахали сотни тысяч специалистов в разных отраслях CША - были такие научные институты, разрабатывали и внедряли разработанные стратегии.

Не он развалилНа развал СССР много десятилетий пахали сотни тысяч специалистов в разных отраслях CША - были такие научные институты, разрабатывали и внедряли разработанные стратегии.



Вот так и работали. Изобрели джинсы - для развала СССР. Изобрели туалетную бумагу - для развала СССР. Изобрели персональные компьютеры - для развала СССР.

Даже памперсы с тампаксами - тоже для развала СССР!



Себя не жалели!



kalinavalera1 написав: Ельцин не скрывал - что он разваливает СССР именно под руководоством амеров. Ельцин не скрывал - что он разваливает СССР именно под руководоством амеров.



Таки не скрывал? Я, наверное, попрошу ссылку на его признания. Вот так и работали. Изобрели джинсы - для развала СССР. Изобрели туалетную бумагу - для развала СССР. Изобрели персональные компьютеры - для развала СССР.Даже памперсы с тампаксами - тоже для развала СССР!Себя не жалели!Таки не скрывал? Я, наверное, попрошу ссылку на его признания.

При чем тут - джинсы ? Вы бывший сотрудник КГБ - совок ? так люди столько не живут. Или просто вы не в состоянии ничего нового придумать - кроме бреда КГБшного от 50 годов "сегодня он играет джаз - а завтра родину продаст" ?! СССР развалили не джинсы, а предатели продажные. Менять нужно было - но совсем не то, что было сделано. Они там в США сегодня искренне верят - что мы именно так и думаем, что СССР рухнул из-за моды на джинсы ?Но в этот бред никто никогда не верил. Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию? К сожалению те кто сегодня разрабатывает идеологию для нас - это далеко не Бжезинский - тот был гений ( пусть злой гений, работающий на деструкцию). А сйчас против нас. УКРАИНЦЕВ, работают какие-то де***, и втюхивают нам дикий бред откровенного самоуничтожения прямо по украинскому ТВ зомбируют. Типа как мы хотим смазывать колесо истории своею кровью, или типа нам не нужно счастье и благополучие - нам нужна мифичская свобода от этого всего благополучия и счастья. Это вчера Гордон впаривал. Многие перекрасились бывшие - а мозгов как не было , так и нет. Есть только старая дурная схема. Но что бы амеры так тупили... бедняги. Может это Путин для нас такую идеологию "придумал"? Когда война - разворовывать что Украину, что Россию - куда как сподручнее. И пороть можно любую пургу. Типа про памперсы и прокладки - ну-ну.