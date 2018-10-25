Мало того, давно общеизвестно во всем мире какой истребитель сбил МН-17!!!1
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38
Мало того, давно общеизвестно во всем мире какой истребитель сбил МН-17!!!1
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
Вы правда не видите - что власть не осуществляет - "право власника від імені та на розсуд українського народу" ?
Все навпаки - зловживання та зрада.
1. Народ України не може користуватися газом на правах власника. Бо власники користуються своїм майном безкоштовно - проплачуючи тільки накладні витрати на експулатацію майна.
2. Влада разом та у змові з МВФ здійсьює "право власників" якби воно то їхнє приватне, проти волі українсокого народу.
3. Наша економика не має соціальну позитивну спрямованність. Вона має спрямованність - " змастити колесо історії кров"ю українців". Що вчора озвучив Луцик по ТВ. Це антисоціально. Та Гордон теж з цього ряду -здивованно промовив на чистій російській мові - що на жаль українцям убільшості потрібно щастя та добробут, а повинна бути потрібна свобода від цього.
4.Влада використовує тимчасовий доступ до газу - з метою шкоди народу. Втикористовують для вимагання грошей - в нереальних
обсягах. Нас заморожують, більшість людей - яких я знаю вже перехворіла застудами, та грипом.
Одни Вы не слышите и не видите даже тут -что народ против такого управления нашей собственностью ? Демонстративно - наша власть вступила в сговор - с МВФ и пытается под угрозой или заморозить нас на смерть или что бы мы платили совершенно фантастические суммы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:43
Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:49
Еще как!
И не забудьте про 400 грн. ежемесячно с вашей зарплаты, чтобы лечить весь этот лехторат.
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 02 лис, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:55
Какие прекрасные зрадофильские сайты пошли... то strana.ua, то этот...
Подготовка к выборам?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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