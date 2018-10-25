Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38

andrijk777 написав: Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Вы правда не видите - что власть не осуществляет - "право власника від імені та на розсуд українського народу" ?Все навпаки - зловживання та зрада.1. Народ України не може користуватися газом на правах власника. Бо власники користуються своїм майном безкоштовно - проплачуючи тільки накладні витрати на експулатацію майна.2. Влада разом та у змові з МВФ здійсьює "право власників" якби воно то їхнє приватне, проти волі українсокого народу.3. Наша економика не має соціальну позитивну спрямованність. Вона має спрямованність - " змастити колесо історії кров"ю українців". Що вчора озвучив Луцик по ТВ. Це антисоціально. Та Гордон теж з цього ряду -здивованно промовив на чистій російській мові - що на жаль українцям убільшості потрібно щастя та добробут, а повинна бути потрібна свобода від цього.4.Влада використовує тимчасовий доступ до газу - з метою шкоди народу. Втикористовують для вимагання грошей - в нереальнихобсягах. Нас заморожують, більшість людей - яких я знаю вже перехворіла застудами, та грипом.Одни Вы не слышите и не видите даже тут -что народ против такого управления нашей собственностью ? Демонстративно - наша власть вступила в сговор - с МВФ и пытается под угрозой или заморозить нас на смерть или что бы мы платили совершенно фантастические суммы.