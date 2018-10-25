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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38

  kalinavalera1 написав:Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане.

Мало того, давно общеизвестно во всем мире какой истребитель сбил МН-17!!!1
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  andrijk777 написав:Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Вы правда не видите - что власть не осуществляет - "право власника від імені та на розсуд українського народу" ?


Все навпаки - зловживання та зрада.

1. Народ України не може користуватися газом на правах власника. Бо власники користуються своїм майном безкоштовно - проплачуючи тільки накладні витрати на експулатацію майна.

2. Влада разом та у змові з МВФ здійсьює "право власників" якби воно то їхнє приватне, проти волі українсокого народу.

3. Наша економика не має соціальну позитивну спрямованність. Вона має спрямованність - " змастити колесо історії кров"ю українців". Що вчора озвучив Луцик по ТВ. Це антисоціально. Та Гордон теж з цього ряду -здивованно промовив на чистій російській мові - що на жаль українцям убільшості потрібно щастя та добробут, а повинна бути потрібна свобода від цього.

4.Влада використовує тимчасовий доступ до газу - з метою шкоди народу. Втикористовують для вимагання грошей - в нереальних
обсягах. Нас заморожують, більшість людей - яких я знаю вже перехворіла застудами, та грипом.

Одни Вы не слышите и не видите даже тут -что народ против такого управления нашей собственностью ? Демонстративно - наша власть вступила в сговор - с МВФ и пытается под угрозой или заморозить нас на смерть или что бы мы платили совершенно фантастические суммы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:43

  kalinavalera1 написав:Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию?


Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:49

  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав:Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию?


Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.

Еще как! :lol: :mrgreen:
Согласно новым правилам начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в этом отопительном сезоне будет выгодно стать алкоголиком и наркоманом – со справкой. Или, по крайней мере, родственником такого несознательного гражданина.

Согласно заявлению министра соцполитики Украины, в государстве скоро начнут действовать новые правила начисления субсидий. На период отопительного сезона 2018-2019 в список льготников попали не только малоимущие, но и те, кто страдает от зависимостей – алкоголизма, наркомании. Странно еще, что лудоманы – любители тратить деньги на игровые автоматы и казино – такой льготы от государства не получили.

https://vesti-ukr.com/strana/310858-nal ... -hrojsmanu
Зміни до порядку призначення житлових субсидій розширюють коло їх отримувачів

25 Жовтня 2018, 12:43

Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК), чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію

https://www.msp.gov.ua/news/16157.html
И не забудьте про 400 грн. ежемесячно с Вашей зарплаты, чтобы лечить весь этот лехторат.
Аlександр
 
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