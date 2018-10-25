Мало того, давно общеизвестно во всем мире какой истребитель сбил МН-17!!!1
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38
Мало того, давно общеизвестно во всем мире какой истребитель сбил МН-17!!!1
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
Вы правда не видите - что власть не осуществляет - "право власника від імені та на розсуд українського народу" ?
Все навпаки - зловживання та зрада.
1. Народ України не може користуватися газом на правах власника. Бо власники користуються своїм майном безкоштовно - проплачуючи тільки накладні витрати на експулатацію майна.
2. Влада разом та у змові з МВФ здійсьює "право власників" якби воно то їхнє приватне, проти волі українсокого народу.
3. Наша економика не має соціальну позитивну спрямованність. Вона має спрямованність - " змастити колесо історії кров"ю українців". Що вчора озвучив Луцик по ТВ. Це антисоціально. Та Гордон теж з цього ряду -здивованно промовив на чистій російській мові - що на жаль українцям убільшості потрібно щастя та добробут, а повинна бути потрібна свобода від цього.
4.Влада використовує тимчасовий доступ до газу - з метою шкоди народу. Втикористовують для вимагання грошей - в нереальних
обсягах. Нас заморожують, більшість людей - яких я знаю вже перехворіла застудами, та грипом.
Одни Вы не слышите и не видите даже тут -что народ против такого управления нашей собственностью ? Демонстративно - наша власть вступила в сговор - с МВФ и пытается под угрозой или заморозить нас на смерть или что бы мы платили совершенно фантастические суммы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:43
Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:49
Еще как!
И не забудьте про 400 грн. ежемесячно с вашей зарплаты для лечения этого лехтората
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 02 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:55
Какие прекрасные зрадофильские сайты пошли... то strana.ua, то этот...
Подготовка к выборам?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:00
Ну если это вы сами придумали, что джинсы сыграли роль в развале СССР , то тогда читают нашу ветку .Хотя это не только на нашей ветке есть - почему и высмеял. Избитая старая глупость для прикрытия истины , что в США работали институты - для разработки стратегий и тратились миллиарды долларов. И главный механизм - это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать - не мог направить такие суммы на гонку вооружений, так как это были послевоенные годы и страну поднимали из руин, и жилые дома и заводы, все отстраивали с 0, при том , что мужское население почти всех убили. А в США экономика благополучно развивалась 200 лет.
Вся эта "новая" безумная навязываемая нам идеология -про свободу от "удовлетворения жизненно необходимых потребностей человека" не с этой ветки. Это вся жуть с украинского ТВ со всех каналов - от наших керманычей. Особо поэтично выразился Луцик - з великим оптімизмом " колесо історії зможе рухатися , якщо його змастити кров"ю укранців. Слава героям!". Я так вважаю - що прокурор більше б про безпеку українців міркував та переймався.
Кстати - во всех социальных процессах и в макроэкономике - главную и огромную роль играет экономика - а самые прибыльные ее направления и отрасли, то есть самые влиятельные - это ВПК. Производство оружия. И экономические процессы в этой отрасли макроэкономики - вот что реально двигает колесо истории. И если по джинсы - это глупость - то интернет - разработка ВПК , и является побочным результатом гонки вооружений. Я сразу суть -
1. Производители оружия - вкладывают огромные суммы в его производство - что бы оружие покупалось - продавалось - финансировалось - из бюджета США их налогоплательщиками - нужны войны. Вот что двигает колесо истории и алчет крови. То есть ВПК шкурно заинтересован в войнах.Иначе производители оружия разорятся. Вполне естственно - что они будут пытаться спровоцировать войны.
2. Постоянная, все новая - разработка , создание и хранение все более нового оружия - єтому мешают залежи старого оружия. Утилизация оружия стоит больших денег. А продать его воюющей стране - или взорвать на ее полигоне - дешево и сердито. Больше того -старое или даже новое оружие можно даже не продавать воюющей стране. Достаточно , что бы это оружие оплатил производителю налогоплательщик США, из их бюджета. Потом можно подарить. Тоже выгодная коммрческая схема . А для выдления днег на это нужны поводы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 18:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:21
А дальше что не прочитали, - возникли определенные сложности знания украинского языка
Четко ссылка на сайт Минсоцполитики.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:33
Меня это не особо возмущает. Это финт ушами. Меня сами цены на коммуналку возмущают. Их обоснование - чисто рэкет. А кто как спасается - уже вторично. В этот тяжелый для всех украинцев час - не нужно драться кого первого " скормим дракону коррупции и зрады" - я категорически против алкашей и наркоманов - и даже боле жестко чем УКУ - считаю - что они сами виноваты. Но не убивать же их голодом и холодом, а заодно и всю их родню ? В данном случае - не они виной - а керманычи в сговоре с МВФ. Или вас не плющит - этим платить тысячи ? А копейки которые - для видимости якобы перепадут наркешам - вас плющат ? так они их не получат - эти копейки пойдут прямым курсом тоже в карман керманычам -олигархам. По мне так вы отвлекаете внимание от сути проблемы. И переводите гнев на наркеш. Они, алкалоиды ничего не получат, все эти якобы их копейки получат сразу коммунальные организации с последующим дележом между керманычами.
Я против содержать за свой счет алкоголиков , но эти деньги им не пойдут в карман - помощь алкашам - это только повод отстегнуть побольше денег в свой карман самими керманычами и олигархам. Куда идут субсидии ? Правильно в карман олгархренам и керманычам. Кстати - они не покрывают и половину затрат на коммуналку - но больше самим себе карманы набивать через субсидии просто денег не хватает - на еще больше "украсть".
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:43
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:48
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
.. а нахрена тогда в ней участвовал? Ведь на него никто не нападал, ни в Корее ни Вьетнаме ни Афганистане и пр.... совок туда сам поперся, зачем было кормить всяких Сандинистов Никарагуа, красных Кхмеров в Лаосах и прочую шелупень?
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