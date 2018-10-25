Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:00

Sommer написав: kalinavalera1 написав: Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию? Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию?



Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку. Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.

Ну если это вы сами придумали, что джинсы сыграли роль в развале СССР , то тогда читают нашу ветку .Хотя это не только на нашей ветке есть - почему и высмеял. Избитая старая глупость для прикрытия истины , что в США работали институты - для разработки стратегий и тратились миллиарды долларов. И главный механизм - это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать - не мог направить такие суммы на гонку вооружений, так как это были послевоенные годы и страну поднимали из руин, и жилые дома и заводы, все отстраивали с 0, при том , что мужское население почти всех убили. А в США экономика благополучно развивалась 200 лет.Вся эта "новая" безумная навязываемая нам идеология -про свободу от "удовлетворения жизненно необходимых потребностей человека" не с этой ветки. Это вся жуть с украинского ТВ со всех каналов - от наших керманычей. Особо поэтично выразился Луцик - з великим оптімизмом " колесо історії зможе рухатися , якщо його змастити кров"ю укранців. Слава героям!". Я так вважаю - що прокурор більше б про безпеку українців міркував та переймався.Кстати - во всех социальных процессах и в макроэкономике - главную и огромную роль играет экономика - а самые прибыльные ее направления и отрасли, то есть самые влиятельные - это ВПК. Производство оружия. И экономические процессы в этой отрасли макроэкономики - вот что реально двигает колесо истории. И если по джинсы - это глупость - то интернет - разработка ВПК , и является побочным результатом гонки вооружений. Я сразу суть -1. Производители оружия - вкладывают огромные суммы в его производство - что бы оружие покупалось - продавалось - финансировалось - из бюджета США их налогоплательщиками - нужны войны. Вот что двигает колесо истории и алчет крови. То есть ВПК шкурно заинтересован в войнах.Иначе производители оружия разорятся. Вполне естственно - что они будут пытаться спровоцировать войны.2. Постоянная, все новая - разработка , создание и хранение все более нового оружия - єтому мешают залежи старого оружия. Утилизация оружия стоит больших денег. А продать его воюющей стране - или взорвать на ее полигоне - дешево и сердито. Больше того -старое или даже новое оружие можно даже не продавать воюющей стране. Достаточно , что бы это оружие оплатил производителю налогоплательщик США, из их бюджета. Потом можно подарить. Тоже выгодная коммрческая схема . А для выдления днег на это нужны поводы.