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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38

  kalinavalera1 написав:Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане.

Мало того, давно общеизвестно во всем мире какой истребитель сбил МН-17!!!1
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:38

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  andrijk777 написав:Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Вы правда не видите - что власть не осуществляет - "право власника від імені та на розсуд українського народу" ?


Все навпаки - зловживання та зрада.

1. Народ України не може користуватися газом на правах власника. Бо власники користуються своїм майном безкоштовно - проплачуючи тільки накладні витрати на експулатацію майна.

2. Влада разом та у змові з МВФ здійсьює "право власників" якби воно то їхнє приватне, проти волі українсокого народу.

3. Наша економика не має соціальну позитивну спрямованність. Вона має спрямованність - " змастити колесо історії кров"ю українців". Що вчора озвучив Луцик по ТВ. Це антисоціально. Та Гордон теж з цього ряду -здивованно промовив на чистій російській мові - що на жаль українцям убільшості потрібно щастя та добробут, а повинна бути потрібна свобода від цього.

4.Влада використовує тимчасовий доступ до газу - з метою шкоди народу. Втикористовують для вимагання грошей - в нереальних
обсягах. Нас заморожують, більшість людей - яких я знаю вже перехворіла застудами, та грипом.

Одни Вы не слышите и не видите даже тут -что народ против такого управления нашей собственностью ? Демонстративно - наша власть вступила в сговор - с МВФ и пытается под угрозой или заморозить нас на смерть или что бы мы платили совершенно фантастические суммы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:43

  kalinavalera1 написав:Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию?


Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:49

  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав:Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию?


Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.

Еще как! :lol: :mrgreen:
Согласно новым правилам начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в этом отопительном сезоне будет выгодно стать алкоголиком и наркоманом – со справкой. Или, по крайней мере, родственником такого несознательного гражданина.

Согласно заявлению министра соцполитики Украины, в государстве скоро начнут действовать новые правила начисления субсидий. На период отопительного сезона 2018-2019 в список льготников попали не только малоимущие, но и те, кто страдает от зависимостей – алкоголизма, наркомании. Странно еще, что лудоманы – любители тратить деньги на игровые автоматы и казино – такой льготы от государства не получили.

https://vesti-ukr.com/strana/310858-nal ... -hrojsmanu
Зміни до порядку призначення житлових субсидій розширюють коло їх отримувачів

25 Жовтня 2018, 12:43

Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК), чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію

https://www.msp.gov.ua/news/16157.html
И не забудьте про 400 грн. ежемесячно с вашей зарплаты для лечения этого лехтората 8)
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 02 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:55

  Аlександр написав:https://vesti-ukr.com/


Какие прекрасные зрадофильские сайты пошли... то strana.ua, то этот...

Подготовка к выборам?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:00

  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав:Они нас считают психически не полноценными и упорно навязывают такую роль и такую бредовую идеологию?


Вряд ли. Не думаю, что они читают эту ветку.


Ну если это вы сами придумали, что джинсы сыграли роль в развале СССР , то тогда читают нашу ветку .Хотя это не только на нашей ветке есть - почему и высмеял. Избитая старая глупость для прикрытия истины , что в США работали институты - для разработки стратегий и тратились миллиарды долларов. И главный механизм - это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать - не мог направить такие суммы на гонку вооружений, так как это были послевоенные годы и страну поднимали из руин, и жилые дома и заводы, все отстраивали с 0, при том , что мужское население почти всех убили. А в США экономика благополучно развивалась 200 лет.

Вся эта "новая" безумная навязываемая нам идеология -про свободу от "удовлетворения жизненно необходимых потребностей человека" не с этой ветки. Это вся жуть с украинского ТВ со всех каналов - от наших керманычей. Особо поэтично выразился Луцик - з великим оптімизмом " колесо історії зможе рухатися , якщо його змастити кров"ю укранців. Слава героям!". Я так вважаю - що прокурор більше б про безпеку українців міркував та переймався.

Кстати - во всех социальных процессах и в макроэкономике - главную и огромную роль играет экономика - а самые прибыльные ее направления и отрасли, то есть самые влиятельные - это ВПК. Производство оружия. И экономические процессы в этой отрасли макроэкономики - вот что реально двигает колесо истории. И если по джинсы - это глупость - то интернет - разработка ВПК , и является побочным результатом гонки вооружений. Я сразу суть -
1. Производители оружия - вкладывают огромные суммы в его производство - что бы оружие покупалось - продавалось - финансировалось - из бюджета США их налогоплательщиками - нужны войны. Вот что двигает колесо истории и алчет крови. То есть ВПК шкурно заинтересован в войнах.Иначе производители оружия разорятся. Вполне естственно - что они будут пытаться спровоцировать войны.
2. Постоянная, все новая - разработка , создание и хранение все более нового оружия - єтому мешают залежи старого оружия. Утилизация оружия стоит больших денег. А продать его воюющей стране - или взорвать на ее полигоне - дешево и сердито. Больше того -старое или даже новое оружие можно даже не продавать воюющей стране. Достаточно , что бы это оружие оплатил производителю налогоплательщик США, из их бюджета. Потом можно подарить. Тоже выгодная коммрческая схема . А для выдления днег на это нужны поводы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 18:23, всього редагувалось 3 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:21

  Sommer написав:
  Аlександр написав:Согласно новым правилам начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в этом отопительном сезоне будет выгодно стать алкоголиком и наркоманом – со справкой. Или, по крайней мере, родственником такого несознательного гражданина.

Согласно заявлению министра соцполитики Украины, в государстве скоро начнут действовать новые правила начисления субсидий. На период отопительного сезона 2018-2019 в список льготников попали не только малоимущие, но и те, кто страдает от зависимостей – алкоголизма, наркомании. Странно еще, что лудоманы – любители тратить деньги на игровые автоматы и казино – такой льготы от государства не получили.

https://vesti-ukr.com/strana/310858-nal ... -hrojsmanu


Какие прекрасные зрадофильские сайты пошли... то strana.ua, то этот...

Подготовка к выборам?

А дальше что не прочитали, - возникли определенные сложности знания украинского языка :roll:
Четко ссылка на сайт Минсоцполитики.
Зміни до порядку призначення житлових субсидій розширюють коло їх отримувачів

25 Жовтня 2018, 12:43

Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК), чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію

https://www.msp.gov.ua/news/16157.html
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:33

  Аlександр написав:
  Sommer написав:
  Аlександр написав:Согласно новым правилам начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в этом отопительном сезоне будет выгодно стать алкоголиком и наркоманом – со справкой. Или, по крайней мере, родственником такого несознательного гражданина.

Согласно заявлению министра соцполитики Украины, в государстве скоро начнут действовать новые правила начисления субсидий. На период отопительного сезона 2018-2019 в список льготников попали не только малоимущие, но и те, кто страдает от зависимостей – алкоголизма, наркомании. Странно еще, что лудоманы – любители тратить деньги на игровые автоматы и казино – такой льготы от государства не получили.

https://vesti-ukr.com/strana/310858-nal ... -hrojsmanu


Какие прекрасные зрадофильские сайты пошли... то strana.ua, то этот...

Подготовка к выборам?

А дальше что не прочитали, - возникли определенные сложности знания украинского языка :roll:
Четко ссылка на сайт Минсоцполитики.
Зміни до порядку призначення житлових субсидій розширюють коло їх отримувачів

25 Жовтня 2018, 12:43

Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК), чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію

https://www.msp.gov.ua/news/16157.html

Меня это не особо возмущает. Это финт ушами. Меня сами цены на коммуналку возмущают. Их обоснование - чисто рэкет. А кто как спасается - уже вторично. В этот тяжелый для всех украинцев час - не нужно драться кого первого " скормим дракону коррупции и зрады" - я категорически против алкашей и наркоманов - и даже боле жестко чем УКУ - считаю - что они сами виноваты. Но не убивать же их голодом и холодом, а заодно и всю их родню ? В данном случае - не они виной - а керманычи в сговоре с МВФ. Или вас не плющит - этим платить тысячи ? А копейки которые - для видимости якобы перепадут наркешам - вас плющат ? так они их не получат - эти копейки пойдут прямым курсом тоже в карман керманычам -олигархам. По мне так вы отвлекаете внимание от сути проблемы. И переводите гнев на наркеш. Они, алкалоиды ничего не получат, все эти якобы их копейки получат сразу коммунальные организации с последующим дележом между керманычами.
Я против содержать за свой счет алкоголиков , но эти деньги им не пойдут в карман - помощь алкашам - это только повод отстегнуть побольше денег в свой карман самими керманычами и олигархам. Куда идут субсидии ? Правильно в карман олгархренам и керманычам. Кстати - они не покрывают и половину затрат на коммуналку - но больше самим себе карманы набивать через субсидии просто денег не хватает - на еще больше "украсть".
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:43

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  ruvex написав:Если переизбрать на второй срок политический труп, то управлять страной будет политический зомб
правильно сказано +) там вообще куда не глянь куча политнекрофилов.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:48

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  kalinavalera1 написав:это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать
.. а нахрена тогда в ней участвовал? Ведь на него никто не нападал, ни в Корее ни Вьетнаме ни Афганистане и пр.... совок туда сам поперся, зачем было кормить всяких Сандинистов Никарагуа, красных Кхмеров в Лаосах и прочую шелупень?
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