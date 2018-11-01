Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
kalinavalera1 написав: И главный механизм - это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать - не мог направить такие суммы на гонку вооружений, так как это были послевоенные годы и страну поднимали из руин, и жилые дома и заводы, все отстраивали с 0, при том , что мужское население почти всех убили.
Ага. Все отстраивали с нуля, мужское население почти всех убили...
Блин, какие замечательные сказки.
kalinavalera1 написав: Кстати - во всех социальных процессах и в макроэкономике - главную и огромную роль играет экономика - а самые прибыльные ее направления и отрасли, то есть самые влиятельные - это ВПК.
Самое прибыльное направление экономики - ВПК...
М-да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
kalinavalera1 написав:это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать
.. а нахрена тогда в ней участвовал? Ведь на него никто не нападал, ни в Корее ни Вьетнаме ни Афганистане и пр.... совок туда сам поперся, зачем было кормить всяких Сандинистов Никарагуа, красных Кхмеров в Лаосах и прочую шелупень?
1.Главное - не пытайтесь выставить меня борцом за возврат СССР. Это все было далеко от идеала. Как и все - что происходит на планете Земля.
2. Смысл в том - что бы с грязной водой из тазика не вылить в унитаз и ребенка. Плохое в СССР нужно было изменять. Хорошее беречь как зеницу ока. За чем это было нужно ? А что бы не случилось с русскими и украинцами - то, что случилось сегодня - нас лишили возможности удовлетворять все жизненно необходимые потребности". Нас призывают умирать !!! А лишение украинцев добробуту, безопасности и "счастья" - стало предметом гордости и украинской национальной идеей.
3. Я не хочу вникать, за чем кормили Никарагуа. Вполне может что и напрасно, я просто не в курсе . Я не говорил, что СССР - был идеал. Только идеала не бывает на белом свете. А за чем США вторглись во Вьетнам ? Вы говорили - что в СССР они не вторглись, вторглись только во Вьетнам. Потому что СССР имел атомное оружие, для того его и производили, а Вьетнам был слаб. Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились. А мы еще как - еще и подмахиваем с визгом восторга, когда нас опускают. Афганистан кстати - понимаю. Но не хочу вдаряться в детали. Стоял вопрос - или развиваться самостоятельно СССР или подчиниться США. Потому наверно Никарагуа и Куба были, что бы не случилось то , что мы имеем сейчас. Как видим по результатам подчинение МВФ нашу жизнь не улучшило , аналогично жизнь в Украине по указке США, если вы лично не живете за счет продажи интересов украинцев. Нас єти "указки" привели к войне и нищете. Лишили нас Конституции!! Втравили в войну. И не противопоставляйте Рошена и Путлера. Оба наживаются на войне. Оба долларовые миллиардеры - оба хотят жить за счет украинцев - они не просто -два сапога пара - они два сапога на одну левую ногу А простым людям войны - это смерть и нищета - она не нужна. Даже худой мир - лучше "доброй войны" - гласит укр. народная мудрость. Фактически МВФ откровенно хочет лишить нас удовлетворения всех жизненно необходимых потребностей. Мне хочется выступить с публичным вопросом -разоблачением к МВФ . На каком основании выдавались огромные кредиты много лет нашим керманычам, под нашу общенародную ответственность - если весь мир знает - что они коррупционеры ( некоторые из наших керманычей даже в их американских тюрьмах сидели за коррупцию )- и украинский народ от этих кредитов ничего не получает и бедствует ? Кстати деньги Лазоренко - который официально был уличен в коррупции в УКРАИНЕ - не были возвращены в Украину из США - тем у кого были украдены. Ваши вопросы не корректны. Мы сегодня давно не в СССР. Давайте жить сегодня и сейчас.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Кто бы сомневался. Не стоит перечитывать. Понятия "средний класс" - и "социально-классовая структура общества" - не вами придуманы. Сам я может придумал термин - специально для вас " социальная роль конкретного класса общества" - что бы вы суть термина уловили ......... То что вы описываете - не средний класс - а описываете вы якобы - "средний доход" - но применимо к Украине - это тоже бред. Нет у нас среднего дохода - 1000$ Может вы постоянно "навеселе"?
Так, давайте все сначала. А лучше даже с конца.
Повторюсь - под средним классом я имел в виду НЕ тех, у кого средний доход, а тех, у кого доход от 1000$ (это не средний доход).
"Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью" Видите, учителя и врачи тут ни при чем. Точнее в развитых странах они являются нижней прослойкой среднего класса. Но у нас нет, у нас их доходы к сожалению ниже. И почему - я уже писал свое мнение. Вот здесь я соглашусь что подход "иди и найди себе работу лучше" недопустим. Потому что если лучшие и средние реально уйдут, то стране в отложенной перспективе настанет каюк.
Кроме того, я как идейный датабазник, сделал поисковой запросов по словами и никнеймам и не нашел нигде того, как мы с вами дискутировали на тему среднего класса. Так что видимо вы меня с кем-то перепутали.
более того, часть прочитанных ваших цитат заставили меня серьезно усомниться в вашей адекватности и проукраинскости.