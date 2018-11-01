Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:10

Джон написав: kalinavalera1 написав: это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать .. а нахрена тогда в ней участвовал? Ведь на него никто не нападал, ни в Корее ни Вьетнаме ни Афганистане и пр.... совок туда сам поперся, зачем было кормить всяких Сандинистов Никарагуа, красных Кхмеров в Лаосах и прочую шелупень? .. а нахрена тогда в ней участвовал? Ведь на него никто не нападал, ни в Корее ни Вьетнаме ни Афганистане и пр.... совок туда сам поперся, зачем было кормить всяких Сандинистов Никарагуа, красных Кхмеров в Лаосах и прочую шелупень?

1.Главное - не пытайтесь выставить меня борцом за возврат СССР. Это все было далеко от идеала. Как и все - что происходит на планете Земля.2. Смысл в том - что бы с грязной водой из тазика не вылить в унитаз и ребенка. Плохое в СССР нужно было изменять. Хорошее беречь как зеницу ока.За чем это было нужно ? А что бы не случилось с русскими и украинцами - то, что случилось сегодня - нас лишили возможности удовлетворять все жизненно необходимые потребности". Нас призывают умирать !!! А лишение украинцев добробуту, безопасности и "счастья" - стало предметом гордости и украинской национальной идеей.3. Я не хочу вникать, за чем кормили Никарагуа. Вполне может что и напрасно, я просто не в курсе . Я не говорил, что СССР - был идеал. Только идеала не бывает на белом свете. А за чем США вторглись во Вьетнам ? Вы говорили - что в СССР они не вторглись, вторглись только во Вьетнам. Потому что СССР имел атомное оружие, для того его и производили, а Вьетнам был слаб. Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились. А мы еще как - еще и подмахиваем с визгом восторга, когда нас опускают. Афганистан кстати - понимаю. Но не хочу вдаряться в детали. Стоял вопрос - или развиваться самостоятельно СССР или подчиниться США. Потому наверно Никарагуа и Куба были, что бы не случилось то , что мы имеем сейчас. Как видим по результатам подчинение МВФ нашу жизнь не улучшило , аналогично жизнь в Украине по указке США, если вы лично не живете за счет продажи интересов украинцев. Нас єти "указки" привели к войне и нищете. Лишили нас Конституции!! Втравили в войну. И не противопоставляйте Рошена и Путлера. Оба наживаются на войне. Оба долларовые миллиардеры - оба хотят жить за счет украинцев - они не просто -два сапога пара - они два сапога на одну левую ногуА простым людям войны - это смерть и нищета - она не нужна. Даже худой мир - лучше "доброй войны" - гласит укр. народная мудрость. Фактически МВФ откровенно хочет лишить нас удовлетворения всех жизненно необходимых потребностей. Мне хочется выступить с публичным вопросом -разоблачением к МВФ . На каком основании выдавались огромные кредиты много лет нашим керманычам, под нашу общенародную ответственность - если весь мир знает - что они коррупционеры ( некоторые из наших керманычей даже в их американских тюрьмах сидели за коррупцию )- и украинский народ от этих кредитов ничего не получает и бедствует ? Кстати деньги Лазоренко - который официально был уличен в коррупции в УКРАИНЕ - не были возвращены в Украину из США - тем у кого были украдены. Ваши вопросы не корректны. Мы сегодня давно не в СССР. Давайте жить сегодня и сейчас.