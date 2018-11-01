Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

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kalinavalera1 написав: И главный механизм - это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать - не мог направить такие суммы на гонку вооружений, так как это были послевоенные годы и страну поднимали из руин, и жилые дома и заводы, все отстраивали с 0, при том , что мужское население почти всех убили.
Ага. Все отстраивали с нуля, мужское население почти всех убили...
Блин, какие замечательные сказки.
kalinavalera1 написав: Кстати - во всех социальных процессах и в макроэкономике - главную и огромную роль играет экономика - а самые прибыльные ее направления и отрасли, то есть самые влиятельные - это ВПК.
Самое прибыльное направление экономики - ВПК...
М-да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
kalinavalera1 написав:это была гонка вооружений - которую СССР не мог выдержать
.. а нахрена тогда в ней участвовал? Ведь на него никто не нападал, ни в Корее ни Вьетнаме ни Афганистане и пр.... совок туда сам поперся, зачем было кормить всяких Сандинистов Никарагуа, красных Кхмеров в Лаосах и прочую шелупень?
1.Главное - не пытайтесь выставить меня борцом за возврат СССР. Это все было далеко от идеала. Как и все - что происходит на планете Земля.
2. Смысл в том - что бы с грязной водой из тазика не вылить в унитаз и ребенка. Плохое в СССР нужно было изменять. Хорошее беречь как зеницу ока. За чем это было нужно ? А что бы не случилось с русскими и украинцами - то, что случилось сегодня - нас лишили возможности удовлетворять все жизненно необходимые потребности". Нас призывают умирать !!! А лишение украинцев добробуту, безопасности и "счастья" - стало предметом гордости и украинской национальной идеей.
3. Я не хочу вникать, за чем кормили Никарагуа. Вполне может что и напрасно, я просто не в курсе . Я не говорил, что СССР - был идеал. Только идеала не бывает на белом свете. А за чем США вторглись во Вьетнам ? Вы говорили - что в СССР они не вторглись, вторглись только во Вьетнам. Потому что СССР имел атомное оружие, для того его и производили, а Вьетнам был слаб. Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились. А мы еще как - еще и подмахиваем с визгом восторга, когда нас опускают. Афганистан кстати - понимаю. Но не хочу вдаряться в детали. Стоял вопрос - или развиваться самостоятельно СССР или подчиниться США. Потому наверно Никарагуа и Куба были, что бы не случилось то , что мы имеем сейчас. Как видим по результатам подчинение МВФ нашу жизнь не улучшило , аналогично жизнь в Украине по указке США, если вы лично не живете за счет продажи интересов украинцев. Нас єти "указки" привели к войне и нищете. Лишили нас Конституции!! Втравили в войну. И не противопоставляйте Рошена и Путлера. Оба наживаются на войне. Оба долларовые миллиардеры - оба хотят жить за счет украинцев - они не просто -два сапога пара - они два сапога на одну левую ногу А простым людям войны - это смерть и нищета - она не нужна. Даже худой мир - лучше "доброй войны" - гласит укр. народная мудрость. Фактически МВФ откровенно хочет лишить нас удовлетворения всех жизненно необходимых потребностей. Мне хочется выступить с публичным вопросом -разоблачением к МВФ . На каком основании выдавались огромные кредиты много лет нашим керманычам, под нашу общенародную ответственность - если весь мир знает - что они коррупционеры ( некоторые из наших керманычей даже в их американских тюрьмах сидели за коррупцию )- и украинский народ от этих кредитов ничего не получает и бедствует ? Кстати деньги Лазоренко - который официально был уличен в коррупции в УКРАИНЕ - не были возвращены в Украину из США - тем у кого были украдены. Ваши вопросы не корректны. Мы сегодня давно не в СССР. Давайте жить сегодня и сейчас.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Кто бы сомневался. Не стоит перечитывать. Понятия "средний класс" - и "социально-классовая структура общества" - не вами придуманы. Сам я может придумал термин - специально для вас " социальная роль конкретного класса общества" - что бы вы суть термина уловили ......... То что вы описываете - не средний класс - а описываете вы якобы - "средний доход" - но применимо к Украине - это тоже бред. Нет у нас среднего дохода - 1000$ Может вы постоянно "навеселе"?
Так, давайте все сначала. А лучше даже с конца.
Повторюсь - под средним классом я имел в виду НЕ тех, у кого средний доход, а тех, у кого доход от 1000$ (это не средний доход).
"Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью" Видите, учителя и врачи тут ни при чем. Точнее в развитых странах они являются нижней прослойкой среднего класса. Но у нас нет, у нас их доходы к сожалению ниже. И почему - я уже писал свое мнение. Вот здесь я соглашусь что подход "иди и найди себе работу лучше" недопустим. Потому что если лучшие и средние реально уйдут, то стране в отложенной перспективе настанет каюк.
Кроме того, я как идейный датабазник, сделал поисковой запросов по словами и никнеймам и не нашел нигде того, как мы с вами дискутировали на тему среднего класса. Так что видимо вы меня с кем-то перепутали.
более того, часть прочитанных ваших цитат заставили меня серьезно усомниться в вашей адекватности и проукраинскости.
galex написав:Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью"
Я вижу , что это попытка внести в Википедию - изменения - очередную зомбо-чушь и глупость, которая "пока никем не проверялась", меня коробит - когда нанимают борохоботить очень ограниченных людей, которые научились как влезть в Википедию. Американское образование ? А вы откуда пишете ? Да , их образование ума не прибавит - но гранату в руки обезьяны вложит ? Сноска в Википедии - обозначена - как " пока никем не проверялась ". Классы общества определяются их социальной ролью - а не их доходами. Хотя в здоровом обществе средний класс имеет и средний доход. Это в нормальном обществе. Суть в том , что средний доход может иметь и вор, и наркодиллер, и просто инвалид вполне порядочный , и контрабандист. Только они не являются средним классом. Наоборот - криминал - это деклассированные элементы - антисоциальные вредоносные элементы общества. Инвалиды как правило социально не активны - а пассивны и роли в социуме особой не играют, так как не участвуют в экономике активно. А средний класс - это добропорядочные люди живущие в рамках здравого смысла и конструктивно направленные для социума. Не суть какие доходы они имеют. Должны иметь достойный доход. Но это в здоровом обществе. Если на вершину общественной иерархии влезут воры - то понятно - что нормальным доходом будут обеспечены деструктивные элменты, а не средний класс.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
galex написав:Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью"
Я вижу , что это попытка внести в Википедию - очередную зомбо-чушь глупость, меня коробит - когда нанимают борохоботить явно очень ограниченных людей, но которые научились как влезть в Википедию. Американское образование ? Ума не прибавит - но гранату в руки обезьяны вложит ? Сноска в Википедии - обозначена - как " пока никем не проверялась ". Это измышления человека, который постоянно " на веселе". И средние и высокие доходы. Классы общества определяются их социальной ролью - а не их доходами. Хотя в здоровом обществе средний класс имеет и средний доход. Суть в том , что средний доход может иметь и наркодиллер, и просто инвалид порядочный , и контрабандист. Только они не являются средним классом. Наоборот - криминал - это деклассированные элементы - антисоциальные вредоносные элементы общества. Инвалиды как правило социально не активны - а пассивны и роли в социуме особой не играют, так как не участвуют в экономике активно.
А вы ссылку приведите, пожалуйста, на это ваше комсомольское трактование среднего класса
kalinavalera1 написав:Не понял о чем вы ? Как бы давно общеизвестно во всем мире - кто устроил расстрел на Майдане.
просто это манипулятивные аргументы уровня сторонников тимошенко. IQ здешних форумчан даже по нижней шкале не добивает до того пласта. Это как обвинить Юрия Долгорукого в крушении Боинга МН17 - а чего он падла москву основал ))
Конечно авиа-диспетчер тут не суть важную роль сыграли ? Когда изменили направление пассажирского лайнера - и послали в то же место, где был сбит военный самолет, который только что сбрасывал бомбы там же ?
kalinavalera1 написав: нас лишили возможности удовлетворять все жизненно необходимые потребности". Нас призывают умирать !!! А лишение украинцев добробуту, безопасности и "счастья" - стало предметом гордости и украинской национальной идеей.
Все не так. СССР гарантировал жизненно необходимые потребности, но практически лишал возможности удовлетворять расширенные. Сейчас никто не лишает возможностей - обеспечивай себе все что сможешь и пожелаешь. Но никто уже не гарантирует на том уровне, что был в СССР.
Этот подход кстати был одной из причин краха СССР, так как лишал мотивации. Более продуктивная часть населения была без пряника "вкалывай-не вкалывай, а джинсов не купишь", а менее продуктивная - без кнута "можно не вкалывать все равно необходимым обеспечат". Собственно поэтому социализм и не работает.
Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились. А мы еще как - еще и подмахиваем с визгом восторга, когда нас опускают.
ну это какая-то ватная идеология с голубоватым отливом. Вьетнам кстати помирился с США и сейчас у них рост экономики
Афганистан кстати - понимаю. Но не хочу вдаряться в детали.
а чего там вдаваться - США могли себе позволить и оружие делать и джинсы со жвачкой и флажки по глобусу мира расставлять. А СССР не потянул - попа треснула. И променяло население страну на кока-колу и макдональдс. Потому что нет смысла все средства бросать на защитный периметр, если внутри нечего защищать. как говорится "если я у вас куплю сейф за такую сумму, то мне нечего будет в него положить".
Как видим по результатам подчинение МВФ нашу жизнь не улучшило , аналогично жизнь в Украине по указке США, если вы лично не живете за счет продажи интересов украинцев.
а по моему, во-первых, среднестатический украинец живет гораздо обеспеченнее среднестатического украинца времен УССР. хотя бы по уровню автомобилизации.
читал статью про советского пилота, угнавшего Миг в Японию и попросившего убежище. "..Беленко признался, что самое сильное впечатление в США на него произвел... супермаркет. Вот как он сам описывает охватившие его чувства: "Мое первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, то они могли меня разыграть. Ведь это было такое красивое просторное здание с невероятным количеством товаров и без очередей. В России все привыкли к длинным очередям. Впоследствии, когда я понял, что супермаркет настоящий, я получал удовольствие от знакомства с новыми продуктами. В России того времени, впрочем, и в нынешней — трудно найти хорошие консервы. Поэтому я ежедневно покупал самые разные консервированные продукты. Однажды я приобрел баночку с надписью "Обед" и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком — получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России!".."
Нас єти "указки" привели к войне и нищете.
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нет, к войне нас привела россия (которую вы так нелепо пытаетесь отмазывать) и ватники-коллаборанты, пропитанные как раз вот этой лживой антиамериканской пропагандой.
Оба наживаются на войне. Оба долларовые миллиардеры - оба хотят жить за счет украинцев - они не просто -два сапога пара - они два сапога на одну левую ногу
на не в СССР и не на митинге Рабиновича. на форуме о финансах богатство не является преступлением или пороком само по себе. кроме того, экономика - не игра с нулевой суммой, поэтому миллиарды у олигарха - вовсе не свидетельство того, что он кого-то ограбил (хотя и этот вариант не исключен).
пример - нашу контору, изначально украинскую, много лет назад купила зарубежная фирма. не полностью, но более 50% акций. это позволило выйти качественно на совершенно иной уровень рынка и менеджмента. прежние владельцы остались верхушкой менеджмента в Украине. результат - рост в разы и по людям и по капиталу, инновации, повышение зарплат сотрудникам, заманивание лучших в этой сфере в стране и т.д. то есть и буржуи довольны и хозяева внакладе не остались и сотрудникам хорошо. ситуация win-win.
А простым людям войны - это смерть и нищета - она не нужна. Даже худой мир - лучше "доброй войны" - гласит укр. народная мудрость.
тем не менее эти простые люди с российским гражданством берут оружие в руки и едут в мою страну убивать украинцев. поэтому здесь подход "не буду обращать внимание, может оно исчезнет" не сработает, мы должны защищаться. и убивать в ответ, если нужно. во-первых, их тогда будет гораздо меньше ехать. а во-вторых "Всякое зло, должно быть наказано. Ибо ненаказанное зло приумножается, и вина за это лежит на том, кто оставил данное зло безнаказанным."(с)
kalinavalera1 написав:Конечно авиа-диспетчер тут не суть важную роль сыграли ? Когда изменили направление пассажирского лайнера - и послали в то же место, где был сбит военный самолет, который только что сбрасывал бомбы там же ?
эту сказку мы уже слышали, давайте следующую. похоже старая консерва вскрывается с шипением ))
galex написав:Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью"
Я вижу , что это попытка внести в Википедию - очередную зомбо-чушь глупость, меня коробит - когда нанимают борохоботить явно очень ограниченных людей, но которые научились как влезть в Википедию. Американское образование ? Ума не прибавит - но гранату в руки обезьяны вложит ? Сноска в Википедии - обозначена - как " пока никем не проверялась ". Это измышления человека, который постоянно " на веселе". И средние и высокие доходы. Классы общества определяются их социальной ролью - а не их доходами. Хотя в здоровом обществе средний класс имеет и средний доход. Суть в том , что средний доход может иметь и наркодиллер, и просто инвалид порядочный , и контрабандист. Только они не являются средним классом. Наоборот - криминал - это деклассированные элементы - антисоциальные вредоносные элементы общества. Инвалиды как правило социально не активны - а пассивны и роли в социуме особой не играют, так как не участвуют в экономике активно.
А вы ссылку приведите, пожалуйста, на это ваше комсомольское трактование среднего класса
Так ссылка одна и та же. Включили тяжелую артиллерию ? Я оттуда и взял цитату. Только новый обманный текст - появился под грифом " никем не проверялось" .Здравый смысл и комсомол скорее противоположные понятия- чем синонимы - не одно и тоже. Вы пытаетесь манипулирвать тем, что у нас средний класс выживает с трудом и не имеет даже среднего дохода. Это явление закономерно - когда у власти деструктивные элементы - то есть - деклассированные - воры к примеру, как Янукович. Это не элита общества, как в нормальных странах. Или хуже того люди, которые хотят кровью украинцев мазать колесо истории, что бы оно крутилось. У нормальных людей главный закон - платят людям за пользу для общества. И соотвтственно за среднюю пользу средний доход. Но у нас богатеют те - кто вред общесту приносит. В цивилизованном мире их назвали - украинская клептократия. Обычно же управляет страной элита. А не псих. больные воры - не клептократы - клептоманы. Но такой феномен украинский - когда у власти деструктивный элемент - был так обозначен. Поскольку при таких условиях страной удобно манипулировать из-вне - то это не скоро внесут в учебники истории.