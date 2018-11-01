Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:17

kalinavalera1 написав: нас лишили возможности удовлетворять все жизненно необходимые потребности". Нас призывают умирать !!! А лишение украинцев добробуту, безопасности и "счастья" - стало предметом гордости и украинской национальной идеей. нас лишили возможности удовлетворять все жизненно необходимые потребности". Нас призывают умирать !!! А лишение украинцев добробуту, безопасности и "счастья" - стало предметом гордости и украинской национальной идеей.

Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились. А мы еще как - еще и подмахиваем с визгом восторга, когда нас опускают.

Афганистан кстати - понимаю. Но не хочу вдаряться в детали.

Как видим по результатам подчинение МВФ нашу жизнь не улучшило , аналогично жизнь в Украине по указке США, если вы лично не живете за счет продажи интересов украинцев.

Нас єти "указки" привели к войне и нищете.

Оба наживаются на войне. Оба долларовые миллиардеры - оба хотят жить за счет украинцев - они не просто -два сапога пара - они два сапога на одну левую ногу

А простым людям войны - это смерть и нищета - она не нужна. Даже худой мир - лучше "доброй войны" - гласит укр. народная мудрость.



Все не так. СССР гарантировал жизненно необходимые потребности, но практически лишал возможности удовлетворять расширенные.Сейчас никто не лишает возможностей - обеспечивай себе все что сможешь и пожелаешь. Но никто уже не гарантирует на том уровне, что был в СССР.Этот подход кстати был одной из причин краха СССР, так как лишал мотивации. Более продуктивная часть населения была без пряника "вкалывай-не вкалывай, а джинсов не купишь", а менее продуктивная - без кнута "можно не вкалывать все равно необходимым обеспечат". Собственно поэтому социализм и не работает.ну это какая-то ватная идеология с голубоватым отливом. Вьетнам кстати помирился с США и сейчас у них рост экономикиа чего там вдаваться - США могли себе позволить и оружие делать и джинсы со жвачкой и флажки по глобусу мира расставлять. А СССР не потянул - попа треснула. И променяло население страну на кока-колу и макдональдс. Потому что нет смысла все средства бросать на защитный периметр, если внутри нечего защищать. как говорится "если я у вас куплю сейф за такую сумму, то мне нечего будет в него положить".а по моему, во-первых, среднестатический украинец живет гораздо обеспеченнее среднестатического украинца времен УССР. хотя бы по уровню автомобилизации.читал статью про советского пилота, угнавшего Миг в Японию и попросившего убежище."..Беленко признался, что самое сильное впечатление в США на него произвел... супермаркет. Вот как он сам описывает охватившие его чувства: "Мое первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, то они могли меня разыграть. Ведь это было такое красивое просторное здание с невероятным количеством товаров и без очередей. В России все привыкли к длинным очередям. Впоследствии, когда я понял, что супермаркет настоящий, я получал удовольствие от знакомства с новыми продуктами. В России того времени, впрочем, и в нынешней — трудно найти хорошие консервы. Поэтому я ежедневно покупал самые разные консервированные продукты. Однажды я приобрел баночку с надписью "Обед" и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком — получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России!".."нет, к войне нас привела россия (которую вы так нелепо пытаетесь отмазывать) и ватники-коллаборанты, пропитанные как раз вот этой лживой антиамериканской пропагандой.на не в СССР и не на митинге Рабиновича. на форуме о финансах богатство не является преступлением или пороком само по себе. кроме того, экономика - не игра с нулевой суммой, поэтому миллиарды у олигарха - вовсе не свидетельство того, что он кого-то ограбил (хотя и этот вариант не исключен).пример - нашу контору, изначально украинскую, много лет назад купила зарубежная фирма. не полностью, но более 50% акций. это позволило выйти качественно на совершенно иной уровень рынка и менеджмента. прежние владельцы остались верхушкой менеджмента в Украине. результат - рост в разы и по людям и по капиталу, инновации, повышение зарплат сотрудникам, заманивание лучших в этой сфере в стране и т.д.то есть и буржуи довольны и хозяева внакладе не остались и сотрудникам хорошо. ситуация win-win.тем не менее эти простые люди с российским гражданством берут оружие в руки и едут в мою страну убивать украинцев. поэтому здесь подход "не буду обращать внимание, может оно исчезнет" не сработает, мы должны защищаться. и убивать в ответ, если нужно.во-первых, их тогда будет гораздо меньше ехать.а во-вторых "Всякое зло, должно быть наказано. Ибо ненаказанное зло приумножается, и вина за это лежит на том, кто оставил данное зло безнаказанным."(с)