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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:28

  galex написав:
  kalinavalera1 написав:Конечно авиа-диспетчер тут не суть важную роль сыграли ? Когда изменили направление пассажирского лайнера - и послали в то же место, где был сбит военный самолет, который только что сбрасывал бомбы там же ?


эту сказку мы уже слышали, давайте следующую. похоже старая консерва вскрывается с шипением ))


Откуда вы пишете?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:44

  galex написав:читал статью про советского пилота, угнавшего Миг в Японию и попросившего убежище.
"..Беленко признался, что самое сильное впечатление в США на него произвел... супермаркет. Вот как он сам описывает охватившие его чувства: "Мое первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, то они могли меня разыграть. Ведь это было такое красивое просторное здание с невероятным количеством товаров и без очередей.


Подобное впечатление было не только у простого летчика. В свое время Ельцин, не последний человек в СССР приблизительно так же офигел от американского супермаркета: https://blog.chron.com/thetexican/2014/04/when-boris-yeltsin-went-grocery-shopping-in-clear-lake/#photo-433895
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:01

  Sommer написав:
  galex написав:читал статью про советского пилота, угнавшего Миг в Японию и попросившего убежище.
"..Беленко признался, что самое сильное впечатление в США на него произвел... супермаркет. Вот как он сам описывает охватившие его чувства: "Мое первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, то они могли меня разыграть. Ведь это было такое красивое просторное здание с невероятным количеством товаров и без очередей.


Подобное впечатление было не только у простого летчика. В свое время Ельцин, не последний человек в СССР приблизительно так же офигел от американского супермаркета: https://blog.chron.com/thetexican/2014/04/when-boris-yeltsin-went-grocery-shopping-in-clear-lake/#photo-433895


Ок! Согласен с вами ! В США и ЕС живут благополучно, сыто , богато и главное у них - это национальная идея - это удовлетворение потребностей населения как можно лучше. А границы там - в ЕС чисто символические. Практически их нет. Почему же нам они навязывают нищенские зарплаты и запредельные цены на наш собственный газ ? Почему нас призывают умирать охраняя наши границы - если США со своими соседями тоже - хоть с Канадой - хоть с Мексикой . Хотя Мексика - оттуда криминал прет и куча проблем. Но никто с соседями не заостряется. Каких Бог дал, таких и терпят по-тихому. Кроме таможенников, что наживаются - с них - с этих границ - мы получаем только убытки ? Почему нам навязывают совершенно противоположные идеи ? А не правильные здоровые - общечеловеческие ?!
И вот что интересно - советский летчик под присмотром людей из ЦРУ посещал супермаркет ? А потом угнал самолет ? Ну что-то тут пропущено главное. И на первый план прут "чувства летчика". На фига нам его чувства ? Меня ничуть не поразили иностранные супермаркеты. У нас хватало огромных гастрономов. Товаров - поменьше ? так все товары не скупишь. Все что нужно для жизни было и у нас в магазах, просто у них больше ( но не всегда лучше). Но суть не в том. Суть - что лучше жить мы не стали. Суть в том - что те США и МВФ продолжают навязывать нам те же идейные бредни. Вместо нормальных жизненных ценностей.И если в СССР кто-то еще верил в идейные цели , и тогда это было актуально - низкий уровень развития людей был. То сегодня все украинцы ( большинство) это все понимают. И понимают - что от правительства нужно только рост экономики и добробуту и безопасность. Все остальное - это басни насильника-душителя про любовь (к своему народу :mrgreen: ) все эти якобы "чувства" никому даже не интересны. Как и те, что "охватили летчика". Прямо диковина - ширпотреба не видел ? И извинения и любовь нашего правительства никому не нужны - я даже в виде извращения о таком не слышал?! Нужны результаты их работы. Закончить войну за 3 дня ?! Да за такое
kalinavalera1
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