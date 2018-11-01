Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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galex написав:читал статью про советского пилота, угнавшего Миг в Японию и попросившего убежище. "..Беленко признался, что самое сильное впечатление в США на него произвел... супермаркет. Вот как он сам описывает охватившие его чувства: "Мое первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, то они могли меня разыграть. Ведь это было такое красивое просторное здание с невероятным количеством товаров и без очередей.
Ок! Согласен с вами ! В США и ЕС живут благополучно, сыто , богато и главное у них - это национальная идея - это удовлетворение потребностей населения как можно лучше. А границы там - в ЕС чисто символические. Практически их нет. Почему же нам они навязывают нищенские зарплаты и запредельные цены на наш собственный газ ? Почему нас призывают умирать охраняя наши границы - если США со своими соседями тоже - хоть с Канадой - хоть с Мексикой . Хотя Мексика - оттуда криминал прет и куча проблем. Но никто с соседями не заостряется. Каких Бог дал, таких и терпят по-тихому. Кроме таможенников, что наживаются - с них - с этих границ - мы получаем только убытки ? Почему нам навязывают совершенно противоположные идеи ? А не правильные здоровые - общечеловеческие ?! И вот что интересно - советский летчик под присмотром людей из ЦРУ посещал супермаркет ? А потом угнал самолет ? А самолет - этот был военный из новых разработок СССР и стоил миллиарды долларов ? Может этот летчик был грабитель и предатель и ему обещан был миллион долларов ? А не одурел от ширпотреба ? Ну что-то тут пропущено главное. И на первый план прут "чувства летчика". На фига нам его чувства ? Меня ничуть не поразили иностранные супермаркеты. У нас хватало огромных гастрономов. Товаров - поменьше ? так все товары не скупишь. Все что нужно для жизни было и у нас в магазах, просто у них больше ( но не всегда лучше). Но суть не в том. Суть - что лучше жить мы не стали. Суть в том - что те США и МВФ продолжают навязывать нам те же идейные бредни. Вместо нормальных жизненных ценностей.И если в СССР кто-то еще верил в идейные цели , и тогда это было актуально - низкий уровень развития людей был. То сегодня все украинцы ( большинство) это все понимают. И понимают - что от правительства нужно только рост экономики и добробуту и безопасность. Все остальное - это басни насильника-душителя про любовь (к своему народу ) все эти якобы "чувства" никому даже не интересны. Как и те, что "охватили летчика". Прямо диковина - ширпотреба не видел ? И извинения и любовь нашего правительства никому не нужны - я даже в виде извращения о таком не слышал?! Нужны результаты их работы. Закончить войну за 3 дня ?! Да за такое.... Вот и суть вся "“Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля”, – убежден Коломойский. https://news.finance.ua/ru/news/-/43778 ... anktsij-rf Кто бы сомневался - что весомая заинтересованность и вполне конкретная - во вражде с РФ нужна именно "американским партнерам" Порошенко и Коломойского ? Вот и я об этом. А украинцам все это - смерть и распад страны - ее экономики. Токо не пишите , что Коломойский "щирый украинец" - и Путина ненавилит и "враждует" с ним за право говорить на украинском язык..... Удачно Гордон сказал об этой всей "вражде миллиардеров -выскочек" - им дали деньги только подержаться за них на время - а они решили что навсегда.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Конечно авиа-диспетчер тут не суть важную роль сыграли ? Когда изменили направление пассажирского лайнера - и послали в то же место, где был сбит военный самолет, который только что сбрасывал бомбы там же ?
эту сказку мы уже слышали, давайте следующую. похоже старая консерва вскрывается с шипением ))
Откуда вы пишете?
Киев
в попытках создать информационный шум, россия наплодила кучу свинособачьего бреда, пытаясь отмазаться от вины и свалить ее на Украину. байка про изменение направления - одна из них. на стопфейке подробно с картинками и пруфами опровергали все последовательно.
да и результаты расследования не убедили разве что тех упоротых, что считают - "весь мир сговорился оклеветать раеюшку".
кроме того, здравый смысл не совместим с тем, что "украинцы специально подправили тракеторию самолета, зная что путин дал Бук рукож.пым обезьянам, которые не в состоянии отличить Боинг от бомбардировщика" (хотя пример Сирии и ИЛ-20 показывает что иногда за такое приходит и обратная карма).
кроме того вообще сама постановка вопроса мне напомнила одну цитату, по вопросу лопаты в которой я солидарен.
"...В переводе с генеральского на человеческий, сьо обозначает что очень дорогой мобильный (но стационарного развертывания) комплекс, управляемый профессиональными военными, прибыл из России. И залег в засаду, как сом на дно, дожидаясь добычи.
И тут случилась трагедия для генерала – вместо украинского транспортного самолета Ан-26, который не полетел в тот день, в прицел случайно попал малазийский рейс.
Именно на этом месте мне захотелось у_бать генерала лопатой по морде.
*** Трагическая ошибка для кацапов состоит исключительно в том, что вместо украинцев погибли голландцы.
Сбивать же украинцев на их суверенной территории, в их собственном воздушном пространстве, без объявления войны, прислав тайком через границу профессиональную диверсионную группу, оснащенную высокотехнологичным оружием – это не ошибка. Это нормально. За это ни ответственности, ни суда нет.
Тридцать или сорок человек, которые летели бы этим Ан-26 – не люди для россиян. Это так, братский какой-то народ. Да и вообще, это они и виноваты во всем – если бы хитрые хахлы полетели, то почтенные голландцы бы уцелели, и не было бы скандала, уголовного расследования и трибунала в перспективе.
Россияне обижены. С_ки вы, х_хлы, что же вы нас так подставили-то, а? Теперь ходи по судам, плати за погубленные души... Сбили бы х_хлов на безоружном транспортнике – никаких судов бы не было. Сколько мы уже этих транспортников с х_хлами зах_ярили? Ил-76, Ан-26. Пару «сушек». И ничо страшного, никакой Гааги, никаких компенсаций. Вам шо, жалко было еще один летак под ракету подставить и списать жертвы на фантазийных шахтеров с «Буками»? Какие же вы братья после этого?
galex написав:Сбивать же украинцев на их суверенной территории, в их собственном воздушном пространстве, без объявления войны, прислав тайком через границу профессиональную диверсионную группу, оснащенную высокотехнологичным оружием – это не ошибка. Это нормально. За это ни ответственности, ни суда нет.
Я деталей не знаю. К сожалению от нас вся информация закрыта - что происходит в ДНР - и что в РФ. Нас изолируют = что характерно для жертв преступлений - обычный стандарт. Нам всю информацию дают только УДОБНУЮ с точки зрения Рошена и "его американских партнеров". Как сказал Коломойский. Вы так же все извращаете. С начала - украинский самолет - бомбил своих же украинских граждан. И быт там сбит буквально за 1 час до Боинга. Это у нас в новостях было даже. Но подано так, что наши украинские бравые и гордые солдаты бомбили на нашей украинской территории - русских врагов. Только - бомбами врагов прицельно не закидать. Как с самолета различить русский там или украинец? Если украинец - но сепар - уже отдельный разговор. Вы же не станете врать что всех украинцев оттуда выселили - и там остались только русские солдаты. Бомбили украинцы свою землю. Наши дома , нами построенные, и заводы - где мы зарабатывали на хлеб. Это как понимать ? " так не доставайся же ты никому " ? А так - я не говорю что "наши русские братья" - правы. Я говорю, что украинскому народу война не нужна - хоть как ни крути - а худой мир -лучше доброй ссоры. И весь мир этой мудрости следует. А война нужна она вот кому https://news.finance.ua/ru/news/-/43778 ... anktsij-rf читайте - кто с кем враждует и кто в этой вражде заинтересован.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 02 лис, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Кто бы сомневался - что весомая заинтересованность и вполне конкретная - во вражде с РФ нужна именно "американским партнерам" Порошенко и Коломойского ? Вот и я об этом. А украинцам все это - смерть и распад страны - ее экономики.
ага и Порошенко влез в мозг питуну и заставил аннексировать Крым, пригнать кучу свинособак на Донбасс попутно с Буком, новейшими образцами техники, никогда не бывавшей на вооружении Украины и так далее.
за это кстати возненавидел некоторых россиян и донбасян коллаборантского разлива - когда человек тупо несет тебе пургу, он знает что это туфта, ты знаешь что это туфта, он знает что ты знаешь что это туфта. но все равно нагло врет. у них это типа доблесть "за интересы Родины - ври и выкручивайся".
есть факт от 1 марта 2014 года "Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу." (на этот момент многие пророссийские жители Востока "открыли глаза" и сделали выбор в пользу Украины. Как говорится "путин думал что Украина поделится на украинцев и русских, а она поделилалсь на граждан Украины и долб#$ов"(с))
остальное - пурга и увод от темы
я в общем закругляюсь в этой дискуссии, ответ почитаю но отвечать в этой ветке больше не буду.
з.ы. ну чистейшая же консеврная пурга по кацапским методичкам. а вы говорите "админы работают" ))
galex написав:а по моему, во-первых, среднестатический украинец живет гораздо обеспеченнее среднестатического украинца времен УССР.
Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры. Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы. PS в автомобиле Вы жить не будете.
kalinavalera1 написав:Это не элита общества,
Нет не элита, это отбросы которые всплыли после 90-х. И до сих пор бурлят. Поэтому надо это все чистить а у нас косметические перемены. Знаете как в анекдоте, если в борделе падает посещаемость то надо менять не кровати и постели а девочек. Вот и нам надо "девочек менять"..)))
galex написав:ага и Порошенко влез в мозг питуну и заставил аннексировать Крым, пригнать кучу свинособак на Донбасс попутно с Буком, новейшими образцами техники, никогда не бывавшей на вооружении Украины и так далее.
Коломойский же ясно написал - кто заинтерсован во вражде Украины и РФ - их американские партнеры. Партнеры Путина и Рошена. Не прикидывайтесь все украинские дети уже знают - что "дядьки Ротшильды " - доверительные партнеры " на равных основаниях как Рошена - так и Путина. https://www.youtube.com/watch?v=4bhWR7ZWNgM как бы слепое доверие ( траст) Рошена - поражает воображние , но полная и зоркая отдача Роснефти Путиным ВР Ротшильдов через оффшоры - это куда как круче. Даже дети понимают , что обе сделки и оба партнера - Рошен и Роснефть - это два сапога пара с одной ноги американского "дяди Ротшильда". А главное демострация тесной зависимости и Путина, и Рошена от Ротшильдов - их американских партнеров. Так что я бы очень удивился, если бы кто-то из сапогов имел свое личное мнение. А производителям оружия - очень нужны войны. Ну без них им каюк. Все очевидно. И никому не лезет прочий заказной бред из ТВ ящика
Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.
Поддерживаю. Под средним украинцем Галекс лживо понимает продажного функционера -предателя - который продав интересы своего народа - урвал на этом куш, а то и просто копейку. Сравнивать прошлый и настоящий века по уровню жизни в любой стране - шизофрения. Прошлый век для всех был на много беднее, чем настоящий для всех - производство было слабо развито, не сравнить с 21 веком. Но такого что бы в 21 веке люди богатейшей природными ресурсами - страны голодали и замерзли - имея даже свой газ. Это кощунство ... Согласен, что только после 91 полезла уголовная плесень во власть. Нльзя не согласится
Джон написав:Нет не элита, это отбросы которые всплыли после 90-х. И до сих пор бурлят. Поэтому надо это все чистить а у нас косметические перемены. Знаете как в анекдоте, если в борделе падает посещаемость то надо менять не кровати и постели а девочек. Вот и нам надо "девочек менять"..)))
Для Галекса идеал и элита - это вор и военный предатель совей родины - был бы только продажный преступник - как идеальный пример - приводит летчика Беленко - 40 лет назад Виктор Беленко перегнал на Запад самолет-загадку - перехватчик МиГ-25. Я даже не удивился, что этот летчик не от супермаркета - одурел , а от денег - предложенных ему ЦРУ за предательство своего народа. Он предал и русских и украинцев скопом всех и как и все прочие предатели. Это британсие лорды "ворованного не покупают". А ЦРУ и амеры - аж бегом. Сколько наши деды и родители пахали - что бы создать тот самолет -загадку ? Какой-то гений его создал - но получил за это 3 копейки, а продажная гадина ограбила и гения и миллионы людей, которые работали над созданием самолета. Тот кто нам сегодня указывает, как жить - амеры - опираются на предателей интересов своего народа и продажных уголовников. Они нас построили так, что бы им удобнее было нас грабить. Так что менять нужно не девочек- а образ жизни - публичные дома вредны для здоровья. Кстати - СССР для меня конечно не идеал. Нужно было отменять запрет на частную собственность на средства производства. Если человек может и честно заработал и тянет - вполне имеет право иметь. Но не ворованное и заработанное чужими руками ? Как Беленко с тем самолетом и наши олигофрены ?