Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:43

Джон написав: Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры. Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.

Джон написав: Нет не элита, это отбросы которые всплыли после 90-х. И до сих пор бурлят. Поэтому надо это все чистить а у нас косметические перемены. Знаете как в анекдоте, если в борделе падает посещаемость то надо менять не кровати и постели а девочек. Вот и нам надо "девочек менять"..))) Нет не элита, это отбросы которые всплыли после 90-х. И до сих пор бурлят. Поэтому надо это все чистить а у нас косметические перемены. Знаете как в анекдоте, если в борделе падает посещаемость то надо менять не кровати и постели а девочек. Вот и нам надо "девочек менять"..)))

Поддерживаю. Под средним украинцем Галекс лживо понимает продажного функционера -предателя - который продав интересы своего народа - урвал на этом куш, а то и просто копейку. Сравнивать прошлый и настоящий века по уровню жизни в любой стране - шизофрения. Прошлый век для всех был на много беднее, чем настоящий для всех - производство было слабо развито, не сравнить с 21 веком. Но такого что бы в 21 веке люди богатейшей природными ресурсами - страны голодали и замерзли , как наши пенсы - имея даже свой газ. Это кощунство ... А Ротшильдам там не икается ? Ведь это они отняли у наших пенсов все - что они создали ? обрекли на голодую - холодную смерть ? На 50 долларов месяц жить ?!?! Особенно зимой в холода ?!?!Согласен, что только после 91 полезла уголовная плесень во власть.Нльзя не согласитсяДля Галекса идеал и элита - это вор и военный предатель совей родины - был бы только продажный преступник - как идеальный пример - приводит летчика Беленко - 40 лет назад Виктор Беленко перегнал на Запад самолет-загадку - перехватчик МиГ-25. Я даже не удивился, что этот летчик не от супермаркета - одурел ( ха- а то в СССР продуктов , ширпотреба и магазов не видели) он одурел от возможности ограбить своих же советских - которые доверили ему национальное достояние и гос. тайну, он одурел от денег - предложенных ему ЦРУ за предательство своего народа и за эту новейшую разработку. Он предал и русских и украинцев - скопом всех и как и все прочие предатели и наживаются на предательстве. Это британсие лорды "ворованного не покупают". А ЦРУ и амеры - аж бегом. Сколько наши деды и родители пахали - что бы создать тот самолет -загадку ? Какой-то гений его создал - но получил за это 3 копейки, а продажная гадина ограбила и гения, и миллионы людей, которые работали над созданием того самолета.Тот кто нам сегодня указывает, как жить -те же амеры - что опираются на предателей интересов своего народа и продажных уголовников в нашей стране. Они нас построили так, что бы им удобнее было нас грабить. Так что менять нужно не девочек- а образ жизни - публичные дома вредны для здоровья. Что удивляться - если ходить по борделям - тому что клиента там изнасиловали ? Бывает. Он ж сам пришел туда за сексом ?Кстати - СССР для меня конечно не идеал. Нужно было отменять запрет на частную собственность на средства производства. Если человек может и честно заработал , и создал свое предприятие и тянет его - вполне имеет право иметь. Такому почет. Но не на ворованном и заработанном чужими руками становиться "капиталистами" ? Как Беленко с тем самолетом или наши олигофрены, то есть олигнархи ? Не удивлюсь если этот Беленко сидит счас в погребе в инете и кропает посты в поддержку тех продажных предателей , кто пошел по его стопам. Вот меня наводит на размышление - в каком погребе нужно просидеть всю жизнь - что бы считать что ВПК - может быть только в СССР 40 лет назад. А частных владений производителей оружия быть не может ? И каким ограниченным нужно быть и в каком погребе прожить всю жизнь ? Были же даже заводы Крупа ?!