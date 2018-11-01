Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Суб 03 лис, 2018 01:32

Конечно согласен с вами. 100%. Но... мы сами меняем лампочки и даже стояки в доме - сами и платим за все - не жить же в темноте и без воды назло ЖЭку? а потом еще ЖЭКу платим - просто потому что жЭк - это рэкет. Ротшильды не при чем ? Но Ротшильды много лет поддерживали и финансировали у нас предателей, воров , уголовников.Как вы посмотрите - если кто-то станет поддерживать и финансировать преступников разных мастей ( коррупционеров , рекетиров, военных преступников и предателей - как Беленко) в чужой стране - где сам не живет ? Еще до развала СССР - а главное во время развала так было. И воры-рэкетиры- коррупционеры - оказались в гораздо более выгодных и сильных условиях, защищенными - благодаря именно их поддержке, чем пересичные граждане -теперешние пенсы. Главный их козырь - организованность - и гарантированная защита и крыша. Наши доморощенные рыжие рэкетиры на такое не замахнулись бы - без поддержки , крыши и подстрекательства. Вы себе представляете в СССР рэкетира, который завладел бы ТЭС ? Или даже просто попытался бы это сделать?А идеал Галекса - летчик Беленко ? Разве смог бы он сам ограбить все население СССР без активного участия и поддержки "Ротшильдов" - это же на налоги теперешних пенсов тогда активных работников - создан был тот МИГ. Уверен - вся операция была подготовлена по угону самолета амерами и крыша предателю гарантирована. Просто так ведь самолет даже не посадить. И сбили бы его сразу. Без участия "Ротшильдов" это было не возможно. А кредиты МВФ - которые амеры выдают заведомо коррупционерам - что бы накинуть удавку на горло народу Украины ? И потом за долги отобрать все, что мы имеем ? Это же мошенничество - развод лохов, только на государственном уровне. Без участия "Ротшильдов" это было не возможно. Но самое страшное - это выборы - при их деньгах и возможностях - фальшевать у нас выборы и дергать за ниточки наших коррупционеров - для них слишком просто. А марионетки уже повышают цены на газ , на коммуналку - разваливают нашу промышленность и экономику, чем меньше украинцев и чем они слабее и беднее - тем легче их грабить и использовать для разжигания войн. Тесная дружба, доверие и сотрудничество Рошена с Ротшильдами как и Путина с ними же - Ротшильдами далеко не безобидна. И очень не нормальна. Коль этот клан имеет доверие слепое от Рошена и от Путина - почему бы не помирить их - хотя бы и принудительно ? Почему их участие выражается в поддержке нас каким-то оружием и то, может быть ?Хотел сравнить быт - у нас и в США во второй половине 20 века, где жили лучше - там фотки и сейчас есть, случайные фото из инета ( не Голливуд) - быт такой же как у нас. Ничего особенного - никто за 1 раз не пожирает 100 кусков колбасы. Хотя купить они могут и больше в отличие от нас. А так жизнь - как у всех. Только автомобилей больше, и денег и возможностей у них теоретически больше. Но на практике - никто не сидит сразу на 5 стульях - не кусает за раз 20 пирожков. Обычные люди. Это фотки для Галекса - обманывает , что "мы стали жить лучше" чем в СССР. Все стали жить лучше чем тогда. Хотя не мы....Тогда мы даже лучше жили - чем амеры -сравните наши сталинки и их "социальное жилье американского интеллигента". Хотя я удивлен. НО это как с их хвалеными универсамами - обман на обмане в красивой бумажке - очень много ярких продуктов на все вкусы - а на деле безвкусная химия только в разных обертках. Последняя фотка - из репортажа про американскую мечту - это сегодня (не 20 век). Эмигрант купил в США пекарню и " сбылась его американская мечта" Имеет клиентуру. Но будни - серые как и у нас.