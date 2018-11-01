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Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 04:26
kalinavalera1 написав:
А за чем США вторглись во Вьетнам ? Вы говорили - что в СССР они не вторглись, вторглись только во Вьетнам. Потому что СССР имел атомное оружие, для того его и производили, а Вьетнам был слаб. Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились.
проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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