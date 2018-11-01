Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Суб 03 лис, 2018 14:22

Джон написав: ... хм странно думал их и финансировать не стоит).Но породили то их мы сами кстати. Они наше отражение. Вот не может такой как у нас в нормальной стране быть чиновник - его там порвут на куски -- а мы терпим. Так проблема в нас или чиновнике? ... хм странно думал их и финансировать не стоит).Но породили то их мы сами кстати. Они наше отражение. Вот не может такой как у нас в нормальной стране быть чиновник - его там порвут на куски -- а мы терпим. Так проблема в нас или чиновнике?

Точно они не мое отражение - и не похоже, что ваше. Криминалитет есть в любом обществе. Но что бы посадить криминалитет на вершину иерархии - тут нужно спланировать и организовать , вложить огромные деньги. Да - мы можем кинуть мусор в подъезде ( в мом нет такого , у нас чистота и кодовые замки) , но когда к вам в подъезд станут привозить мусор со всего города и кто-то вложит в это миллионы долларов - это совсем другое. Одно дело - наши недостатки - они есть - но они реально не такие огромные - что бы уничтожить страну, а чисто житейские. Люди не идеальны. То что у нас в стране происходит с экономикой , политикой - это не в результат недостатков наших людей. Все на много хуже. Пассивные люди - но не убивать же их за это ? Я вам свой опыт расскажу " митингования" во времена Януковича. Я был участником стихийного митинга - за долго до Майдана, и я считаю что главная наша проблема - это коррупция и продажность полиции. Если бы преступников сажали - все не достигло у нас бы таких фантастических размеров. Так вот - на этот стихийный митинг - возле прокуратуры пришло ну от силы человек 10 ( а то и меньше) реально кто против коррупции и с конкретными требованиями по конкретному уголовному делу. И еще человек 20 явилось с плакатами "ЮЛЕ ВОЛЮ" ( она тогда сидела за коррупцию). Эти были проплачены и организованы. И еще явились представители Свободы - их тоже финансируют - " да здравствует Бандера! " . На фоне 40 или 50 человек - профессиональных "революционеров" - наш митинг просто не был виден и был так ловко "задавлен". Потом - стали даже угрозы поступать от этих заказных. Так что у меня есть не большой опыт "митингов" - если этот митинг не организован - людей будет мало и они будут "зажаты". А потом их протест используют для совсем других целей. Что бы заниматься организацией митингов - это нужно время и деньги, даже тупо на транспоранты и лозунги малевать. Согласовывать цель и программу. собрать людей - что бы явились на назначенное время. А обычный обыватель -ему нужно работать - что бы кормить детей и себя, закупать продукты, убирать и готовить еду, времени нет. За то есть люди - которым платят за это и пишут для них сценарии - понятно люди эти бесчестные- к тому ж. Поняв что такое митинги в условиях " ротшильдовщины" и наемников - я уже ни на какие митинги не хожу.