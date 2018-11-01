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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 04:26

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  kalinavalera1 написав:А за чем США вторглись во Вьетнам ? Вы говорили - что в СССР они не вторглись, вторглись только во Вьетнам. Потому что СССР имел атомное оружие, для того его и производили, а Вьетнам был слаб. Хотя не все так просто оказалось. Вьетнамцы не подчинились.


проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:22

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Джон написав:... хм странно думал их и финансировать не стоит).Но породили то их мы сами кстати. Они наше отражение. Вот не может такой как у нас в нормальной стране быть чиновник - его там порвут на куски -- а мы терпим. Так проблема в нас или чиновнике?

-
Точно они не мое отражение - и не похоже, что ваше. Криминалитет есть в любом обществе. Но что бы посадить криминалитет на вершину иерархии - тут нужно спланировать и организовать , вложить огромные деньги. Да - мы можем кинуть мусор в подъезде ( в мом нет такого , у нас чистота и кодовые замки) , но когда к вам в подъезд станут привозить мусор со всего города и кто-то вложит в это миллионы долларов - это совсем другое. Одно дело - наши недостатки - они есть - но они реально не такие огромные - что бы уничтожить страну, а чисто житейские. Люди не идеальны. То что у нас в стране происходит с экономикой , политикой - это не в результат недостатков наших людей. Все на много хуже. Пассивные люди - но не убивать же их за это ? Я вам свой опыт расскажу " митингования" во времена Януковича. Я был участником стихийного митинга - за долго до Майдана, и я считаю что главная наша проблема - это коррупция и продажность полиции. Если бы преступников сажали - все не достигло у нас бы таких фантастических размеров. Так вот - на этот стихийный митинг - возле прокуратуры пришло ну от силы человек 10 ( а то и меньше) реально кто против коррупции и с конкретными требованиями по конкретному уголовному делу. И еще человек 20 явилось с плакатами "ЮЛЕ ВОЛЮ" ( она тогда сидела за коррупцию). Эти были проплачены и организованы. И еще явились представители Свободы - их тоже финансируют - " да здравствует Бандера! " . На фоне 40 или 50 человек - профессиональных "революционеров" - наш митинг просто не был виден и был так ловко "задавлен". Потом - стали даже угрозы поступать от этих заказных. Так что у меня есть не большой опыт "митингов" - если этот митинг не организован - людей будет мало и они будут "зажаты". А потом их протест используют для совсем других целей. Что бы заниматься организацией митингов - это нужно время и деньги, даже тупо на транспоранты и лозунги малевать. Согласовывать цель и программу. собрать людей - что бы явились на назначенное время. А обычный обыватель -ему нужно работать - что бы кормить детей и себя, закупать продукты, убирать и готовить еду, времени нет. За то есть люди - которым платят за это и пишут для них сценарии - понятно люди эти бесчестные- к тому ж. Поняв что такое митинги в условиях " ротшильдовщины" и наемников - я уже ни на какие митинги не хожу. :(
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:45

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Kripo написав:проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке...


Про войну амеров во Вьетнаме - я знаю из американских фильмом и американских журналов. Там очень много писали и показывали - что это была ошибка и войну эту они проиграли. У них еще потом много проблем было с солдатами со " вьетнамским синдромом". Я видел много ужасных фоток - вьетнамских женщин и детей - с вспоротыми животами и выпущенными кишками , с отрезанными головами. И целые деревни сожженные напалмом. Если у вас не американская точка зрения на это - сообщите ее. Может этой войны не было ? Или это сами вьетнамцы приперлись в США воевать?


Я не историк. Фотки - из инета - случайные - заявлены - как американский быт прошлого века. Именно о качестве жизни в прошлом веке в СССР было заявлено - что мы от этого избавились, и что при Брежневе мы жили ужасно, а сейчас - отлично - и войной и нищетой , развалом промышленности платим за появление у нас вожделенных священных памперсов и тампаксов. Тут нужно дико радоваться и благодарить амеров.

Я не искал и не размещал тут виды Детройта. Разрушенные дома и чисто криминальный контингент на улицах. Хотя ужасы Детройта я знаю. Я взял в инете - что попало. ИЗ обычной жизни, надеюсь не лучшее и не худшее. Долгое время читал американские журналы ,общался с людьми в 20 веке , которые туда ездили к родственникам. И знаю, что их жизнь не так уж отличалась от нашей, как пытались навязать нам предатели родины типа Беленко и Ельцина- которые нас и наше благополучие предали и продали. Да у нас были коммуналки - разное жилье было. А на фото в США- так там явно барак из картона или ДСП вовсе. Их хваленные универсамы - там все не вкусное и не натуральное. Я сам сейчас покупаю некоторые продукты в США - но органические - типа арахисовой натуральной пасты и масла, зубной пасты без химии и тп. Но это все не из универсама. :-). Это органика, настоящей органики мало и там - стоит дорого и из спец магазинов. Так вот в наших бедных магазах - которые Ельцин сравнивал с универсамами в США тоже было органика тогда. А ее много н бывает никогда. Он сравнивал не сравнимое. Если бы он сказал
- что у них развита пищевая химическая и генно-модифицированная индустрия - это было бы правда. Но это очень не однозначно.
ничего не имею против США. Но роль некоторых конкретных миллиардеров американских в нашей истории и политике - очень зловещая.
kalinavalera1
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