Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Суб 03 лис, 2018 14:45

Kripo написав: проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке... проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке...

Про войну амеров во Вьетнаме - я знаю из американских фильмом и американских журналов. Там очень много писали и показывали - что это была ошибка и войну эту они проиграли. У них еще потом много проблем было с солдатами со " вьетнамским синдромом". Я видел много ужасных фоток - вьетнамских женщин и детей - с вспоротыми животами и выпущенными кишками , с отрезанными головами. И целые деревни сожженные напалмом. Если у вас не американская точка зрения на это - сообщите ее. Может этой войны не было ? Или это сами вьетнамцы приперлись в США воевать?Я не историк. Фотки - из инета - случайные - заявлены - как американский быт прошлого века. Именно о качестве жизни в прошлом веке в СССР было заявлено - что мы от этого избавились, и что при Брежневе мы жили ужасно, а сейчас - отлично - и войной и нищетой , развалом промышленности платим за появление у нас вожделенных священных памперсов и тампаксов. Тут нужно дико радоваться и благодарить амеров. Я просто указал - что в 20 веке все жили проще и скромнее - не была так развита индустрия.И сравнивать нужно не жизнь сегодня и в 20 веке у нас , а жизнь в 20 веке у нас и у амеров , и сегодня у нас и у амров. Меняется уровень развития техники, промышленности и тп.Я не искал и не размещал тут виды Детройта. Не выбирал какие-то кошмары - а их там хватает. Разрушенные дома и чисто криминальный контингент на улицах. Хотя ужасы Детройта я знаю. Или Гарлем. Я взял в инете - что попало. ИЗ обычной жизни в США , надеюсь не лучшее и не худшее. Долгое время читал американские журналы ,общался с людьми в 20 веке , которые туда ездили к родственникам. И знаю, что их жизнь не так уж отличалась от нашей, как пытались навязать нам предатели родины типа Беленко и Ельцина- которые нас и наше благополучие предали и продали. Да у нас были коммуналки - разное жилье было. А на фото в США- так там явно барак из картона или ДСП вовсе. Их хваленные универсамы - там все не вкусное и не натуральное. Уровень Кока-Колы. Я сам сейчас покупаю некоторые продукты в США - но органические - типа арахисовой натуральной пасты и арахисового масла, зубной пасты без химии и тп. Но это все не из универсама.. Это органика, настоящей органики мало и там - стоит дорого и из спец магазинов. Так вот в наших бедных магазах - которые Ельцин сравнивал с универсамами в США тоже было органика тогда. А ее много не бывает никогда. Он сравнивал не сравнимое. Если бы он сказал- что у них развита пищевая химическая и генно-модифицированная индустрия - это было бы правда. Но это очень не однозначно, и не так и радостно. Это не то изобилие, которого хочется.Ничего не имею против США. Но роль некоторых конкретных миллиардеров американских в нашей истории и политике - очень зловещая.