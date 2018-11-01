проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке...
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Додано: Суб 03 лис, 2018 04:26
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
проверьте себя, вторгались ли USA во Вьетнам... Заоодно про корейскую войну почитайте... Троль 80 уровня, фотки уже забабахал... первая же фотка - 52 год, люди на гавайях, тетка моет посуду, ОНА В СВОЕЙ КУХНЕ, а не в коммуналке...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 03 лис, 2018 14:22
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Точно они не мое отражение - и не похоже, что ваше. Криминалитет есть в любом обществе. Но что бы посадить криминалитет на вершину иерархии - тут нужно спланировать и организовать , вложить огромные деньги. Да - мы можем кинуть мусор в подъезде ( в мом нет такого , у нас чистота и кодовые замки) , но когда к вам в подъезд станут привозить мусор со всего города и кто-то вложит в это миллионы долларов - это совсем другое. Одно дело - наши недостатки - они есть - но они реально не такие огромные - что бы уничтожить страну, а чисто житейские. Люди не идеальны. То что у нас в стране происходит с экономикой , политикой - это не в результат недостатков наших людей. Все на много хуже. Пассивные люди - но не убивать же их за это ? Я вам свой опыт расскажу " митингования" во времена Януковича. Я был участником стихийного митинга - за долго до Майдана, и я считаю что главная наша проблема - это коррупция и продажность полиции. Если бы преступников сажали - все не достигло у нас бы таких фантастических размеров. Так вот - на этот стихийный митинг - возле прокуратуры пришло ну от силы человек 10 ( а то и меньше) реально кто против коррупции и с конкретными требованиями по конкретному уголовному делу. И еще человек 20 явилось с плакатами "ЮЛЕ ВОЛЮ" ( она тогда сидела за коррупцию). Эти были проплачены и организованы. И еще явились представители Свободы - их тоже финансируют - " да здравствует Бандера! " . На фоне 40 или 50 человек - профессиональных "революционеров" - наш митинг просто не был виден и был так ловко "задавлен". Потом - стали даже угрозы поступать от этих заказных. Так что у меня есть не большой опыт "митингов" - если этот митинг не организован - людей будет мало и они будут "зажаты". А потом их протест используют для совсем других целей. Что бы заниматься организацией митингов - это нужно время и деньги, даже тупо на транспоранты и лозунги малевать. Согласовывать цель и программу. собрать людей - что бы явились на назначенное время. А обычный обыватель -ему нужно работать - что бы кормить детей и себя, закупать продукты, убирать и готовить еду, времени нет. За то есть люди - которым платят за это и пишут для них сценарии - понятно люди эти бесчестные- к тому ж. Поняв что такое митинги в условиях " ротшильдовщины" и наемников - я уже ни на какие митинги не хожу.
Додано: Суб 03 лис, 2018 14:45
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
Про войну амеров во Вьетнаме - я знаю из американских фильмом и американских журналов. Там очень много писали и показывали - что это была ошибка и войну эту они проиграли. У них еще потом много проблем было с солдатами со " вьетнамским синдромом". Я видел много ужасных фоток - вьетнамских женщин и детей - с вспоротыми животами и выпущенными кишками , с отрезанными головами. И целые деревни сожженные напалмом. Если у вас не американская точка зрения на это - сообщите ее. Может этой войны не было ? Или это сами вьетнамцы приперлись в США воевать?
Я не историк. Фотки - из инета - случайные - заявлены - как американский быт прошлого века. Именно о качестве жизни в прошлом веке в СССР было заявлено - что мы от этого избавились, и что при Брежневе мы жили ужасно, а сейчас - отлично - и войной и нищетой , развалом промышленности платим за появление у нас вожделенных священных памперсов и тампаксов. Тут нужно дико радоваться и благодарить амеров. Я просто указал - что в 20 веке все жили проще и скромнее - не была так развита индустрия.И сравнивать нужно не жизнь сегодня и в 20 веке у нас , а жизнь в 20 веке у нас и у амеров , и сегодня у нас и у амров. Меняется уровень развития техники, промышленности и тп.
Я не искал и не размещал тут виды Детройта. Не выбирал какие-то кошмары - а их там хватает. Разрушенные дома и чисто криминальный контингент на улицах. Хотя ужасы Детройта я знаю. Или Гарлем. Я взял в инете - что попало. ИЗ обычной жизни в США , надеюсь не лучшее и не худшее. Долгое время читал американские журналы ,общался с людьми в 20 веке , которые туда ездили к родственникам. И знаю, что их жизнь не так уж отличалась от нашей, как пытались навязать нам предатели родины типа Беленко и Ельцина- которые нас и наше благополучие предали и продали. Да у нас были коммуналки - разное жилье было. А на фото в США- так там явно барак из картона или ДСП вовсе. Их хваленные универсамы - там все не вкусное и не натуральное. Уровень Кока-Колы. Я сам сейчас покупаю некоторые продукты в США - но органические - типа арахисовой натуральной пасты и арахисового масла, зубной пасты без химии и тп. Но это все не из универсама. . Это органика, настоящей органики мало и там - стоит дорого и из спец магазинов. Так вот в наших бедных магазах - которые Ельцин сравнивал с универсамами в США тоже было органика тогда. А ее много не бывает никогда. Он сравнивал не сравнимое. Если бы он сказал
- что у них развита пищевая химическая и генно-модифицированная индустрия - это было бы правда. Но это очень не однозначно, и не так и радостно. Это не то изобилие, которого хочется.
Ничего не имею против США. Но роль некоторых конкретных миллиардеров американских в нашей истории и политике - очень зловещая.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 03 лис, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:06
А скільки треба було "пахати" щоб заробити на квартиру в СССР? Я відповім - безмежну кількість років. Квартири не були власністю людини!
Є статистика, а є ваша брехня. Є статистика кількості метрів на людину в СССР і за України. За СССР вважалось нормальним жити 2 поколінням в малесенькій хрущовці. Зараз це вже зовсім не нормально.
І ще - чому ви берете найкращі роки СССР і вибираєте найкраще?
Може розкажете як жили в СССР в 30-ті роки, в 40-ві, в 50-ті, 60-ті. Де жили радянські люди в 50-60? Не задавались цим питанням? Хрущовок ж ще не було...
А село? Багато в селах квартири получали? А в селах жило 60%+ населення. І з села не можна було в місто просто так виїхати.
Дальше - автомобілі. Якщо люди так бідно живуть, то чого автомобілів так багато на дорогах? В рази, або може і в 10 разів більше ніж в СССР! І бензин зараз дорогий, і не коштує копійки як в СССР.
Ви кажете що весь світ став жити краще! І що в США стало автомобілів в 10 разів більше ніж 50 ровів тому? Ні. Тільки в "ніщій" Україні авто стало в 10 разів більше ніж в могутньому СССР!
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:19
Вы по определению сравниваете несравнимые вещи, то что было 50 лет назад и то что сейчас. Это невозможно сравнивать. Еще какое-то время назад в Париже в Лувре не было туалетов и справляли нужду прямо на стенки, но это же не значит, что и сегодня в Лувре нет туалетов.
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:24
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
Наверно.. но историю надо копнуть глубже тогда. Криминал был приведен еще в 1917 году .. биографии посмотрите тех персон, кто где и за что сидел, кто коксом баловался, а кто просто синячил. А потом шла многие годы отрицательная селекция..и вот результаты мы имеем то что имеем.
Нет есть ваша глупость. Один товарисч говорил , есть просто ложь, есть большая ложь а есть статистика).
А вы що много по селам многоэтажек видели? Даже совок в отличие от вас понимал, что многоэтажки все же в селе строить не стоит.
- чепуха это было конечно но в сталинские времена.
а смартфонов и компов еще больше.. и что? Всему свое время. Зато коней стало меньше))
Вы в кучу все валите это как средняя температура по больнице а еще понятие временного разрыва вам недоступно. Сравнивать жизнь в 40-х годах века 20 и в 20-х годах века 21..
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:36
А кто сказал что они вторглись? В 1956 году Вьетнам должен был объединиться в одно государство. Но как то Южанам не захотелось идти под власть коммунистов. Тогда красные северяне создали Вьетконг и занялись террором и убийствами чиновников и жителей Южного Вьетнама. Законное правительство Южного Вьетнама попросило помощи..
Про первую "социалистическую" войну вы почему то молчите, в 1979 году соц. Китай вторгся в северные провинции соц.Вьетнама. 17 февраля 1979 китайские коммунисты стали воевать с вьетнамскими коммунистами..и вот этот момент что то упустили из виду. 62,5 тысяч китайских коммунистов и около 20 тыс. вьетнамских накрылись медным тазом в первой коммунистической войне соцстран.
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:44
Чепуха у вас в голові. Це було і в хрущовські і в брежнівські часи. І було це все дуже серйозно. В цьому питанні з вам все ясно. Про СССР ви знаєте і говорите тільки хороше. А погане - то такого не було, або ви не в курсі...
Автомобіль це не смарфон і не комп! Автомобіль виготовляється ще з 19 століття. Ще Форд його почав масово виготовляти.
І в США в 60-70 на дорогах було купи авто, а в СССР була пустота. І тільки після розвалу СССР чомусь "ніщі" українці накупили накупити тих авто скільки їм потрібно. І продовжують купляти, певно від "ніщети".
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:00
стоит смотреть не только на количество, но и на качество - средний возраст машин в Украине около 20 лет, а в Европе 7-8...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:19
Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине. Вот люди и выбирают "мышеловку"
И дешевый украинский газ украинцам не нужен. Им подавай дорогой "европейский", перепакованный из "агрессивного"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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