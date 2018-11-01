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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:36

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  andrijk777 написав:Про СССР ви знаєте і говорите тільки хороше.

Я говорю объективно то что видал и знаю ЛИЧНО сам.
  andrijk777 написав:Автомобіль це не смарфон і не комп!

Оспорить сие изречение конечно трудно), судя по всему человек Вы весьтма наблюдательный).


  andrijk777 написав:І тільки після розвалу СССР чомусь "ніщі" українці накупили накупити тих авто скільки
..
Ну да и смертность возросла в сотни раз на дорогах.. все газоны забиты старыми колымагами с ЕС на перекрестках стоит в часы пик вонь, хрен куда проедешь... трамвай и троллейбусы полностью в это время парализованы.. есть повод чем гордится.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:41

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине.

Я буквально в пятницу в Пшемышле тортик типа сырник покупал, около 18 zl/кг сравните сколько стоит 1 кг сырника у вас в магазине) у меня 150 грн +..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:25

  Джон написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине.

Я буквально в пятницу в Пшемышле тортик типа сырник покупал, около 18 zl/кг сравните сколько стоит 1 кг сырника у вас в магазине) у меня 150 грн +..

18 zl = 135-140 грн.

кстати молочка и не только во многих странах ЕС получает дешевле украинской...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

  Джон написав:
  kalinavalera1 написав:А за чем США вторглись во Вьетнам ? ....

А кто сказал что они вторглись? В 1956 году Вьетнам должен был объединиться в одно государство. Но как то Южанам не захотелось идти под власть коммунистов. Тогда красные северяне создали Вьетконг и занялись террором и убийствами чиновников и жителей Южного Вьетнама. Законное правительство Южного Вьетнама попросило помощи..
Про первую "социалистическую" войну вы почему то молчите, в 1979 году соц. Китай вторгся в северные провинции соц.Вьетнама. 17 февраля 1979 китайские коммунисты стали воевать с вьетнамскими коммунистами..и вот этот момент что то упустили из виду. 62,5 тысяч китайских коммунистов и около 20 тыс. вьетнамских накрылись медным тазом в первой коммунистической войне соцстран.


Я реально не в курсе, я не историк - и раз амеров туда " пригласили" - то врод все ОК. Я по возрасту не застал наверное и даже не знал, что было 2 Вьетнама. Больше знаю по американским фильмам,там проскальзывает тема -чаше газами ветеранов вьетнамской войны, и они как правило асоциальные личности или преступники - в кино. Получить "приглашение" от какой-то группировки в стране - вообще-то не проблема. :mrgreen: Но в данном случае я почти не в курсе как там было. А на стороне вьетконга красного - русские воевали ? Не помню такого - раскройте мне глаза ? Афганистан помню. И даже понимаю.
Я не пытаюсь доказать - что СССР был "лучше" США. Это было 2 могущественные страны - при этом СССР развивался меньше лет и в на много более тяжелых условиях. Нет идеальной страны и быть не может. И в США все не так прекрасно - как нам навязывали мнение ,и как многим представляется. Знаю самый страшный синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром". И там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Н когда " вырвавшиеся туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не " общство равных возможностей" для всех. Людей охватывает фрустраця - оказывается на всей планете нет идеального места ....
Но в США есть главный козырь - там адекватные зарплаты по труду - и в этом наша с ними принципиальная разница.
kalinavalera1
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