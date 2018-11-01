Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

Джон написав: kalinavalera1 написав: А за чем США вторглись во Вьетнам ? .... А за чем США вторглись во Вьетнам ? ....

А кто сказал что они вторглись? В 1956 году Вьетнам должен был объединиться в одно государство. Но как то Южанам не захотелось идти под власть коммунистов. Тогда красные северяне создали Вьетконг и занялись террором и убийствами чиновников и жителей Южного Вьетнама. Законное правительство Южного Вьетнама попросило помощи..

Про первую "социалистическую" войну вы почему то молчите, в 1979 году соц. Китай вторгся в северные провинции соц.Вьетнама. 17 февраля 1979 китайские коммунисты стали воевать с вьетнамскими коммунистами..и вот этот момент что то упустили из виду. 62,5 тысяч китайских коммунистов и около 20 тыс. вьетнамских накрылись медным тазом в первой коммунистической войне соцстран. А кто сказал что они вторглись? В 1956 году Вьетнам должен был объединиться в одно государство. Но как то Южанам не захотелось идти под власть коммунистов. Тогда красные северяне создали Вьетконг и занялись террором и убийствами чиновников и жителей Южного Вьетнама. Законное правительство Южного Вьетнама попросило помощи..Про первую "социалистическую" войну вы почему то молчите, в 1979 году соц. Китай вторгся в северные провинции соц.Вьетнама. 17 февраля 1979 китайские коммунисты стали воевать с вьетнамскими коммунистами..и вот этот момент что то упустили из виду. 62,5 тысяч китайских коммунистов и около 20 тыс. вьетнамских накрылись медным тазом в первой коммунистической войне соцстран.

Я реально не в курсе, я не историк - и раз амеров туда " пригласили" - то врод все ОК. Я по возрасту не застал наверное и даже не знал, что было 2 Вьетнама. Это было очень короткое время - в процессе освобождения от колониальной зависимости ?Больше знаю по американским фильмам,там проскальзывает тема -чаше глазами ветеранов вьетнамской войны, и они как правило асоциальные личности или преступники - в кино. Получить "приглашение" от какой-то группировки в стране - вообще-то не проблема.Но в данном случае я почти не в курсе как там было. А на стороне вьетконга красного - русские воевали ? Не помню такого - раскройте мне глаза ? Афганистан помню. И даже понимаю.Почитал пока бегло про Вьетнам. Там не было борьбы с "коммунистами" там была борьба с колониальным рабством - Французская колония - был Вьетнам. Понятно - что будучи захвачена частично немцами- фашистами - Франция не могла контролировать Вьетнам - и передала "своих рабов" Японии , те тоже не справились. Говорить , что на стороне амеров- ( ранее французов и японцев) - воевали сами вьетнамцы, которые их и пригласили - типа "сами хотели в рабство" - это не вижу. Да и якобы "пришедшие им на помощь амеры" за 20 лет так и не смогли массовыми расстрелами - убедить вьетнамцев в преимуществах американского образа жизни для них. Если люди -вьетнамцы -так хотят жить при коммунизме за чем их убивать и насиловать ? Пусть живут - как хотят. Я кока-кол считаю очень сомнительным достижением пищепрома как и всю генную инженерию.Сражались с амерами больше 20 лет вьетнамские партизаны. В американских отрядах военных не было вьетнамцев, которые якобы просили о помощи. Русских солдат там тоже не было замечено, не читал даже про русское оружие там- Вьетнам была аграрная и очень отсталая страна- но яростно сражалась много лет с такой мощной державой. Сражались они не за коммунизм - а за право сохранить свой патриархальный уклад, не торопиться по жизни и не переходить на кока-колу и жвачки - вместо натур-продуктов. Прислушаюсь к вашему мнению - если то не так понял. Для меня это боковая тема.Я не пытаюсь доказать - что СССР был "лучше" США. Это было 2 могущественные страны - при этом СССР развивался на много -много меньше лет и в на много более тяжелых условиях. Но имел много плюсов. И даже стал мировым лидером , например, по космосу. Нет идеальной страны и быть не может. И в США все не так прекрасно - как нам навязывали мнение ,и как многим представляется. Знаю самый страшный психологический синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром" . Там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Но когда " вырвавшиеся " туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не "общество равных возможностей" для всех. Людей охватывает полная фрустрация - "оказывается на всей планете нет идеального места" ....Но в США есть главный козырь - там адекватные зарплаты по труду - и в этом наша с ними принципиальная разница. Дальше даже боюсь писать - а то опять забанят.У нас почему-то оставили причину всех бед СССР - не реально низкие зарплаты. А все остальное - хорошее развалили. А мжет так и было задумано ? План Даллеса ? И даже то, что большая часть не доданных зарплат людям в СССР шла тогда на бесплатные квартиры, бесплатную медицину - почти бесплатную коммуналку , символические цены - практически бесплатный - хлеб, молоко , яйца, сметану, транспорт. А сейчас - вообще зловещая карикатура - зарплаты такие же остались "символические" - а вот цены на все самое необходимое выросли в десятки раз и все стало мало, почти НЕ доступно даже самое необходтмое.Я застал брежневские времена. Не буду писать - что жизнь была нормальная. Думаю это многие знают. Недостатков хватало - без них не бывает. Но базовые потребности людей были удовлетворены. Это основной оценочный критерий любой власти. Это смысл - за чем она нужна и почему люди платят власти - чиновникам.Показать универсамы со 100 видами "кока-колы" и 200 видов "жвачки" в временна Брежнева - и что хорошего ? Это все токсично. И вредно. И не нужно никому 100 видов генно модифицированной колбасы из сои, тем более 100 видов кока-колы - хотя это и не плохо - если кто желает. НО ! кока-колы 100 видов химической - поменять вместо того молока натурального в СССР - по 12 копеек за пол литра в стекле - это же абсурд . У человека должен быть набор всего необходимого для жизни , не больше - говорит здравый смысл и чувство меры. Людям НУЖНО ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. Был бы человек здоров , сыт, в тепле и в безопасности. Базовые потребности. Остальные 99 видов колбасы - не есть необходимость. Это не помешает, но в этом нет необходимости. Тем более за 100 видов химической жвачки заплатить за эту ерунду лишением коммунальных услуг - натуральных продуктов ,развалом экономики, войной и тп нас заставили? Не дорогая ли цена ? И главное - можем ли мы не платить ее ? Или нас принуждают все таки есть эту колбасу из сои ?Нечто было особенное в СССР и кто не застал - тот даже не поймет что это и какое- оно ? Это настроение - общее для всей страны - уверенность в будущем дне. В те времена никто бы не поверил - что может завтра не иметь денег на хлеб, масло и коммуналку. И между людьми было доверие , тепло, связь, сплоченность - то что называется общий менталитет. Сегодня - сносив 500 пар туфель разных и костюмов - съев 500 видов колбасы - я понимаю - что самое важное и уникальное ,неповторимое - это было именно ментальность общая.