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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:36

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  andrijk777 написав:Про СССР ви знаєте і говорите тільки хороше.

Я говорю объективно то что видал и знаю ЛИЧНО сам.
  andrijk777 написав:Автомобіль це не смарфон і не комп!

Оспорить сие изречение конечно трудно), судя по всему человек Вы весьтма наблюдательный).


  andrijk777 написав:І тільки після розвалу СССР чомусь "ніщі" українці накупили накупити тих авто скільки
..
Ну да и смертность возросла в сотни раз на дорогах.. все газоны забиты старыми колымагами с ЕС на перекрестках стоит в часы пик вонь, хрен куда проедешь... трамвай и троллейбусы полностью в это время парализованы.. есть повод чем гордится.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:41

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине.

Я буквально в пятницу в Пшемышле тортик типа сырник покупал, около 18 zl/кг сравните сколько стоит 1 кг сырника у вас в магазине) у меня 150 грн +..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:25

  Джон написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине.

Я буквально в пятницу в Пшемышле тортик типа сырник покупал, около 18 zl/кг сравните сколько стоит 1 кг сырника у вас в магазине) у меня 150 грн +..

18 zl = 135-140 грн.

кстати молочка и не только во многих странах ЕС получает дешевле украинской...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

  Джон написав:
  kalinavalera1 написав:А за чем США вторглись во Вьетнам ? ....

А кто сказал что они вторглись? В 1956 году Вьетнам должен был объединиться в одно государство. Но как то Южанам не захотелось идти под власть коммунистов. Тогда красные северяне создали Вьетконг и занялись террором и убийствами чиновников и жителей Южного Вьетнама. Законное правительство Южного Вьетнама попросило помощи..
Про первую "социалистическую" войну вы почему то молчите, в 1979 году соц. Китай вторгся в северные провинции соц.Вьетнама. 17 февраля 1979 китайские коммунисты стали воевать с вьетнамскими коммунистами..и вот этот момент что то упустили из виду. 62,5 тысяч китайских коммунистов и около 20 тыс. вьетнамских накрылись медным тазом в первой коммунистической войне соцстран.


Я реально не в курсе, я не историк - и раз амеров туда " пригласили" - то врод все ОК. Я по возрасту не застал наверное и даже не знал, что было 2 Вьетнама. Это было очень короткое время - в процессе освобождения от колониальной зависимости ?

Больше знаю по американским фильмам,там проскальзывает тема -чаше глазами ветеранов вьетнамской войны, и они как правило асоциальные личности или преступники - в кино. Получить "приглашение" от какой-то группировки в стране - вообще-то не проблема. :mrgreen: Но в данном случае я почти не в курсе как там было. А на стороне вьетконга красного - русские воевали ? Не помню такого - раскройте мне глаза ? Афганистан помню. И даже понимаю.

Почитал пока бегло про Вьетнам. Там не было борьбы с "коммунистами" там была борьба с колониальным рабством - Французская колония - был Вьетнам. Понятно - что будучи захвачена частично немцами- фашистами - Франция не могла контролировать Вьетнам - и передала "своих рабов" Японии , те тоже не справились. Говорить , что на стороне амеров- ( ранее французов и японцев) - воевали сами вьетнамцы, которые их и пригласили - типа "сами хотели в рабство" - это не вижу. Да и якобы "пришедшие им на помощь амеры" за 20 лет так и не смогли массовыми расстрелами - убедить вьетнамцев в преимуществах американского образа жизни для них. Если люди -вьетнамцы -так хотят жить при коммунизме за чем их убивать и насиловать ? Пусть живут - как хотят. Я кока-кол считаю очень сомнительным достижением пищепрома как и всю генную инженерию.

Сражались с амерами больше 20 лет вьетнамские партизаны. В американских отрядах военных не было вьетнамцев, которые якобы просили о помощи. Русских солдат там тоже не было замечено, не читал даже про русское оружие там- Вьетнам была аграрная и очень отсталая страна- но яростно сражалась много лет с такой мощной державой. Сражались они не за коммунизм - а за право сохранить свой патриархальный уклад, не торопиться по жизни и не переходить на кока-колу и жвачки - вместо натур-продуктов. Прислушаюсь к вашему мнению - если то не так понял. Для меня это боковая тема.


Я не пытаюсь доказать - что СССР был "лучше" США. Это было 2 могущественные страны - при этом СССР развивался на много -много меньше лет и в на много более тяжелых условиях. Но имел много плюсов. И даже стал мировым лидером , например, по космосу. Нет идеальной страны и быть не может. И в США все не так прекрасно - как нам навязывали мнение ,и как многим представляется. Знаю самый страшный психологический синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром" . Там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Но когда " вырвавшиеся " туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не "общество равных возможностей" для всех. Людей охватывает полная фрустрация - "оказывается на всей планете нет идеального места" ....
Но в США есть главный козырь - там адекватные зарплаты по труду - и в этом наша с ними принципиальная разница. Дальше даже боюсь писать - а то опять забанят. :( У нас почему-то оставили причину всех бед СССР - не реально низкие зарплаты. А все остальное - хорошее развалили. А мжет так и было задумано ? План Даллеса ? И даже то, что большая часть не доданных зарплат людям в СССР шла тогда на бесплатные квартиры, бесплатную медицину - почти бесплатную коммуналку , символические цены - практически бесплатный - хлеб, молоко , яйца, сметану, транспорт. А сейчас - вообще зловещая карикатура - зарплаты такие же остались "символические" - а вот цены на все самое необходимое выросли в десятки раз и все стало мало, почти НЕ доступно даже самое необходтмое.

Я застал брежневские времена. Не буду писать - что жизнь была нормальная. Думаю это многие знают. Недостатков хватало - без них не бывает. Но базовые потребности людей были удовлетворены. Это основной оценочный критерий любой власти. Это смысл - за чем она нужна и почему люди платят власти - чиновникам.
Показать универсамы со 100 видами "кока-колы" и 200 видов "жвачки" в временна Брежнева - и что хорошего ? Это все токсично. И вредно. И не нужно никому 100 видов генно модифицированной колбасы из сои, тем более 100 видов кока-колы - хотя это и не плохо - если кто желает. НО ! кока-колы 100 видов химической - поменять вместо того молока натурального в СССР - по 12 копеек за пол литра в стекле - это же абсурд . У человека должен быть набор всего необходимого для жизни , не больше - говорит здравый смысл и чувство меры. Людям НУЖНО ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. Был бы человек здоров , сыт, в тепле и в безопасности. Базовые потребности. Остальные 99 видов колбасы - не есть необходимость. Это не помешает, но в этом нет необходимости. Тем более за 100 видов химической жвачки заплатить за эту ерунду лишением коммунальных услуг - натуральных продуктов ,развалом экономики, войной и тп нас заставили? Не дорогая ли цена ? И главное - можем ли мы не платить ее ? Или нас принуждают все таки есть эту колбасу из сои ?

Нечто было особенное в СССР и кто не застал - тот даже не поймет что это и какое- оно ? Это настроение - общее для всей страны - уверенность в будущем дне. В те времена никто бы не поверил - что может завтра не иметь денег на хлеб, масло и коммуналку. И между людьми было доверие , тепло, связь, сплоченность - то что называется общий менталитет. Сегодня - сносив 500 пар туфель разных и костюмов - съев 500 видов колбасы - я понимаю - что самое важное и уникальное ,неповторимое - это было именно ментальность общая.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:19

  Джон написав:
  andrijk777 написав:Про СССР ви знаєте і говорите тільки хороше.

Я говорю объективно то что видал и знаю ЛИЧНО сам.
  andrijk777 написав:Автомобіль це не смарфон і не комп!

Оспорить сие изречение конечно трудно), судя по всему человек Вы весьтма наблюдательный).


  andrijk777 написав:І тільки після розвалу СССР чомусь "ніщі" українці накупили накупити тих авто скільки
..
Ну да и смертность возросла в сотни раз на дорогах.. все газоны забиты старыми колымагами с ЕС на перекрестках стоит в часы пик вонь, хрен куда проедешь... трамвай и троллейбусы полностью в это время парализованы.. есть повод чем гордится.



Только после развала СССР в конце 90 годов 20 века в Европе появилось много автомусора и необходимость его уборки. Раньше - во времена СССР авто было мало и в Европе. Эти авто - которых "много" у нас - куплены за 500 долларов - это евробляхи - по цене мобилок купленные. Ранее во времена СССР в Европе и США не было проблемы авторециклинга и утилизации. Перепроизводство и проблема утилизации возникла в конце 90 годов - в самом конце 20 века. Первое соглашение 1994 года между компаниями BMW, Fiat и Renault, в соответствии с которым каждая из них организует переработку машин этих трех марок у себя в стране. Утилизазация стоит денег - так что на много выгоднее старые авто - продавать хоть за сколько нибудь. Обычно цена выше 200 евро, так как 200 евро можно поучить в некоторых случаях сдав авто на переработку в ЕС. Производителям же это накладно. Украинцы - решают для ЕС проблемы утилизации старых авто, и владение таким авто - не показатель " богатства" - а показатель нищеты и подбирания мусора в ЕС.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:19

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру?


ну в СССР у моих родителей вообще СВОЕЙ квартиры не было. это было жилье, которое предоставляло государство. не в собственность.

а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.

Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.
Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.
PS в автомобиле Вы жить не будете.


Давайте сначала с городом определимся. Потому что если Киев, то указанная зарплата довольно маленькая. А если другой город, то цену уменьшайте.
Кроме того, продавец это уровень образования младшей школы. Стоит продвигаться, учиться и искать работу лучше, а низкоквалифицированную оставить для предпенсионных людей.
Более того, если ты зарабатываешь 7к и отдаешь при этом 5к за аренду, то прежде чем жениться и делать детей, нужно немного включить мозг и подумать - а как потом собственно жить?

Хотя в целом соглашусь - цены на квартиры завышены и должны опускаться. Кстати это от спроса зависит.
galex
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