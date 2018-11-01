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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:36

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  andrijk777 написав:Про СССР ви знаєте і говорите тільки хороше.

Я говорю объективно то что видал и знаю ЛИЧНО сам.
  andrijk777 написав:Автомобіль це не смарфон і не комп!

Оспорить сие изречение конечно трудно), судя по всему человек Вы весьтма наблюдательный).


  andrijk777 написав:І тільки після розвалу СССР чомусь "ніщі" українці накупили накупити тих авто скільки
..
Ну да и смертность возросла в сотни раз на дорогах.. все газоны забиты старыми колымагами с ЕС на перекрестках стоит в часы пик вонь, хрен куда проедешь... трамвай и троллейбусы полностью в это время парализованы.. есть повод чем гордится.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:41

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине.

Я буквально в пятницу в Пшемышле тортик типа сырник покупал, около 18 zl/кг сравните сколько стоит 1 кг сырника у вас в магазине) у меня 150 грн +..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:25

  Джон написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине.

Я буквально в пятницу в Пшемышле тортик типа сырник покупал, около 18 zl/кг сравните сколько стоит 1 кг сырника у вас в магазине) у меня 150 грн +..

18 zl = 135-140 грн.

кстати молочка и не только во многих странах ЕС получает дешевле украинской...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

  Джон написав:
  kalinavalera1 написав:А за чем США вторглись во Вьетнам ? ....

А кто сказал что они вторглись? В 1956 году Вьетнам должен был объединиться в одно государство. Но как то Южанам не захотелось идти под власть коммунистов. Тогда красные северяне создали Вьетконг и занялись террором и убийствами чиновников и жителей Южного Вьетнама. Законное правительство Южного Вьетнама попросило помощи..
Про первую "социалистическую" войну вы почему то молчите, в 1979 году соц. Китай вторгся в северные провинции соц.Вьетнама. 17 февраля 1979 китайские коммунисты стали воевать с вьетнамскими коммунистами..и вот этот момент что то упустили из виду. 62,5 тысяч китайских коммунистов и около 20 тыс. вьетнамских накрылись медным тазом в первой коммунистической войне соцстран.


Я реально не в курсе, я не историк - и раз амеров туда " пригласили" - то врод все ОК. Я по возрасту не застал наверное и даже не знал, что было 2 Вьетнама. Это было очень короткое время - в процессе освобождения от колониальной зависимости ?

Больше знаю по американским фильмам,там проскальзывает тема -чаше глазами ветеранов вьетнамской войны, и они как правило асоциальные личности или преступники - в кино. Получить "приглашение" от какой-то группировки в стране - вообще-то не проблема. :mrgreen: Но в данном случае я почти не в курсе как там было. А на стороне вьетконга красного - русские воевали ? Не помню такого - раскройте мне глаза ? Афганистан помню. И даже понимаю.

Почитал пока бегло про Вьетнам. Там не было борьбы с "коммунистами" там была борьба с колониальным рабством - Французская колония - был Вьетнам. Понятно - что будучи захвачена частично немцами- фашистами - Франция не могла контролировать Вьетнам - и передала "своих рабов" Японии , те тоже не справились. Говорить , что на стороне амеров- ( ранее французов и японцев) - воевали сами вьетнамцы, которые их и пригласили - типа "сами хотели в рабство" - это не вижу. Да и якобы "пришедшие им на помощь амеры" за 20 лет так и не смогли массовыми расстрелами - убедить вьетнамцев в преимуществах американского образа жизни для них. Если люди -вьетнамцы -так хотят жить при коммунизме за чем их убивать и насиловать ? Пусть живут - как хотят. Я кока-кол считаю очень сомнительным достижением пищепрома как и всю генную инженерию.

Сражались с амерами больше 20 лет вьетнамские партизаны. В американских отрядах военных не было вьетнамцев, которые якобы просили о помощи. Русских солдат там тоже не было замечено, не читал даже про русское оружие там- Вьетнам была аграрная и очень отсталая страна- но яростно сражалась много лет с такой мощной державой. Сражались они не за коммунизм - а за право сохранить свой патриархальный уклад, не торопиться по жизни и не переходить на кока-колу и жвачки - вместо натур-продуктов. Прислушаюсь к вашему мнению - если то не так понял. Для меня это боковая тема.


Я не пытаюсь доказать - что СССР был "лучше" США. Это было 2 могущественные страны - при этом СССР развивался на много -много меньше лет и в на много более тяжелых условиях. Но имел много плюсов. И даже стал мировым лидером , например, по космосу. Нет идеальной страны и быть не может. И в США все не так прекрасно - как нам навязывали мнение ,и как многим представляется. Знаю самый страшный психологический синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром" . Там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Но когда " вырвавшиеся " туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не "общество равных возможностей" для всех. Людей охватывает полная фрустрация - "оказывается на всей планете нет идеального места" ....
Но в США есть главный козырь - там адекватные зарплаты по труду - и в этом наша с ними принципиальная разница. Дальше даже боюсь писать - а то опять забанят. :( У нас почему-то оставили причину всех бед СССР - не реально низкие зарплаты. А все остальное - хорошее развалили. А мжет так и было задумано ? План Даллеса ? И даже то, что большая часть не доданных зарплат людям в СССР шла тогда на бесплатные квартиры, бесплатную медицину - почти бесплатную коммуналку , символические цены - практически бесплатный - хлеб, молоко , яйца, сметану, транспорт. А сейчас - вообще зловещая карикатура - зарплаты такие же остались "символические" - а вот цены на все самое необходимое выросли в десятки раз и все стало мало, почти НЕ доступно даже самое необходтмое.

Я застал брежневские времена. Не буду писать - что жизнь была нормальная. Думаю это многие знают. Недостатков хватало - без них не бывает. Но базовые потребности людей были удовлетворены. Это основной оценочный критерий любой власти. Это смысл - за чем она нужна и почему люди платят власти - чиновникам.
Показать универсамы со 100 видами "кока-колы" и 200 видов "жвачки" в временна Брежнева - и что хорошего ? Это все токсично. И вредно. И не нужно никому 100 видов генно модифицированной колбасы из сои, тем более 100 видов кока-колы - хотя это и не плохо - если кто желает. НО ! кока-колы 100 видов химической - поменять вместо того молока натурального в СССР - по 12 копеек за пол литра в стекле - это же абсурд . У человека должен быть набор всего необходимого для жизни , не больше - говорит здравый смысл и чувство меры. Людям НУЖНО ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. Был бы человек здоров , сыт, в тепле и в безопасности. Базовые потребности. Остальные 99 видов колбасы - не есть необходимость. Это не помешает, но в этом нет необходимости. Тем более за 100 видов химической жвачки заплатить за эту ерунду лишением коммунальных услуг - натуральных продуктов ,развалом экономики, войной и тп нас заставили? Не дорогая ли цена ? И главное - можем ли мы не платить ее ? Или нас принуждают все таки есть эту колбасу из сои ?

Нечто было особенное в СССР и кто не застал - тот даже не поймет что это и какое- оно ? Это настроение - общее для всей страны - уверенность в будущем дне. В те времена никто бы не поверил - что может завтра не иметь денег на хлеб, масло и коммуналку. И между людьми было доверие , тепло, связь, сплоченность - то что называется общий менталитет. Сегодня - сносив 500 пар туфель разных и костюмов - съев 500 видов колбасы - я понимаю - что самое важное и уникальное ,неповторимое - это было именно ментальность общая.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:19

  Джон написав:
  andrijk777 написав:Про СССР ви знаєте і говорите тільки хороше.

Я говорю объективно то что видал и знаю ЛИЧНО сам.
  andrijk777 написав:Автомобіль це не смарфон і не комп!

Оспорить сие изречение конечно трудно), судя по всему человек Вы весьтма наблюдательный).


  andrijk777 написав:І тільки після розвалу СССР чомусь "ніщі" українці накупили накупити тих авто скільки
..
Ну да и смертность возросла в сотни раз на дорогах.. все газоны забиты старыми колымагами с ЕС на перекрестках стоит в часы пик вонь, хрен куда проедешь... трамвай и троллейбусы полностью в это время парализованы.. есть повод чем гордится.



Только после развала СССР в конце 90 годов 20 века в Европе появилось много автомусора и необходимость его уборки. Раньше - во времена СССР авто было мало и в Европе. Эти авто - которых "много" у нас - куплены за 500 долларов - это евробляхи - по цене мобилок купленные. Ранее во времена СССР в Европе и США не было проблемы авторециклинга и утилизации. Перепроизводство и проблема утилизации возникла в конце 90 годов - в самом конце 20 века. Первое соглашение 1994 года между компаниями BMW, Fiat и Renault, в соответствии с которым каждая из них организует переработку машин этих трех марок у себя в стране. Утилизазация стоит денег - так что на много выгоднее старые авто - продавать хоть за сколько нибудь. Обычно цена выше 200 евро, так как 200 евро можно поучить в некоторых случаях сдав авто на переработку в ЕС. Производителям же это накладно. Украинцы - решают для ЕС проблемы утилизации старых авто, и владение таким авто - не показатель " богатства" - а показатель нищеты и подбирания мусора в ЕС.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:19

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру?


ну в СССР у моих родителей вообще СВОЕЙ квартиры не было. это было жилье, которое предоставляло государство. не в собственность.

а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.

Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.
Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.
PS в автомобиле Вы жить не будете.


Давайте сначала с городом определимся. Потому что если Киев, то указанная зарплата довольно маленькая. А если другой город, то цену уменьшайте.
Кроме того, продавец это уровень образования младшей школы. Стоит продвигаться, учиться и искать работу лучше, а низкоквалифицированную оставить для предпенсионных людей.
Более того, если ты зарабатываешь 7к и отдаешь при этом 5к за аренду, то прежде чем жениться и делать детей, нужно немного включить мозг и подумать - а как потом собственно жить?

Хотя в целом соглашусь - цены на квартиры завышены и должны опускаться. Кстати это от спроса зависит.
galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:23

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Джон написав:Нет не элита, это отбросы которые всплыли после 90-х. И до сих пор бурлят. Поэтому надо это все чистить а у нас косметические перемены. Знаете как в анекдоте, если в борделе падает посещаемость то надо менять не кровати и постели а девочек. Вот и нам надо "девочек менять"..)))


там вперемешку - и элита и отбросы.
вообще мы могли бы эволюционным путем выбирать лучших и выбрасывать худших.
проблема в России - они вкладывают средства в раскрутку наших отбросов. и в раскрутку темы "бендеровцы-фашисты а в европе геи".
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:25

  Вкладчик1234 написав:Кстати насчёт дешёвого сыра.
Молочка в Польше дешевле, чем в Украине. Вот люди и выбирают "мышеловку" :)

И дешевый украинский газ украинцам не нужен. Им подавай дорогой "европейский", перепакованный из "агрессивного" :)


я даже в Швеции находил товары дешевле украинских. и что? жизнь в целом реально дороже в разы.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:27

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  kalinavalera1 написав:.И если в СССР кто-то еще верил в идейные цели , и тогда это было актуально - низкий уровень развития людей был. То сегодня все украинцы ( большинство) это все понимают. И понимают - что от правительства нужно только рост экономики и добробуту и безопасность


большая часть современного электората закончила школу еще в СССРовские времена. а уровень развития волшебным образом подниматься не умеет.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:33

  galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.


Красиво сместили акценты.
Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.
freeze
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