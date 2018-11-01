RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:54

  freeze написав:
  galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.


Красиво сместили акценты.
Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.


Есть еще один момент.
В СССР потерять якобы не свое жилье было намного сложнее чем сейчас, вы не теряли его даже если отправлялись за решетку. А сейчас если оно приглянется кому-либо ,то с помощью черных нотариусов можете быстро оказаться на улице.
Да и собственностью его назвать сложно,т.к. земля под вашей квартирой вам не принадлежит как и всем кто живет над или под вами - это собственность или города, или ОСББ
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 219
З нами з: 29.05.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:03

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

shapo написав:
  freeze написав:
  galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.


Красиво сместили акценты.
Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.


Есть еще один момент.
В СССР потерять якобы не свое жилье было намного сложнее чем сейчас, вы не теряли его даже если отправлялись за решетку. А сейчас если оно приглянется кому-либо ,то с помощью черных нотариусов можете быстро оказаться на улице.
Да и собственностью его назвать сложно,т.к. земля под вашей квартирой вам не принадлежит как и всем кто живет над или под вами - это собственность или города, или ОСББ


В СССР потерять шансов было тоже достаточно. Многие жили в служебном жилье, и стоило потерять работу - с ней и жилье. Задолженности за коммуналку (правда, она была весьма дешёвой) тоже потенциально грозили потерей права проживания, причем куда по более простой схеме, чем реализация имущества за долги сейчас. А вместо черных нотариусов была партийная номенклатура, которая могла как угодно распоряжаться судьбами простых смертных.
Если нет ОСББ то земля под многоквартирным домом принадлежит всем собственникам квартир. Что именно вам не нравится в определении квартиры как собственности? Какие именно ваши права в пользовании и распоряжении ею ограничены?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22526
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5047 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:06

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.
Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.
Сотни лет пахать точно не надо. И тем более, Порошенко никак не на сотни лет.
Пример не среднестатистический, у вас пример семьи без образования, опыта работы, работающая на самых низкооплачиваемых позициях, едва способных содержать себя, но уже успевших завести ребенка. Вы выбрали самую малообеспеченный слой населения (ну может кроме пенсионеров) и с чего то ждёте, что они должны иметь возможность купить с нуля квартиру. Кстати, раз уж вы их приводите в сравнение с СССР, то и в СССР у продавца и разнорабочего шансов получить даже служебное жилье - общежитие - было немного, а уж об отдельной квартире можно было и не мечтать. Но уже в вашем примере они могут снимать нормальную отдельную квартиру, а при СССР общага была бы максимумом, на что они могли бы рассчитывать.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22526
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5047 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:30

  Faceless написав:
Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.
Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.
Сотни лет пахать точно не надо. И тем более, Порошенко никак не на сотни лет.
Пример не среднестатистический, у вас пример семьи без образования, опыта работы, работающая на самых низкооплачиваемых позициях, едва способных содержать себя, но уже успевших завести ребенка. Вы выбрали самую малообеспеченный слой населения (ну может кроме пенсионеров) и с чего то ждёте, что они должны иметь возможность купить с нуля квартиру. Кстати, раз уж вы их приводите в сравнение с СССР, то и в СССР у продавца и разнорабочего шансов получить даже служебное жилье - общежитие - было немного, а уж об отдельной квартире можно было и не мечтать. Но уже в вашем примере они могут снимать нормальную отдельную квартиру, а при СССР общага была бы максимумом, на что они могли бы рассчитывать.

Флудите, батенька!
Кто считал это необходимым - тот "получал", но стоит ответить прямо:
1. не в столице
2. не в областных центрах
3. в "гнилопуповках" - где и сейчас жилой фонд стоит пустующий(пример Украинска, Орбиты, Полесского, Степногорска, Цукроварова, Долинского... Вам в "лицо" https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/ )
4. Особенности "данной квартиры" практически формировались только на бумаге - это наличие газа, воды, горячей воды, отопления, ... и прочих коммунальных благ - НО! За которые регулярно взималась плата.
5. Как жили, так и живут "отдельные лица" в коммунальном раю.

К примеру сейчас в Киеве это "бизнес" генпрокуратуры :shock: крышевание - откат в виде льготной квартиры, её реализация.

Именно в перечисленные города, с урахуванням Чернобыля сегодня, целесообразно, для Государства с целью отделения "котлет от мух", вывести все правительственные учреждения Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5912
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:48

  freeze написав:
  galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.

Красиво сместили акценты.
Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.

через 25 лет купить жильё реально может не более 10-15% населения...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 15.07.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро...
R2 » П'ят 09 лис, 2018 10:46
1 34
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 10:46
ЯЧитатель
Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з...
R2 » Суб 03 лис, 2018 08:31
3 160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 08:45
hodkonem36
Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство
R2 » Чет 01 лис, 2018 14:39
8 277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 07:20
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.