Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Нед 11 лис, 2018 11:06

Джон написав: Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры.

Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.



Сотни лет пахать точно не надо. И тем более, Порошенко никак не на сотни лет.Пример не среднестатистический, у вас пример семьи без образования, опыта работы, работающая на самых низкооплачиваемых позициях, едва способных содержать себя, но уже успевших завести ребенка. Вы выбрали самую малообеспеченный слой населения (ну может кроме пенсионеров) и с чего то ждёте, что они должны иметь возможность купить с нуля квартиру. Кстати, раз уж вы их приводите в сравнение с СССР, то и в СССР у продавца и разнорабочего шансов получить даже служебное жилье - общежитие - было немного, а уж об отдельной квартире можно было и не мечтать. Но уже в вашем примере они могут снимать нормальную отдельную квартиру, а при СССР общага была бы максимумом, на что они могли бы рассчитывать.