Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.
Красиво сместили акценты. Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.
Есть еще один момент. В СССР потерять якобы не свое жилье было намного сложнее чем сейчас, вы не теряли его даже если отправлялись за решетку. А сейчас если оно приглянется кому-либо ,то с помощью черных нотариусов можете быстро оказаться на улице. Да и собственностью его назвать сложно,т.к. земля под вашей квартирой вам не принадлежит как и всем кто живет над или под вами - это собственность или города, или ОСББ
galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.
Красиво сместили акценты. Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.
Есть еще один момент. В СССР потерять якобы не свое жилье было намного сложнее чем сейчас, вы не теряли его даже если отправлялись за решетку. А сейчас если оно приглянется кому-либо ,то с помощью черных нотариусов можете быстро оказаться на улице. Да и собственностью его назвать сложно,т.к. земля под вашей квартирой вам не принадлежит как и всем кто живет над или под вами - это собственность или города, или ОСББ
В СССР потерять шансов было тоже достаточно. Многие жили в служебном жилье, и стоило потерять работу - с ней и жилье. Задолженности за коммуналку (правда, она была весьма дешёвой) тоже потенциально грозили потерей права проживания, причем куда по более простой схеме, чем реализация имущества за долги сейчас. А вместо черных нотариусов была партийная номенклатура, которая могла как угодно распоряжаться судьбами простых смертных. Если нет ОСББ то земля под многоквартирным домом принадлежит всем собственникам квартир. Что именно вам не нравится в определении квартиры как собственности? Какие именно ваши права в пользовании и распоряжении ею ограничены?
Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры. Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.
Сотни лет пахать точно не надо. И тем более, Порошенко никак не на сотни лет. Пример не среднестатистический, у вас пример семьи без образования, опыта работы, работающая на самых низкооплачиваемых позициях, едва способных содержать себя, но уже успевших завести ребенка. Вы выбрали самую малообеспеченный слой населения (ну может кроме пенсионеров) и с чего то ждёте, что они должны иметь возможность купить с нуля квартиру. Кстати, раз уж вы их приводите в сравнение с СССР, то и в СССР у продавца и разнорабочего шансов получить даже служебное жилье - общежитие - было немного, а уж об отдельной квартире можно было и не мечтать. Но уже в вашем примере они могут снимать нормальную отдельную квартиру, а при СССР общага была бы максимумом, на что они могли бы рассчитывать.
Джон написав:Обманываете. Сколько надо пахать сотен лет среднестатистическому украинцу про порошенко что бы заработать на квартиру? Простой "среднестатисчтический" пример, молодая пара, мама продавец а папа например работяга на стройке. И мелкий киндер. Приход мама около 5000 папа в среднем под 7000 в итоге - 13-14 тыс. Дома нет, то есть как минимум 5000 на аренду квартиры. Около 1000 на садик поборы и просто оплата. От 200 грн/день что бы не сдохнут с голоду (вариант мивина + картошка не рассматриваем) на еду в итоге 200*30=6000 + 1000 на одежду/кино/гости/таблетки. Имеем 14000 -5000 -6000 -1000 -1000 = 1000 грн в остатке или /28,3 = 35 долларов/месяц можно откладывать на квартиру. Однущка на самой окраине в среднем от 20 000 уе /35= 571 месяц или /12 = 47 лет. То есть на однушку надо пахать с 18 и до 60 лет без поездок на моря и вообще отпуска что бы потом к 60 годам в ней просто сдохнуть. И это если не заболели или на какое то время не остались без работы.
Сотни лет пахать точно не надо. И тем более, Порошенко никак не на сотни лет. Пример не среднестатистический, у вас пример семьи без образования, опыта работы, работающая на самых низкооплачиваемых позициях, едва способных содержать себя, но уже успевших завести ребенка. Вы выбрали самую малообеспеченный слой населения (ну может кроме пенсионеров) и с чего то ждёте, что они должны иметь возможность купить с нуля квартиру. Кстати, раз уж вы их приводите в сравнение с СССР, то и в СССР у продавца и разнорабочего шансов получить даже служебное жилье - общежитие - было немного, а уж об отдельной квартире можно было и не мечтать. Но уже в вашем примере они могут снимать нормальную отдельную квартиру, а при СССР общага была бы максимумом, на что они могли бы рассчитывать.
Флудите, батенька! Кто считал это необходимым - тот "получал", но стоит ответить прямо: 1. не в столице 2. не в областных центрах 3. в "гнилопуповках" - где и сейчас жилой фонд стоит пустующий(пример Украинска, Орбиты, Полесского, Степногорска, Цукроварова, Долинского... Вам в "лицо" https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/ ) 4. Особенности "данной квартиры" практически формировались только на бумаге - это наличие газа, воды, горячей воды, отопления, ... и прочих коммунальных благ - НО! За которые регулярно взималась плата. 5. Как жили, так и живут "отдельные лица" в коммунальном раю.
К примеру сейчас в Киеве это "бизнес" генпрокуратуры крышевание - откат в виде льготной квартиры, её реализация.
Именно в перечисленные города, с урахуванням Чернобыля сегодня, целесообразно, для Государства с целью отделения "котлет от мух", вывести все правительственные учреждения Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.
Красиво сместили акценты. Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.
через 25 лет купить жильё реально может не более 10-15% населения...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
galex написав:а вот стало оно СВОИМ именно благодаря независимости Украины.
Красиво сместили акценты. Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.
через 25 лет купить жильё реально может не более 10-15% населения...
Если 10-15% могут с 0 купить жилье - это ОЧЕНЬ хороший показатель. И получается, что вы только подтверждаете, что ситуация значительно лучше, чем до независимости
Faceless написав:В СССР потерять шансов было тоже достаточно. Многие жили в служебном жилье, и стоило потерять работу - с ней и жилье.
Кроме вояк, дворников и жителей общежитий другого служебного жилья не было.Кстати, оно и сейчас есть для прокуроров, судей и пр. "неимущих" которое они быстро приватизируют.
Faceless написав: Задолженности за коммуналку (правда, она была весьма дешёвой) тоже потенциально грозили потерей права проживания, причем куда по более простой схеме, чем реализация имущества за долги сейчас..
Я о таком никогда не слышал
Faceless написав: А вместо черных нотариусов была партийная номенклатура, которая могла как угодно распоряжаться судьбами простых смертных.
Партийная номенклатура жила в своем жилом фонде и ваши хрущебы и брежневки им были и даром не нужны
Faceless написав:Если нет ОСББ то земля под многоквартирным домом принадлежит всем собственникам квартир. Что именно вам не нравится в определении квартиры как собственности? Какие именно ваши права в пользовании и распоряжении ею ограничены?
Что такое земля принадлежит всем собственникам квартир? Если она моя,значит, я ее могу продать как и квартиру,разделив площадь между жильцами по этажам по всей проекции квартиры? А МОПы? Их тоже можно поделить и продать свою часть? Или у меня есть только право на оплату содержания земли и МОПа? По поводу того что мне не нравится - жилой фонд власть дала в начале 90-х гражданам приватизировать чтобы снять с себя обязательства по прошлым долгам за обслуживание этого жилья. С другой приватизацией удачно надули на ваучерах.
freeze написав:Красиво сместили акценты. Если бы вам бесплатно не дали это жилье ранее, то оно никогда не стало бы для вас СВОИМ позднее. Смогли бы вы купить жилье в лихие 90-е после объявления независимости - это большой вопрос.
через 25 лет купить жильё реально может не более 10-15% населения...
Если 10-15% могут с 0 купить жилье - это ОЧЕНЬ хороший показатель. И получается, что вы только подтверждаете, что ситуация значительно лучше, чем до независимости
а в чём лучше? - при СССР примерно был такой же процент... но я не сравнивала с СССР, а с 90-ми после объявления независимости...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
galex написав:там вперемешку - и элита и отбросы. вообще мы могли бы эволюционным путем выбирать лучших и выбрасывать худших.проблема в России - они вкладывают средства в раскрутку наших отбросов. и в раскрутку темы "бендеровцы-фашисты а в европе геи".
Мы ничего "не могли бы" - так как в отсутствии - уголовных наказаний за преступления - никакое общество не может существовать( не зависимо от строя социального). Токо не говорит что Луцик - это рука Кремля. "Вотум доверия прокурору" в Раде - как раз говорит, что верхушку общества устраивает полная безнаказанность за уголовные преступления. Других достоинств наш прокурор - не показал. Ваш постоянный рефрен - что нам кто-то мешает, тем более про "руку Кремля" - то вообще не позорьтесь, достал этот Ротшильд- стайл с нафталиновым смрадом.
Никакая страна не живет в идеальных условиях - у всех проблемы с соседями в том числе, есть всегда куча других проблем. Но так что бы ухудшать качество жизни населения это позволяло руководству какой-то страны - это уже не смешно и явно развод лохов. На то и избирают по обещаниям претендентов во "власть". Они раз претендуют и берутся - значит могут справиться в условиях нашей страны и обеспечить неуклонный рост благосостояния. "НАш лидер" обещал наказать коррупционеров, убрать коррупцию и закончить войну за 3 дня. С ним все ясно ? Что может население в таких условиях ? В отсутствии правовой системы - когда прокурор бойкотирует свои обязанности - что прикажете делать населению ?
Мне приходилось сталкиваться с жестким криминалом - при наличии доказательств и тп- все доказательства ( даже если вы сами собрали) используются для принуждения уголовников " поделиться" с прокуратурой. Милиция - все аналогично. Фактически этих организаций у нас нет. Я - в том случае просто уперся в тему постройки собственной тюрьмы Но это ж не реально ?
Если население даже пытается в свободное от работы и семейных обязанностей время что-то делать - ей противостоит организованная проплаченная система из прокуратуры и милиции - что бы защищать преступников от населения.