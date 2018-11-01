Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Нед 11 лис, 2018 17:06

galex написав: там вперемешку - и элита и отбросы. вообще мы могли бы эволюционным путем выбирать лучших и выбрасывать худших.проблема в России - они вкладывают средства в раскрутку наших отбросов. и в раскрутку темы "бендеровцы-фашисты а в европе геи". там вперемешку - и элита и отбросы. вообще мы могли бы эволюционным путем выбирать лучших и выбрасывать худших.проблема в России - они вкладывают средства в раскрутку наших отбросов. и в раскрутку темы "бендеровцы-фашисты а в европе геи".

Мы ничего "не могли бы" - так как в отсутствии - уголовных наказаний за преступления - никакое общество не может существовать( не зависимо от строя социального). Токо не говорит что Луцик - это рука Кремля. "Вотум доверия прокурору" в Раде - как раз говорит, что верхушку общества устраивает полная безнаказанность за уголовные преступления. Других достоинств наш прокурор - не показал.Ваш постоянный рефрен - что нам кто-то мешает, тем более про "руку Кремля" - то вообще не позорьтесь, достал этот Ротшильд- стайл с нафталиновым смрадом.Никакая страна не живет в идеальных условиях - у всех проблемы с соседями в том числе, есть всегда куча других проблем. Но так что бы ухудшать качество жизни населения это позволяло руководству какой-то страны - это уже не смешно и явно развод лохов. На то и избирают по обещаниям претендентов во "власть". Они раз претендуют и берутся - значит могут справиться в условиях нашей страны и обеспечить неуклонный рост благосостояния. "НАш лидер" обещал наказать коррупционеров, убрать коррупцию и закончить войну за 3 дня. С ним все ясно ? Что может население в таких условиях ? В отсутствии правовой системы - когда прокурор бойкотирует свои обязанности - что прикажете делать населению ?Мне приходилось сталкиваться с жестким криминалом - при наличии доказательств и тп- все доказательства ( даже если вы сами собрали) используются для принуждения уголовников " поделиться" с прокуратурой. Милиция - все аналогично. Фактически этих организаций у нас нет. Я - в том случае просто уперся в тему постройки собственной тюрьмыНо это ж не реально ?Если население даже пытается в свободное от работы и семейных обязанностей время что-то делать - ей противостоит организованная проплаченная система из прокуратуры и милиции - что бы защищать преступников от населения.