Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Нед 11 лис, 2018 17:06

galex написав: там вперемешку - и элита и отбросы. вообще мы могли бы эволюционным путем выбирать лучших и выбрасывать худших.проблема в России - они вкладывают средства в раскрутку наших отбросов. и в раскрутку темы "бендеровцы-фашисты а в европе геи". там вперемешку - и элита и отбросы. вообще мы могли бы эволюционным путем выбирать лучших и выбрасывать худших.проблема в России - они вкладывают средства в раскрутку наших отбросов. и в раскрутку темы "бендеровцы-фашисты а в европе геи".

Мы ничего "не могли бы" - так как в отсутствии - уголовных наказаний за преступления - никакое общество не может существовать( не зависимо от строя социального). Токо не говорит что Луцик - это рука Кремля. "Вотум доверия прокурору" в Раде - как раз говорит, что верхушку общества устраивает полная безнаказанность за уголовные преступления. Других достоинств наш прокурор - не показал.Ваш постоянный рефрен - что нам кто-то мешает, тем более про "руку Кремля" - то вообще не позорьтесь, достал этот ваш Ротшильд- стайл с нафталиновым смрадом.Никакая страна не живет в идеальных условиях - у всех проблемы с соседями в том числе, есть всегда куча других проблем. Но так что бы ухудшать качество жизни населения это позволяло руководству какой-то страны - это уже не смешно и явно развод лохов. На то и избирают по обещаниям претендентов во "власть". Они - раз претендуют и берутся - значит могут справиться в условиях нашей страны и обеспечить неуклонный рост благосостояния. "НАш лидер" обещал наказать коррупционеров, убрать коррупцию и закончить войну за 3 дня. Именно в условиях нашей страны. Это был циничный откровенный обман - что бы получить власть. С ним все ясно ? Что может население в таких условиях ? В отсутствии правовой системы - когда прокурор бойкотирует свои обязанности - что прикажете делать населению ?Мне приходилось сталкиваться с жестким криминалом - при наличии доказательств и тп- все доказательства ( даже если вы сами собрали) используются для принуждения этих уголовников " поделиться" с прокуратурой. Милиция - там все аналогично. Фактически этих организаций у нас нет. Я - в том случае просто уперся в тему постройки собственной тюрьмыНо это ж не реально ?Если население даже пытается в свободное от работы и семейных обязанностей время что-то делать - ей противостоит нацеленная на это организованная проплаченная система из прокуратуры и милиции с оружием в руках и правовыми мандатами - что бы защищать преступников от населения. Ведь преступники - это " их корова и они хотят ее доить". Вернее это их "спортивная рыбалка" . То есть выращивать преступность в Украине это аналогично этап как при спортивной рыбалке - необходимо выращивать и разводить рыбу, а не уничтожать ее ?Лично для вас, так как ваш стиль банить тех, кому возразить не можете - сообщаю - в Украине работает системная организация " банковскй дом Rothschild в СНГ", заметьте - не конкретно только в Украине они работают - а система работает в целом по СНГ. Они нас воспринимают как часть разваленного СССР, а не как отдельную страну как видим из названия. Это известная - не подпольная организация. Она у нас не запрещена - так почему меня банят - как только о них напишу ?Влияние клана - аналогично и на Пороха и на Путина. С обоими у них "слепой траст". Клан имеет огромно влияние на этих двух и в мире в целом. Трудно переоценить влияние в мире - владельцев банка ФРС США.Клан вмешивается во все государственные вопросы и дела в Украине в том числе. При этом является основным держателем пакета долгов Украины. Основным "достижением Украины" под их личным руководством считают и официально заявляют - например ухудшение жизни украинцев и подорожание газа, огромные премии руководителям Нафтогаза крышуют они же, и конечно это фактически не премии "за выигранный этап суда" , а "вознаграждние руководству Нафтагаза" за выполнение их указаний. Закономерно вывезены в США. Имхо. Конечно что бы прибрать к рукам русский газ - клану нужно давление на Газпром. Вот они нашими руками загребают жар. Достижение - что получаем мы подорожание газа - как вам ? Интервью директора банковскй дом Rothschild по темеЕсли они сами об этом открыто говорят - почему другим нельзя ?