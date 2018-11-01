|
|
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:17
kalinavalera1 написав:
"НАш лидер" обещал наказать коррупционеров, убрать коррупцию и закончить войну за 3 дня. Именно в условиях нашей страны. Это был циничный откровенный обман
- но ведь 54% "одаренных личностей" это прожевали и проголосовали одобрямсами своими. Простое действие - открыть биографию и прочитать - основатель партии рыгов.. , .. не на это надо иметь мозги. А их нет.
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 680
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему