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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:17

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  kalinavalera1 написав:"НАш лидер" обещал наказать коррупционеров, убрать коррупцию и закончить войну за 3 дня. Именно в условиях нашей страны. Это был циничный откровенный обман
- но ведь 54% "одаренных личностей" это прожевали и проголосовали одобрямсами своими. Простое действие - открыть биографию и прочитать - основатель партии рыгов.. , .. не на это надо иметь мозги. А их нет.
Джон
 
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