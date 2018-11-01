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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:26

Джон Я вам описал свой опыт противостояния. От имени пересичного в обычных условиях и даже попытку митинговать. Все это уже просчитано - поставлена система - " нипель", что бы пересичный ничего не добился, и даже как подставить людей, что они митингуют совсем по другому поводу.

Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут". После резкого подорожания газа - такая уверенность говорит о том - что они расчитывают не на реальные голоса - а на фальшевание процесса. Меня сильно насторожило и огорчило по факту что накануне выборов не побоялись цены на газ задрать. Это говорит о том - что мнение электората - никого не интересует и не учитывается. Как особо заинтересованные лица - выступают хозяева банка ФРС - люди, которые в частном порядке печатают доллары. Как считаете - для них проблема купить наши комиссии избирательные областные ? Я в предыдущем посте тут ссылочку вам дал - директора банкирского дома Ротшильдов, там интервью его - как активно они погружены в процессы приватизации в СНГ много лет. То есть они крайне заинтересованы и имеют безграничное влияние на все - что происходит в Украине в том числе. Про влияние - это было высказывание Коломойского конкретное - факты давно уж очевидные, но он конкретизировал - недавно по поводу отсутствия его фамилии в санкционных списках Кремля" - он сказал - " Меня специально не включили в эти списки - что бы показать нашим американским партнерам меня в плохом свете - что я якобы не враг РФ". Отсюда следует - на сколько велика и обширна власть этих американских "партнеров", что она важна даже для Коломойского. Вывод отсюда - что вражда Украины с РФ их, американских партнеров - крайне интересует и им необходима. Но самое главное - в чем Коломойский - партнерствует с американцами ? Конкретизируйте этот "бизнес"?!

Что касается ума украинцев - то ум тут не главное. И украинцы в условиях Польши или Италии сразу умнеют что ли ? Не нужно большого ума - бастовать митинговать - когда с тебя деньги вымогают в огромных количествах. Другой вопрос - что впереди пересичных станут нанятые люди с лозунгами - обратными по смыслу. И вроде бы ты митингуешь совсем по другому поводу, обратному твоей цели. Денег у них хватит закупить много пенсов и студентов в условиях нашей нищеты. Работают с ними и организуют их спецы. Токо бы людей сбаламутить на митинги - я бы не хотел. Врагам Украины - для разграбления страны - войны и революции - самое милое дело. Что нам дал Майдан ? Ухудшение жизни.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:32

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  kalinavalera1 написав:Что касается ума украинцев - то ум тут не главное.
Хорошая фраза)). А я вам еще видео на тему эту подкину..

Не согласен но "зеленую кнопочку" нажал..

  kalinavalera1 написав:Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут".
мне тоже он нравиться, прикольный как и Жирик в московии. Вот бы их спарувати як то разом)) в одном шоу. А выборы конечно "выберут" перепись населения когда делали? А сколько того населения осталось?? От то то и оно.. прОхендовские и Ко как Папандопала быстро что надо нарисуют..
Джон
 
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