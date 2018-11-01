Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Джон Я вам описал свой опыт противостояния. От имени пересичного в обычных условиях и даже попытку митинговать. Все это уже просчитано - поставлена система - " нипель", что бы пересичный ничего не добился, и даже как подставить людей, что они митингуют совсем по другому поводу.
Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут". После резкого подорожания газа - такая уверенность говорит о том - что они расчитывают не на реальные голоса - а на фальшевание процесса. Меня сильно насторожило и огорчило по факту что накануне выборов не побоялись цены на газ задрать. Это говорит о том - что мнение электората - никого не интересует и не учитывается. Как особо заинтересованные лица - выступают хозяева банка ФРС - люди, которые в частном порядке печатают доллары. Как считаете - для них проблема купить наши комиссии избирательные областные ? Я в предыдущем посте тут ссылочку вам дал - директора банкирского дома Ротшильдов, там интервью его - как активно они погружены в процессы приватизации в СНГ много лет. То есть они крайне заинтересованы и имеют безграничное влияние на все - что происходит в Украине в том числе. Про влияние - это было высказывание Коломойского конкретное - факты давно уж очевидные, но он конкретизировал - недавно по поводу отсутствия его фамилии в санкционных списках Кремля" - он сказал - " Меня специально не включили в эти списки - что бы показать нашим американским партнерам меня в плохом свете - что я якобы не враг РФ". Отсюда следует - на сколько велика и обширна власть этих американских "партнеров", что она важна даже для Коломойского. Вывод отсюда - что вражда Украины с РФ их, американских партнеров - крайне интересует и им необходима. Но самое главное - в чем Коломойский - партнерствует с американцами ? Конкретизируйте этот "бизнес"?!
Что касается ума украинцев - то ум тут не главное. И украинцы в условиях Польши или Италии сразу умнеют что ли ? Не нужно большого ума - бастовать митинговать - когда с тебя деньги вымогают в огромных количествах. Другой вопрос - что впереди пересичных станут нанятые люди с лозунгами - обратными по смыслу. И вроде бы ты митингуешь совсем по другому поводу, обратному твоей цели. Денег у них хватит закупить много пенсов и студентов в условиях нашей нищеты. Работают с ними и организуют их спецы. Токо бы людей сбаламутить на митинги - я бы не хотел. Врагам Украины - для разграбления страны - войны и революции - самое милое дело. Что нам дал Майдан ? Ухудшение жизни.
kalinavalera1 написав:Что касается ума украинцев - то ум тут не главное.
Хорошая фраза)). А я вам еще видео на тему эту подкину..
Не согласен но "зеленую кнопочку" нажал..
kalinavalera1 написав:Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут".
мне тоже он нравиться, прикольный как и Жирик в московии. Вот бы их спарувати як то разом)) в одном шоу. А выборы конечно "выберут" перепись населения когда делали? А сколько того населения осталось?? От то то и оно.. прОхендовские и Ко как Папандопала быстро что надо нарисуют..
Джон написав:Не согласен но "зеленую кнопочку" нажал..
Ну это ваще клиника. Говорят , что накануне и в начале Майдана выпускали из клиник и направляли всяких больных людей, хотя может не такой он и дурак, как знать. Многие идут в депутаты ( покупают должность)- зарабатывать деньги именно голосованием заказным. Это мы с вами обсуждали роль артистов в политической элите ? У нас востребованы именно такие. Нарядился в вышиванку - прическу - как у танцюриста гопака. И такое плетет - так прямо и лепит - что не согласен и не разбирался в вопросе. Наверно таки клинический дурак?
Не лучшие представители у нас управляют страной. А наоборот прямо карикатурные клоуны и сброд блатных.
kalinavalera1 написав:Производителям же это накладно. Украинцы - решают для ЕС проблемы утилизации старых авто, и владение таким авто - не показатель " богатства" - а показатель нищеты и подбирания мусора в ЕС.
то есть советский гражданин - вообще был бесправной скотиной, которую даже к мусорке подобрать еды не пускали? )) хотя помню как раз вот в 90-91 гуманитарно привезли машину секонд-хенда в детдом рядом. так там взрослые работники этого детдома друг друга рвали зубами за эту одежду. не потому что не во что было одеться, просто невиданная заморская диковинка. я уже не говорю о том как люди друг друга за жвачки поубивали на стадионе.
авто было показателем "богатства" или "успешности" именно в союзе. сейчас это банальное базовое благо.
там еще и пробема перепроизводства, поэтому налогами на старые авто стимулируют избавляться и периодически обновлять. Совершенно верно, украинцы решают проблему утилизации для ЕС, а ЕС решает для украинцев проблему автомобилизации. Ситуация win-win.