Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Пон 12 лис, 2018 15:26

Джон Я вам описал свой опыт противостояния. От имени пересичного в обычных условиях и даже попытку митинговать. Все это уже просчитано - поставлена система - " нипель", что бы пересичный ничего не добился, и даже как подставить людей, что они митингуют совсем по другому поводу.



Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут". После резкого подорожания газа - такая уверенность говорит о том - что они расчитывают не на реальные голоса - а на фальшевание процесса. Меня сильно насторожило и огорчило по факту что накануне выборов не побоялись цены на газ задрать. Это говорит о том - что мнение электората - никого не интересует и не учитывается. Как особо заинтересованные лица - выступают хозяева банка ФРС - люди, которые в частном порядке печатают доллары. Как считаете - для них проблема купить наши комиссии избирательные областные ? Я в предыдущем посте тут ссылочку вам дал - директора банкирского дома Ротшильдов, там интервью его - как активно они погружены в процессы приватизации в СНГ много лет. То есть они крайне заинтересованы и имеют безграничное влияние на все - что происходит в Украине в том числе. Про влияние - это было высказывание Коломойского конкретное - факты давно уж очевидные, но он конкретизировал - недавно по поводу отсутствия его фамилии в санкционных списках Кремля" - он сказал - " Меня специально не включили в эти списки - что бы показать нашим американским партнерам меня в плохом свете - что я якобы не враг РФ". Отсюда следует - на сколько велика и обширна власть этих американских "партнеров", что она важна даже для Коломойского. Вывод отсюда - что вражда Украины с РФ их, американских партнеров - крайне интересует и им необходима. Но самое главное - в чем Коломойский - партнерствует с американцами ? Конкретизируйте этот "бизнес"?!



Что касается ума украинцев - то ум тут не главное. И украинцы в условиях Польши или Италии сразу умнеют что ли ? Не нужно большого ума - бастовать митинговать - когда с тебя деньги вымогают в огромных количествах. Другой вопрос - что впереди пересичных станут нанятые люди с лозунгами - обратными по смыслу. И вроде бы ты митингуешь совсем по другому поводу, обратному твоей цели. Денег у них хватит закупить много пенсов и студентов в условиях нашей нищеты. Работают с ними и организуют их спецы. Токо бы людей сбаламутить на митинги - я бы не хотел. Врагам Украины - для разграбления страны - войны и революции - самое милое дело. Что нам дал Майдан ? Ухудшение жизни.