Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 13 лис, 2018 03:23

kalinavalera1 написав: Знаю самый страшный психологический синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром" . Там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Но когда " вырвавшиеся " туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не "общество равных возможностей" для всех.

Людей охватывает полная фрустрация - "оказывается на всей планете нет идеального места" .... Знаю самый страшный психологический синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром" . Там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Но когда " вырвавшиеся " туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не "общество равных возможностей" для всех.Людей охватывает полная фрустрация - "оказывается на всей планете нет идеального места" ....

Но в США есть главный козырь - там адекватные зарплаты по труду - и в этом наша с ними принципиальная разница. Дальше даже боюсь писать - а то опять забанят. У нас почему-то оставили причину всех бед СССР - не реально низкие зарплаты.



А все остальное - хорошее развалили. А мжет так и было задумано ? План Даллеса ? И даже то, что большая часть не доданных зарплат людям в СССР шла тогда на бесплатные квартиры, бесплатную медицину - почти бесплатную коммуналку , символические цены - практически бесплатный - хлеб, молоко , яйца, сметану, транспорт. А сейчас - вообще зловещая карикатура - зарплаты такие же остались "символические" - а вот цены на все самое необходимое выросли в десятки раз и все стало мало, почти НЕ доступно даже самое необходтмое.

Но базовые потребности людей были удовлетворены. Это основной оценочный критерий любой власти. Это смысл - за чем она нужна и почему люди платят власти - чиновникам.



И не нужно никому 100 видов генно модифицированной колбасы из сои, тем более 100 видов кока-колы - хотя это и не плохо - если кто желает.



У человека должен быть набор всего необходимого для жизни , не больше - говорит здравый смысл и чувство меры.

была как-то хорошая статья на тему того - почему ватники в эмиграции зачастую через какое-то время становятся еще более ярыми ватниками ))цитировать много, поэтому кому интересно - глянет.Шипилов "Анатомия Совка. Очерк 1. Ватники в иммиграции"- план далеса - фейк. как говорил Владимир Ленин "главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность"- не знаю кто так задумал, но вот эта уравниловка и есть причина всех бед.у лентяя нет стимула работать потому что и так набор базовых благ принесут на лопате. у трудолюбивого - тоже не ахти, потому что расширенных благ он особо не получит, как бы ни пахал.- на сегодняшнюю среднюю зарплату украинец может купить скромный холодильник и телевизор (и то и другое - на одну зарплату). киевлянин - еще и добавить микроволновку и плеер какой-нибудь. так что говоря о малых зарплатах, лучше все-таки говорить за себя.это у вас. у других групп людей другие критерии и платят они ей за другое.в СССР гражданин был юнитом, ресурсом. которым управляли как в стратегической игре. если ради цели нужно было положить пару тысяч или десятков тысяч ресурса - это делали с легкостью щелчка мышки.юниты были нужны, чтобы воевать/производить и т.д. поэтому им обеспечивали базовые потребности. поэтому стимулировали рождаемость теми же налогами на бездетность. и сейчас используют численность населения как аргумент, который совершенно равнодушно воспринимают оппоненты.но трабл в том, что если человек не юнит, а личность, то ему уже недостаточно только базовых вещей.ГМО само по себе не опасно. более того, зачастую то, чего добиваются с определенным продуктом с помощью ГМО, ранее делали химическим либо иным способом, что было куда вреднее.я заметил что вот как раз маргинальные круги очень стремятся к социализму, уравниловке и прочем левацкой теме, либо к национализму.потому что уравниловка это очень привлекательно когда у тебя ничего нет )) а вот когда у тебя достаток повыше среднего, то как-то не очень улыбается отдавать "лишнее" какому-то дармоеду. тем более что пока ты сидел и зубрил умные книжки, дармоед попивал пивко и звал "да чего ты сидишь как л0х и заучка, пошли в клуб забухаем". в итоге каждый получил чего заслуживал.