Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 13 лис, 2018 15:35

galex написав: то есть советский гражданин - вообще был бесправной скотиной, которую даже к мусорке подобрать еды не пускали? ))хотя помню как раз вот в 90-91 гуманитарно привезли машину секонд-хенда в детдом рядом. так там взрослые работники этого детдома друг друга рвали зубами за эту одежду. не потому что не во что было одеться, просто невиданная заморская диковинка.я уже не говорю о том как люди друг друга за жвачки поубивали на стадионе.авто было показателем "богатства" или "успешности" именно в союзе. сейчас это банальное базовое благо.там еще и пробема перепроизводства, поэтому налогами на старые авто стимулируют избавляться и периодически обновлять.Совершенно верно, украинцы решают проблему утилизации для ЕС, а ЕС решает для украинцев проблему автомобилизации. Ситуация win-win. то есть советский гражданин - вообще был бесправной скотиной, которую даже к мусорке подобрать еды не пускали? ))хотя помню как раз вот в 90-91 гуманитарно привезли машину секонд-хенда в детдом рядом. так там взрослые работники этого детдома друг друга рвали зубами за эту одежду. не потому что не во что было одеться, просто невиданная заморская диковинка.я уже не говорю о том как люди друг друга за жвачки поубивали на стадионе.авто было показателем "богатства" или "успешности" именно в союзе. сейчас это банальное базовое благо.там еще и пробема перепроизводства, поэтому налогами на старые авто стимулируют избавляться и периодически обновлять.Совершенно верно, украинцы решают проблему утилизации для ЕС, а ЕС решает для украинцев проблему автомобилизации. Ситуация win-win.

Ну ситуация очень не равноправная ( мы потом сами будем оплачивать з счет бюджета утилизацию или мусором накроемся с головой - как львовяне )- ситуация и не такая что бы ею гордиться - это я про вывоз старых авто к нам - вместо утилизации их в ЕС. А главное суть система очень не выгодная экономически для нас ущербная. Завтра мы вынуждены будем из бюджета оплатить их утилизацию. Да цивилизация развивается - и если в СССР мобильный телефон был бы не то что диковиной , а настоящим чудом , то сегодня он в каждом доме - но это не заслуга и не показатель политического и экономического развития Украины... Это ход цивилизации. И кстати - пока никто не знает - на сколько и как повлияет мобильная связь на здоровье и генотип. Лет через 20-30 увидим первые признаки только. Во времена СССР - во всем мире мобила - была бы чудом. Их тогда не было совсем, не изобрели еще.Никакой логики или связи с якобы "советским гражданином - бесправной скотиной " - не понял. С чего вы взяли ? В чем связь ? В СССР даже реальной скотине - алкалоиду - было гарантировано удовлетворение базовых потребностей = еда, вода, тепло и дом, и уверенность в завтрашнем дне. Никому не нужно было лазить по помойкам, как сейчас у нас происходит. Лазить по помойкам - это завоевание перестройки , и самим стать помойкой ЕС - это наша перемога сегодня. За чем было лезть в помойку - в СССР - если за 18 копеек пол кило натуральной сметаны и за 7- 16 КОПЕЕК хлеб можно купить в избытке ,аналогичные цены на молоко , овощи, фрукты и рыба дикого происхождения, промысловая. Мяса было меньше. Но это тоже решаемо было. За чем лезть в помойку ? За жвачкой ? Одежда была не модная- верно - простая - по моде - как -сегодня носят. Что касается диковинной одежды - то это очень на любителя - люди с чувством вкуса не носят диковинную одежду. В СССР был недостаток "жвачки" и диковинной одежды ? А сегодня недостаток базовых продуктов для жизнедеятельности.... Сравнили ?! Кому хотелось диковинной одежды в СССР мог купить на рынке - "на туче" или сам сшить. А жвачки ? За чем они вообще ? Вместо жвачек были торты и шоколад в достатке. Любой большой торт из натур-продуктов стоил от 3 до 4 рублей максимум - не дешево, но вполне доступно на минимальную зарплату тех времен - в день минимум зарабатывали около 4 рублей. Я сам застал брежневский период СССР За чем были жвачки ? У меня стояла вазочка со жвачками - вроде как дефицит , угощали и меня , токо я их не жевал, оставались для угощения "диких людей" попробовать можно , а так - ерунда. Это не торт и не шоколад, которых в СССР хватало всем. Кто плавал в загранку - те привозили жвачки. Некоторые да - набрасывались на жвачки , но это из-за того, что под запретом было все иностранное, людям казалось что это что-то такое особенное. А что особенного ? Сильнее всего закрывают те двери , которые никуда не ведут. Писал уже про американский синдром сегодня.Сегодня в Украине даже депутаты - выходит по-вашему "бесправная скотина" - раз ему приказали - он проголосовал ? Конечно заплатили за это , но в условиях - когда заработать негде, полная неуверенность в завтрашнем дне - промышленность убили - так то почти понятно. Вот почему набирают в депутаты-президенты актеров да певцов ...Почему вы приводите какие-то странные примеры ни о чем ?Какие то- ужасы про детский дом - где сотрудники обкрадывают сирот ? Отнимают у них одежду ? В СССР за такое сажали в тюрьму на долго , а сегодня процветает. Вы как бы сами себе ткнули пальцем в глаз ?!Я хорошо знаю у нас приют сейчас - туда милиция привозит не совершеннолетних бомжиков и воришек. Сейчас. Не в СССР. Воспитанники мне пожаловались - что воспитатели едят вместе с ними. Ну якобы их еду.... Я уточнил тему и оказалось - что любой сотрудник платит за питание там - по своему желанию - если хочет питаться из общего котла с воспитанниками. Никакого воровства. Закупают больше продуктов - таких же как подросткам и готовят на всех. Например - воспитатель получает чистыми 2 800 гр. На руки после вычетов. То есть 100 долларов. Рабочий день 12 часов. Куда идти в обед ? Поесть негде там в районе. Этот приют не в центре конечно. У нее двое детей и муж не платит алименты. И не понятно куда пропал вообще. У другой муж есть - но он безработный инженер. Завод шинный обанкротили. И не только его. Безработица. Это в СССР развивалась индустрия и мы были первыми по космической промышленности. Безработицы не было.А сегодня мы позади Гондураса. То есть на 3 доллара в день в этих семьях нужно тянуть семью из 3 человек - и даже 4 человек . Меньше доллара на человека в день. Єто еще если за коммуналку совсем не платить. А работа тяжелая с криминальными подростками. Воспитанникам купили и компьютеры, и телек, и ковры. Их там около 30 ( максимум 36 бывает редко) Их на море вывозят. А у "детей воспитателей" и этого нет. За еду из котла сирот- они платят в бухгалтерию - из зарплаты высчитывают. На 1 доллар в день - выжить можно наверное - но с трудом и не долго протянешь - но вряд ли захочется так мучиться долго кому-то..... Это сегодня, не в СССР. Да - нищенские зарплаты - это главная беда была в СССР. Но нам ее сохранили - нашу беду - единственное - что реально нужно было МЕНЯТЬ главное. Не корректно сравнивать даже. Вы остальное сравните. У детей этих воспитателей в СССР было молоко натуральное, масло, хлеб, яйца и коммуналка, медицина, даже получали квартиры , отдых на море , спортивные тренировки - все практически бесплатно, за копейки. Пусть зарплаты почти не было, А сегодня - ничего этого нет и зарплата - копейки - на которые не прожить. Проблема выживания сегодня , а не отсутствие жвачки или модной шмотки как в СССР. Пример из сегодняшнего дня привели ?Вы плохо относитесь к секонд -хенду -одежде ? Совсем другое дело.Это вам не авто секонд- хенд- которые мы потом сами будем утилизировать за наш счет - за бюджет страны. ТО есть нас корыстно используют с ущербом для нас экономическим. В ЕС утилизируют производители єтот утиль. А у нас есть такая схема - производителям отсылать утиль ? Одежда это совсем другое дело. Многие кинозвезды одеваются в сэкондах, а кто-то из звезд -даже сам владелец сэконда - одежды. Такие звезды первой величины как Джулия Робертс, Шерон Стоун, Кейт Мосс и тп.Это на счет диковинной одежды - на кинозвезде она к месту - а на сироте как-то дико выглядит- им бы, сиротам - нормальную опрятную одежду без фокусов, что бы адаптироваться в социум. А диковинная одежда из секонда- может стоить целое состояние - например винтажные наряды. Некоторые винтажные наряды выставлены даже в музеях.Кстати в СССР секнод-хэндов одежды не было. А вот сейчас их больше чем нормальных магазинов. У нас в самом центре Театральный бульвар - с него убрали все - бытовую технику , компьютерную , ювелирторг. И заменили на магазинов 10 под ряд сэкондов одежды.... Но там реально утиль, а не винтаж и не диковины.