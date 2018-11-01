Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Джон Я вам описал свой опыт противостояния. От имени пересичного в обычных условиях и даже попытку митинговать. Все это уже просчитано - поставлена система - " нипель", что бы пересичный ничего не добился, и даже как подставить людей, что они митингуют совсем по другому поводу.
Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут". После резкого подорожания газа - такая уверенность говорит о том - что они расчитывают не на реальные голоса - а на фальшевание процесса. Меня сильно насторожило и огорчило по факту что накануне выборов не побоялись цены на газ задрать. Это говорит о том - что мнение электората - никого не интересует и не учитывается. Как особо заинтересованные лица - выступают хозяева банка ФРС - люди, которые в частном порядке печатают доллары. Как считаете - для них проблема купить наши комиссии избирательные областные ? Я в предыдущем посте тут ссылочку вам дал - директора банкирского дома Ротшильдов, там интервью его - как активно они погружены в процессы приватизации в СНГ много лет. То есть они крайне заинтересованы и имеют безграничное влияние на все - что происходит в Украине в том числе. Про влияние - это было высказывание Коломойского конкретное - факты давно уж очевидные, но он конкретизировал - недавно по поводу отсутствия его фамилии в санкционных списках Кремля" - он сказал - " Меня специально не включили в эти списки - что бы показать нашим американским партнерам меня в плохом свете - что я якобы не враг РФ". Отсюда следует - на сколько велика и обширна власть этих американских "партнеров", что она важна даже для Коломойского. Вывод отсюда - что вражда Украины с РФ их, американских партнеров - крайне интересует и им необходима. Но самое главное - в чем Коломойский - партнерствует с американцами ? Конкретизируйте этот "бизнес"?!
Что касается ума украинцев - то ум тут не главное. И украинцы в условиях Польши или Италии сразу умнеют что ли ? Не нужно большого ума - бастовать митинговать - когда с тебя деньги вымогают в огромных количествах. Другой вопрос - что впереди пересичных станут нанятые люди с лозунгами - обратными по смыслу. И вроде бы ты митингуешь совсем по другому поводу, обратному твоей цели. Денег у них хватит закупить много пенсов и студентов в условиях нашей нищеты. Работают с ними и организуют их спецы. Токо бы людей сбаламутить на митинги - я бы не хотел. Врагам Украины - для разграбления страны - войны и революции - самое милое дело. Что нам дал Майдан ? Ухудшение жизни.
kalinavalera1 написав:Что касается ума украинцев - то ум тут не главное.
Хорошая фраза)). А я вам еще видео на тему эту подкину..
Не согласен но "зеленую кнопочку" нажал..
kalinavalera1 написав:Сегодня один из моих "любимых персонажей" выступал - Луцик - заявил "Мы выборов не боимся - уверены , что нас 100% выберут".
мне тоже он нравиться, прикольный как и Жирик в московии. Вот бы их спарувати як то разом)) в одном шоу. А выборы конечно "выберут" перепись населения когда делали? А сколько того населения осталось?? От то то и оно.. прОхендовские и Ко как Папандопала быстро что надо нарисуют..
kalinavalera1 написав:Производителям же это накладно. Украинцы - решают для ЕС проблемы утилизации старых авто, и владение таким авто - не показатель " богатства" - а показатель нищеты и подбирания мусора в ЕС.
то есть советский гражданин - вообще был бесправной скотиной, которую даже к мусорке подобрать еды не пускали? )) хотя помню как раз вот в 90-91 гуманитарно привезли машину секонд-хенда в детдом рядом. так там взрослые работники этого детдома друг друга рвали зубами за эту одежду. не потому что не во что было одеться, просто невиданная заморская диковинка. я уже не говорю о том как люди друг друга за жвачки поубивали на стадионе.
авто было показателем "богатства" или "успешности" именно в союзе. сейчас это банальное базовое благо.
там еще и пробема перепроизводства, поэтому налогами на старые авто стимулируют избавляться и периодически обновлять. Совершенно верно, украинцы решают проблему утилизации для ЕС, а ЕС решает для украинцев проблему автомобилизации. Ситуация win-win.
shapo написав:В СССР потерять якобы не свое жилье было намного сложнее чем сейчас, вы не теряли его даже если отправлялись за решетку.
у меня сосед когда пошел на вторую ходку (первая за воровство, вторая - избил кого-то, по статье не в курсе), ввиду финансовых проблем был вынужден продать квартиру, купить где-то в области. сейчас там поселились нормальные люди. не считаю что это плохо.
kalinavalera1 написав:Знаю самый страшный психологический синдром - на постсоветском пространстве - "американский синдром" . Там все далеко не так справедливо и честно - как нам хотелось бы. Но когда " вырвавшиеся " туда наши молодые ребята сталкиваются и там с "кумовством" и тп , там это несколько иначе - но тоже далеко не "общество равных возможностей" для всех. Людей охватывает полная фрустрация - "оказывается на всей планете нет идеального места" ....
была как-то хорошая статья на тему того - почему ватники в эмиграции зачастую через какое-то время становятся еще более ярыми ватниками ))
цитировать много, поэтому кому интересно - глянет. Шипилов "Анатомия Совка. Очерк 1. Ватники в иммиграции"
Но в США есть главный козырь - там адекватные зарплаты по труду - и в этом наша с ними принципиальная разница. Дальше даже боюсь писать - а то опять забанят. У нас почему-то оставили причину всех бед СССР - не реально низкие зарплаты.
А все остальное - хорошее развалили. А мжет так и было задумано ? План Даллеса ? И даже то, что большая часть не доданных зарплат людям в СССР шла тогда на бесплатные квартиры, бесплатную медицину - почти бесплатную коммуналку , символические цены - практически бесплатный - хлеб, молоко , яйца, сметану, транспорт. А сейчас - вообще зловещая карикатура - зарплаты такие же остались "символические" - а вот цены на все самое необходимое выросли в десятки раз и все стало мало, почти НЕ доступно даже самое необходтмое.
- план далеса - фейк. как говорил Владимир Ленин "главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность" - не знаю кто так задумал, но вот эта уравниловка и есть причина всех бед. у лентяя нет стимула работать потому что и так набор базовых благ принесут на лопате. у трудолюбивого - тоже не ахти, потому что расширенных благ он особо не получит, как бы ни пахал. - на сегодняшнюю среднюю зарплату украинец может купить скромный холодильник и телевизор (и то и другое - на одну зарплату). киевлянин - еще и добавить микроволновку и плеер какой-нибудь. так что говоря о малых зарплатах, лучше все-таки говорить за себя.
Но базовые потребности людей были удовлетворены. Это основной оценочный критерий любой власти. Это смысл - за чем она нужна и почему люди платят власти - чиновникам.
это у вас. у других групп людей другие критерии и платят они ей за другое. в СССР гражданин был юнитом, ресурсом. которым управляли как в стратегической игре. если ради цели нужно было положить пару тысяч или десятков тысяч ресурса - это делали с легкостью щелчка мышки. юниты были нужны, чтобы воевать/производить и т.д. поэтому им обеспечивали базовые потребности. поэтому стимулировали рождаемость теми же налогами на бездетность. и сейчас используют численность населения как аргумент, который совершенно равнодушно воспринимают оппоненты. но трабл в том, что если человек не юнит, а личность, то ему уже недостаточно только базовых вещей.
И не нужно никому 100 видов генно модифицированной колбасы из сои, тем более 100 видов кока-колы - хотя это и не плохо - если кто желает.
ГМО само по себе не опасно. более того, зачастую то, чего добиваются с определенным продуктом с помощью ГМО, ранее делали химическим либо иным способом, что было куда вреднее.
У человека должен быть набор всего необходимого для жизни , не больше - говорит здравый смысл и чувство меры.
я заметил что вот как раз маргинальные круги очень стремятся к социализму, уравниловке и прочем левацкой теме, либо к национализму. потому что уравниловка это очень привлекательно когда у тебя ничего нет )) а вот когда у тебя достаток повыше среднего, то как-то не очень улыбается отдавать "лишнее" какому-то дармоеду. тем более что пока ты сидел и зубрил умные книжки, дармоед попивал пивко и звал "да чего ты сидишь как л0х и заучка, пошли в клуб забухаем". в итоге каждый получил чего заслуживал.
galex написав:то есть советский гражданин - вообще был бесправной скотиной, которую даже к мусорке подобрать еды не пускали? ))хотя помню как раз вот в 90-91 гуманитарно привезли машину секонд-хенда в детдом рядом. так там взрослые работники этого детдома друг друга рвали зубами за эту одежду. не потому что не во что было одеться, просто невиданная заморская диковинка.я уже не говорю о том как люди друг друга за жвачки поубивали на стадионе.авто было показателем "богатства" или "успешности" именно в союзе. сейчас это банальное базовое благо.там еще и пробема перепроизводства, поэтому налогами на старые авто стимулируют избавляться и периодически обновлять.Совершенно верно, украинцы решают проблему утилизации для ЕС, а ЕС решает для украинцев проблему автомобилизации. Ситуация win-win.
Ну ситуация очень не равноправная ( мы потом сами будем оплачивать з счет бюджета утилизацию или мусором накроемся с головой - как львовяне )- ситуация и не такая что бы ею гордиться - это я про вывоз старых авто к нам - вместо утилизации их в ЕС. А главное суть система очень не выгодная экономически для нас ущербная. Завтра мы вынуждены будем из бюджета оплатить их утилизацию. Да цивилизация развивается - и если в СССР мобильный телефон был бы не то что диковиной , а настоящим чудом , то сегодня он в каждом доме - но это не заслуга и не показатель политического и экономического развития Украины... Это ход цивилизации. И кстати - пока никто не знает - на сколько и как повлияет мобильная связь на здоровье и генотип. Лет через 20-30 увидим первые признаки только. Во времена СССР - во всем мире мобила - была бы чудом. Их тогда не было совсем, не изобрели еще.
Никакой логики или связи с якобы "советским гражданином - бесправной скотиной " - не понял. С чего вы взяли ? В чем связь ? В СССР даже реальной скотине - алкалоиду - было гарантировано удовлетворение базовых потребностей = еда, вода, тепло и дом, и уверенность в завтрашнем дне. Никому не нужно было лазить по помойкам, как сейчас у нас происходит. Лазить по помойкам - это завоевание перестройки , и самим стать помойкой ЕС - это наша перемога сегодня. За чем было лезть в помойку - в СССР - если за 18 копеек пол кило натуральной сметаны и за 7- 16 КОПЕЕК хлеб можно купить в избытке ,аналогичные цены на молоко , овощи, фрукты и рыба дикого происхождения, промысловая. Мяса было меньше. Но это тоже решаемо было. За чем лезть в помойку ? За жвачкой ? Одежда была не модная- верно - простая - по моде - как -сегодня носят. Что касается диковинной одежды - то это очень на любителя - люди с чувством вкуса не носят диковинную одежду. В СССР был недостаток "жвачки" и диковинной одежды ? А сегодня недостаток базовых продуктов для жизнедеятельности.... Сравнили ?! Кому хотелось диковинной одежды в СССР мог купить на рынке - "на туче" или сам сшить. А жвачки ? За чем они вообще ? Вместо жвачек были торты и шоколад в достатке. Любой большой торт из натур-продуктов стоил от 3 до 4 рублей максимум - не дешево, но вполне доступно на минимальную зарплату тех времен - в день минимум зарабатывали около 4 рублей. Я сам застал брежневский период СССР За чем были жвачки ? У меня стояла вазочка со жвачками - вроде как дефицит , угощали и меня , токо я их не жевал, оставались для угощения "диких людей" попробовать можно , а так - ерунда. Это не торт и не шоколад, которых в СССР хватало всем. Кто плавал в загранку - те привозили жвачки. Некоторые да - набрасывались на жвачки , но это из-за того, что под запретом было все иностранное, людям казалось что это что-то такое особенное. А что особенного ? Сильнее всего закрывают те двери , которые никуда не ведут. Писал уже про американский синдром сегодня.
Сегодня в Украине даже депутаты - выходит по-вашему "бесправная скотина" - раз ему приказали - он проголосовал ? Конечно заплатили за это , но в условиях - когда заработать негде, полная неуверенность в завтрашнем дне - промышленность убили - так то почти понятно. Вот почему набирают в депутаты-президенты актеров да певцов ... Почему вы приводите какие-то странные примеры ни о чем ? Какие то- ужасы про детский дом - где сотрудники обкрадывают сирот ? Отнимают у них одежду ? В СССР за такое сажали в тюрьму на долго , а сегодня процветает. Вы как бы сами себе ткнули пальцем в глаз ?!
Я хорошо знаю у нас приют сейчас - туда милиция привозит не совершеннолетних бомжиков и воришек. Сейчас. Не в СССР. Воспитанники мне пожаловались - что воспитатели едят вместе с ними. Ну якобы их еду.... Я уточнил тему и оказалось - что любой сотрудник платит за питание там - по своему желанию - если хочет питаться из общего котла с воспитанниками. Никакого воровства. Закупают больше продуктов - таких же как подросткам и готовят на всех. Например - воспитатель получает чистыми 2 800 гр. На руки после вычетов. То есть 100 долларов. Рабочий день 12 часов. Куда идти в обед ? Поесть негде там в районе. Этот приют не в центре конечно. У нее двое детей и муж не платит алименты. И не понятно куда пропал вообще. У другой муж есть - но он безработный инженер. Завод шинный обанкротили. И не только его. Безработица. Это в СССР развивалась индустрия и мы были первыми по космической промышленности. Безработицы не было.А сегодня мы позади Гондураса. То есть на 3 доллара в день в этих семьях нужно тянуть семью из 3 человек - и даже 4 человек . Меньше доллара на человека в день. Єто еще если за коммуналку совсем не платить. А работа тяжелая с криминальными подростками. Воспитанникам купили и компьютеры, и телек, и ковры. Их там около 30 ( максимум 36 бывает редко) Их на море вывозят. А у "детей воспитателей" и этого нет. За еду из котла сирот- они платят в бухгалтерию - из зарплаты высчитывают. На 1 доллар в день - выжить можно наверное - но с трудом и не долго протянешь - но вряд ли захочется так мучиться долго кому-то..... Это сегодня, не в СССР. Да - нищенские зарплаты - это главная беда была в СССР. Но нам ее сохранили - нашу беду - единственное - что реально нужно было МЕНЯТЬ главное. Не корректно сравнивать даже. Вы остальное сравните. У детей этих воспитателей в СССР было молоко натуральное, масло, хлеб, яйца и коммуналка, медицина, даже получали квартиры , отдых на море , спортивные тренировки - все практически бесплатно, за копейки. Пусть зарплаты почти не было, А сегодня - ничего этого нет и зарплата - копейки - на которые не прожить. Проблема выживания сегодня , а не отсутствие жвачки или модной шмотки как в СССР. Пример из сегодняшнего дня привели ?
Вы плохо относитесь к секонд -хенду -одежде ? Совсем другое дело.Это вам не авто секонд- хенд- которые мы потом сами будем утилизировать за наш счет - за бюджет страны. ТО есть нас корыстно используют с ущербом для нас экономическим. В ЕС утилизируют производители єтот утиль. А у нас есть такая схема - производителям отсылать утиль ? Одежда это совсем другое дело. Многие кинозвезды одеваются в сэкондах, а кто-то из звезд -даже сам владелец сэконда - одежды. Такие звезды первой величины как Джулия Робертс, Шерон Стоун, Кейт Мосс и тп. https://tv.ua/trend/style/ekonomnyy-sho ... 95421.html Это на счет диковинной одежды - на кинозвезде она к месту - а на сироте как-то дико выглядит- им бы, сиротам - нормальную опрятную одежду без фокусов, что бы адаптироваться в социум. А диковинная одежда из секонда- может стоить целое состояние - например винтажные наряды. Некоторые винтажные наряды выставлены даже в музеях. Кстати в СССР секнод-хэндов одежды не было. А вот сейчас их больше чем нормальных магазинов. У нас в самом центре Театральный бульвар - с него убрали все - бытовую технику , компьютерную , ювелирторг. И заменили на магазинов 10 под ряд сэкондов одежды.... Но там реально утиль, а не винтаж и не диковины.