Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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andrijk777 написав:kalinavalera1 Навіщо писати такі гори тексту? Якщо б Корольову запропонували працювати в США "без последствий" він би 100% звалив в США. Даром генії в Україні працювати не будуть, бо вони звалять в США. Вони навіть до геніїв не доростають, валять ще молодими. В СССР була закрита границя, в Україні відкрита, ось і вся різниця!
На самом деле в США многие выезжали - но не гении. Были такие возможности всегда. Ну не просто это было. Но гений как раз справится легко с задачей такой , если поставит. Выезжали тогда в СССР еще как. И крали работы гениев з СССР. Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США. А гении часто были даже выездными. Если у нас сегодня зарплаты у людей по заслугам - за чем гениям от нас выезжать ? тут все не просто так как вы хотите показать - типа выезд был закрыт. Для обывателя - да. И то многие ухитрялись эмигрировать. Я общался и с такими - в те времена - путей было много.
Вам не стоит расписываться за Королева. Гений не отдаст плоды своего труда кому-попало. Если его просто не выпускали - так сидел бы на уравниловке и не покорял космос. Вы не в курсе - что один из моих любимых персонажей не Луцик конечно , а Циолковский. Он сидел в Калужской губернии еще в 19 веке и в холодной хате и рассчитал 1, 2 и 3 космические скорости. При том , что там где он жил тогда не видели даже паровоза , тем более самолета, и все свято верили, что Земля держится на трех слонах. Так вот в 19 веке границы были открыты и он мог выехать. Для него не деньги - целью были. таких примеров море. Зная исторически и понимая таких людей - наши персонажи от политики - ужас ужасный.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 13 лис, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Для Галекса идеал и элита - это вор и военный предатель совей родины - был бы только продажный преступник - как идеальный пример - приводит летчика Беленко - 40 лет назад Виктор Беленко перегнал на Запад самолет-загадку - перехватчик МиГ-25
пустобрех ты конечно еще тот. найдешь где я писал что этот летчик для меня "идеал и элита"? (я перешел на "ты" потому что "вы" - признак уважения, а уважение закончилось) предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука). мариупольцы подтвердят - россияне могут вернуться не танками, а градами. и сами не заезжать, а только ракеты отправить. поэтому лучше не сбываться таким желаниям.
kalinavalera1 написав: Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США.
Беленко по пьяне перелетел в Японию
А его не сбили - ни у нас , ни в Японии при этом ? Ха! Это было подготовлено вплоть до посадки. Как вы себе представляет посадку такого самолета ? А Беленко английским владел в совершенстве или японским языком то бы с диспетчером общаться конкретно ? Не.. когда-то может завербовали его по пьяни за что-то , а потом уже с самолетом все организованно было. Не посадить такой самолет на площади в Токио.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 13 лис, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 Базові потребності - це дуже умовна річ. Наприклад автомобіль - це базова потребність чи ні? В США - так, в СССР - ні. В сучасній Україні 50 на 50. В СССР задовольняли базові потребності - це умовність. Просто базові потребності в СССР були дуже примітивні і менші ніж в інших країнах, і менші ніж в сучасній Україні.
andrijk777 написав:kalinavalera1 Базові потребності - це дуже умовна річ. Наприклад автомобіль - це базова потребність чи ні? В США - так, в СССР - ні. В сучасній Україні 50 на 50. В СССР задовольняли базові потребності - це умовність. Просто базові потребності в СССР були дуже примітивні і менші ніж в інших країнах, і менші ніж в сучасній Україні.
Я оговорил суть - что базовые потребности - это все необходимое для полноценного выживания. Вода, еда - набор витаминов, белков, жиров, аминкислот для поддержания здоровья. Одежда обувь по скромному. Жилье, тепло в доме, горячая вода, связь . ТВ и комп - для коммуникаций это уже социальная адаптация, тут ворос растяжимый - но наверно необходимость скорее психологическая -которая тож нужна для выживания в социуме. Автомобиль -если в селе - то необходимость. Если в городе - где много общественного транспорта , где можно вызвать реально (!!!) скорую и полицию - то нет. Не необходимость. Только пробки на дорогах, еси кому-то реально нужно по жизненным показателям ехать. Это минимум - если ВВП позволяет то можно и больше каждому давать. Есть базовая необходимость для выживания. А что сверх этого - то уже не суть важно - это из другой оперы.
kalinavalera1 написав: Во времена СССР - во всем мире мобила - была бы чудом. Их тогда не было совсем, не изобрели еще.
Первая мобила - 1973-й год. Вполне себе времена СССР.
kalinavalera1 написав: Никакой логики или связи с якобы "советским гражданином - бесправной скотиной " - не понял. С чего вы взяли ? В чем связь ? В СССР даже реальной скотине - алкалоиду - было гарантировано удовлетворение базовых потребностей = еда, вода, тепло и дом, и уверенность в завтрашнем дне.
Как все-таки некоторые тоскуют по тюрьме...
kalinavalera1 написав:А вот сейчас их больше чем нормальных магазинов. У нас в самом центре Театральный бульвар - с него убрали все - бытовую технику , компьютерную , ювелирторг. И заменили на магазинов 10 под ряд сэкондов одежды....
10 магазинов секонд-хенда в ряд?
М-да, реальный сказочник.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
andrijk777 Это как ? Что за ерунда ? В СССР еды натуральной, воды и тепла, жилье и все услуги , образование, мед.помощь - это было у всех. Авто были мало у кого, так и в США в 50-60 годы тож мало авто было, а вот общественный транспорт в СССР всех возил, а в США транспорт общественный не развит был, у них вообще его почти нет. Но там расстояния огромные между домовладениями - там это реально вопрос выживания. О чем вы ?