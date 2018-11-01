RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:30

  andrijk777 написав:kalinavalera1
Навіщо писати такі гори тексту?
Якщо б Корольову запропонували працювати в США "без последствий" він би 100% звалив в США.
Даром генії в Україні працювати не будуть, бо вони звалять в США. Вони навіть до геніїв не доростають, валять ще молодими.
В СССР була закрита границя, в Україні відкрита, ось і вся різниця!


На самом деле в США многие выезжали - но не гении. Были такие возможности всегда. Ну не просто это было. Но гений как раз справится легко с задачей такой , если поставит. Выезжали тогда в СССР еще как. И крали работы гениев з СССР. Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США. А гении часто были даже выездными. Если у нас сегодня зарплаты у людей по заслугам - за чем гениям от нас выезжать ? тут все не просто так как вы хотите показать - типа выезд был закрыт. Для обывателя - да. И то многие ухитрялись эмигрировать. Я общался и с такими - в те времена - путей было много.

Вам не стоит расписываться за Королева. Гений не отдаст плоды своего труда кому-попало. Если его просто не выпускали - так сидел бы на уравниловке и не покорял космос. Вы не в курсе - что один из моих любимых персонажей не Луцик конечно , а Циолковский. Он сидел в Калужской губернии еще в 19 веке и в холодной хате и рассчитал 1, 2 и 3 космические скорости. При том , что там где он жил тогда не видели даже паровоза , тем более самолета, и все свято верили, что Земля держится на трех слонах. Так вот в 19 веке границы были открыты и он мог выехать. Для него не деньги - целью были. таких примеров море. Зная исторически и понимая таких людей - наши персонажи от политики - ужас ужасный.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 13 лис, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 07.05.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:32

  kalinavalera1 написав: Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США.


Беленко по пьяне перелетел в Японию
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 222
З нами з: 29.05.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:41

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Для Галекса идеал и элита - это вор и военный предатель совей родины - был бы только продажный преступник - как идеальный пример - приводит летчика Беленко - 40 лет назад Виктор Беленко перегнал на Запад самолет-загадку - перехватчик МиГ-25


пустобрех ты конечно еще тот. найдешь где я писал что этот летчик для меня "идеал и элита"? (я перешел на "ты" потому что "вы" - признак уважения, а уважение закончилось)
предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука).
мариупольцы подтвердят - россияне могут вернуться не танками, а градами. и сами не заезжать, а только ракеты отправить. поэтому лучше не сбываться таким желаниям.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 20.04.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:41

  shapo написав:
  kalinavalera1 написав: Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США.


Беленко по пьяне перелетел в Японию

А его не сбили - ни у нас , ни в Японии при этом ? Ха! Это было подготовлено вплоть до посадки. Как вы себе представляет посадку такого самолета ? А Беленко английским владел в совершенстве или японским языком то бы с диспетчером общаться конкретно ? Не.. когда-то может завербовали его по пьяни за что-то , а потом уже с самолетом все организованно было. Не посадить такой самолет на площади в Токио. :mrgreen:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 13 лис, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 07.05.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:42

kalinavalera1
Базові потребності - це дуже умовна річ. Наприклад автомобіль - це базова потребність чи ні? В США - так, в СССР - ні. В сучасній Україні 50 на 50.
В СССР задовольняли базові потребності - це умовність. Просто базові потребності в СССР були дуже примітивні і менші ніж в інших країнах, і менші ніж в сучасній Україні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 11.11.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:50

  andrijk777 написав:kalinavalera1
Базові потребності - це дуже умовна річ. Наприклад автомобіль - це базова потребність чи ні? В США - так, в СССР - ні. В сучасній Україні 50 на 50.
В СССР задовольняли базові потребності - це умовність. Просто базові потребності в СССР були дуже примітивні і менші ніж в інших країнах, і менші ніж в сучасній Україні.


Я оговорил суть - что базовые потребности - это все необходимое для полноценного выживания. Вода, еда - набор витаминов, белков, жиров, аминкислот для поддержания здоровья. Одежда обувь по скромному. Жилье, тепло в доме, горячая вода, связь . ТВ и комп - для коммуникаций это уже социальная адаптация, тут ворос растяжимый - но наверно необходимость скорее психологическая -которая тож нужна для выживания в социуме. Автомобиль -если в селе - то необходимость. Если в городе - где много общественного транспорта , где можно вызвать реально (!!!) скорую и полицию - то нет. Не необходимость. Только пробки на дорогах, еси кому-то реально нужно по жизненным показателям ехать. Это минимум - если ВВП позволяет то можно и больше каждому давать. Есть базовая необходимость для выживания. А что сверх этого - то уже не суть важно - это из другой оперы.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 07.05.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:04

  kalinavalera1 написав: Во времена СССР - во всем мире мобила - была бы чудом. Их тогда не было совсем, не изобрели еще.


Первая мобила - 1973-й год. Вполне себе времена СССР.

  kalinavalera1 написав: Никакой логики или связи с якобы "советским гражданином - бесправной скотиной " - не понял. С чего вы взяли ? В чем связь ? В СССР даже реальной скотине - алкалоиду - было гарантировано удовлетворение базовых потребностей = еда, вода, тепло и дом, и уверенность в завтрашнем дне.


Как все-таки некоторые тоскуют по тюрьме...

  kalinavalera1 написав:А вот сейчас их больше чем нормальных магазинов. У нас в самом центре Театральный бульвар - с него убрали все - бытовую технику , компьютерную , ювелирторг. И заменили на магазинов 10 под ряд сэкондов одежды....


10 магазинов секонд-хенда в ряд?

М-да, реальный сказочник.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 07.04.17
Подякував: 269 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:08

andrijk777 Это как ? Что за ерунда ? В СССР еды натуральной, воды и тепла, жилье и все услуги , образование, мед.помощь - это было у всех. Авто были мало у кого, так и в США в 50-60 годы тож мало авто было, а вот общественный транспорт в СССР всех возил, а в США транспорт общественный не развит был, у них вообще его почти нет. Но там расстояния огромные между домовладениями - там это реально вопрос выживания. О чем вы ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 07.05.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, zРадио і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро...
R2 » П'ят 09 лис, 2018 10:46
1 43
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 10:46
ЯЧитатель
Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з...
R2 » Суб 03 лис, 2018 08:31
3 166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 08:45
hodkonem36
Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство
R2 » Чет 01 лис, 2018 14:39
8 289
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 07:20
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.