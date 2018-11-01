Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 13 лис, 2018 19:30

andrijk777 написав: kalinavalera1

Навіщо писати такі гори тексту?

Якщо б Корольову запропонували працювати в США "без последствий" він би 100% звалив в США.

Даром генії в Україні працювати не будуть, бо вони звалять в США. Вони навіть до геніїв не доростають, валять ще молодими.

В СССР була закрита границя, в Україні відкрита, ось і вся різниця!

Навіщо писати такі гори тексту?Якщо б Корольову запропонували працювати в США "без последствий" він би 100% звалив в США.Даром генії в Україні працювати не будуть, бо вони звалять в США. Вони навіть до геніїв не доростають, валять ще молодими.

На самом деле в США многие выезжали - но не гении. Были такие возможности всегда. Ну не просто это было. Но гений как раз справится легко с задачей такой , если поставит. Выезжали тогда в СССР еще как. И крали работы гениев з СССР. Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США. А гении часто были даже выездными. Если у нас сегодня зарплаты у людей по заслугам - за чем гениям от нас выезжать ? тут все не просто так как вы хотите показать - типа выезд был закрыт. Для обывателя - да. И то многие ухитрялись эмигрировать. Я общался и с такими - в те времена - путей было много.Вам не стоит расписываться за Королева. Гений не отдаст плоды своего труда кому-попало. Если его просто не выпускали - так сидел бы на уравниловке и не покорял космос. Вы не в курсе - что один из моих любимых персонажей не Луцик конечно , а Циолковский. Он сидел в Калужской губернии еще в 19 веке и в холодной хате и рассчитал 1, 2 и 3 космические скорости. При том , что там где он жил тогда не видели даже паровоза , тем более самолета, и все свято верили, что Земля держится на трех слонах. Так вот в 19 веке границы были открыты и он мог выехать. Для него не деньги - целью были. таких примеров море. Зная исторически и понимая таких людей - наши персонажи от политики - ужас ужасный.