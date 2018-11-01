Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 13 лис, 2018 21:23

galex написав: предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука). предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука).

Что за ересь в Ротшильд -стиле ? С чего вы взяли что я кого-то дожидаюсь ? Тем боле русских ? Этот нафталин уже 100 лет воняет, не позорьтесь. Если вы не в курсе - то СССР давно нет. А обращение на вы - это проявление дистанции между людьми, а не уважения. Сокращать дистанцию и тыкать это просто дурное воспитание. Не всех, кому говорят вы - уважают.И развалили СССР не "бандеровцы "- а сами русские. При этом разграбив все, что было за 70 лет построено многонациональной общностью людей - украинцами, белорусами, казахами, туркменами и тп. Это часть истории Украины. И наш вклад в СССР был не малым . Если голодомор - то тут Сталин - грузин был, но развал СССР - и Украину, остальные республики отделили сами русские. Так что ожидать их странно хоть в каком смысле и не нужно.... Тем боле что сопровождалось это разграблением всех ценностей СССР - других итогов и результатов я не вижу. Это вам нужна война , это все равно как вы тыкаете - это потребность истеричного сближения из разряда насилия. Держите дистанцию - это не уважение, это санитария.Кстати я не пишу , что в США плохо жить тоже - откуда вы эту брехни набрались ? Только мы не живем как в США , и нас учат обратному чем в США и ЕС. Я пишу что наше направление движение Украины не верное и ущербное, вредное. Если на поезд написан Париж , но едет реально он в Сибирь - то суть не меняется от букв на вагоне. В СССР было много хорошего. При чем тут США кстати к нашим сегодняшним "достижениям" ? Вы свалили все в одну кучу - но логики нет - есть бессмысленная агрессия и потребность "сближения". Остыньте просто. Мы с вами тут ничего не изменим. А мнениями можно обменяться - это демократия как в США - у меня только культура США. А у вас - насиловать, тыкать в меня и оскорблять, и рот заткнуть. Извращать мое мнение - бесчестно. Мы не двигаемся вперед. Мы отвалились далеко назад по пути цивилизации. Кстати есть базовые ценности - как общемировое и общечеловеческое понятие - это не в СССР придумали. И авто в базовые ценности человечества не входит. Но если с умом использовать автотранспорт то конечно он нужен. Тут спора нет. Заверяю вас в СССР все доезжали куда им было нужно всегда без проблем. Это ведь главное ?