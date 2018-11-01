Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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andrijk777 написав:Я о том что вы сказочник и фантазер.Якщо у вас особисто були УСІ блага в СССР, не розписуйтесь за всіх.А порівняння з США взагалі смішне - виявляється їздити на громадському транспорті набагато круче ніж на власному авто!!!
Это вам нужно быть круче кого-то , симптом комплекса неполноценности. Что-то кому-то хочется показать и доказать, если не можешь реально человеком быть ,то хоть вид изобразить. За чем нужно быть крутым ?Это что за потребность ? Она вообще-то позитивная ? Конструктивная ? Я вам про показатель и оценочную категорию правительства писал - обеспеченность у населения базовых основных потребностей для выживания полноценного. А вы мне чушь , про то , что вы крутой на авто - крутой это скорее из криминального эпоса ?! Вы из тех, кто " а я в туалет на джипе езжу" ? А куда вы ездите ? Вот я мало езжу. И обхожусь без авто. Мне больше хлоп по его содержанию и денег будет, чем толку от него реально. Если вы в глубоком селе живете - то тогда нужно авто. Тут 100%. А в США именно так и живут. При этом в центре города - в сити мало кто живет и ездят там на такси, на метро. К чему это ? По выпуску авто и жвачек СССР отставал. И что ? Это отдельный и не главный показатель. А вот базовые потребности населения - основной показатель - и не "относительный" с точки зрения оценки правительства. Можно по разному оценивать мелочевку, детали в купе. Но направление движения поезда - не бывает относительным. Это точная математическая категория. У нас базовые потребности населения не удовлетворены, сравнимо даже с 1980 годом ухудшились, это показатель - что управляют страной - то ли враги своему народу - то ли воры, что по сути одно и то же. Нужность авто определятся образом жизни. Авто не является объективно необходимым для жизни. И в 198о- году авто было на много меньше во всем мире.
При чем тут в США авто в 2018 году к СССР, которого нет уж почти 30 лет ? Посмотрите прожиточный минимум по мнению ООН. Уверен автомобиля там нет. Хотя в отдаленных районах он необходим.
galex написав:предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука).
Что за ересь в Ротшильд -стиле ? С чего вы взяли что я кого-то дожидаюсь ? Тем боле русских ? Этот нафталин уже 100 лет воняет, не позорьтесь. Если вы не в курсе - то СССР давно нет. А обращение на вы - это проявление дистанции между людьми, а не уважения. Сокращать дистанцию и тыкать это просто дурное воспитание. Не всех, кому говорят вы - уважают.И развалили СССР не "бандеровцы "- а сами русские. При этом разграбив все, что было за 70 лет построено многонациональной общностью людей - украинцами, белорусами, казахами, туркменами и тп. Это часть истории Украины. И наш вклад в СССР был не малым . Если голодомор - то тут Сталин - грузин был, но развал СССР - и Украину, остальные республики отделили сами русские. Так что ожидать их странно хоть в каком смысле и не нужно.... Тем боле что сопровождалось это разграблением всех ценностей СССР - других итогов и результатов я не вижу. Это вам нужна война , это все равно как вы тыкаете - это потребность истеричного сближения из разряда насилия. Держите дистанцию - это не уважение, это санитария.
Кстати я не пишу , что в США плохо жить тоже - откуда вы эту брехни набрались ? Только мы не живем как в США , и нас учат обратному чем в США и ЕС. Я пишу что наше направление движение Украины не верное и ущербное, вредное. Если на поезд написан Париж , но едет реально он в Сибирь - то суть не меняется от букв на вагоне. В СССР было много хорошего. При чем тут США кстати к нашим сегодняшним "достижениям" ? Вы свалили все в одну кучу - но логики нет - есть бессмысленная агрессия и потребность "сближения". Остыньте просто. Мы с вами тут ничего не изменим. А мнениями можно обменяться - это демократия как в США - у меня только культура США. А у вас - насиловать, тыкать в меня и оскорблять, и рот заткнуть. Извращать мое мнение - бесчестно. Мы не двигаемся вперед. Мы отвалились далеко назад по пути цивилизации. Кстати есть базовые ценности - как общемировое и общечеловеческое понятие - это не в СССР придумали. И авто в базовые ценности человечества не входит. Но если с умом использовать автотранспорт то конечно он нужен. Тут спора нет. Заверяю вас в СССР все доезжали куда им было нужно всегда без проблем. Это ведь главное ?