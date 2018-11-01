Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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andrijk777 написав:Я о том что вы сказочник и фантазер.Якщо у вас особисто були УСІ блага в СССР, не розписуйтесь за всіх.А порівняння з США взагалі смішне - виявляється їздити на громадському транспорті набагато круче ніж на власному авто!!!
Это вам нужно быть круче кого-то , симптом комплекса неполноценности. Что-то кому-то хочется показать и доказать, если не можешь реально человеком быть ,то хоть вид изобразить. За чем нужно быть крутым ?Это что за потребность ? Она вообще-то позитивная ? Конструктивная ? Я вам про показатель и оценочную категорию правительства писал - обеспеченность у населения базовых основных потребностей для выживания полноценного. А вы мне чушь , про то , что вы крутой на авто - крутой это скорее из криминального эпоса ?! Вы из тех, кто " а я в туалет на джипе езжу" ? А куда вы ездите ? Вот я мало езжу. И обхожусь без авто. Мне больше хлоп по его содержанию и денег будет, чем толку от него реально. Если вы в глубоком селе живете - то тогда нужно авто. Тут 100%. А в США именно так и живут. При этом в центре города - в сити мало кто живет и ездят там на такси, на метро. К чему это ? По выпуску авто и жвачек СССР отставал. И что ? Это отдельный и не главный показатель. А вот базовые потребности населения - основной показатель - и не "относительный" с точки зрения оценки правительства. Можно по разному оценивать мелочевку, детали в купе. Но направление движения поезда - не бывает относительным. Это точная математическая категория. У нас базовые потребности населения не удовлетворены, сравнимо даже с 1980 годом ухудшились, это показатель - что управляют страной - то ли враги своему народу - то ли воры, что по сути одно и то же. Нужность авто определятся образом жизни. Авто не является объективно необходимым для жизни. И в 198о- году авто было на много меньше во всем мире.
При чем тут в США авто в 2018 году к СССР, которого нет уж почти 30 лет ? Посмотрите прожиточный минимум по мнению ООН. Уверен автомобиля там нет. Хотя в отдаленных районах он необходим.
galex написав:предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука).
Что за ересь в Ротшильд -стиле ? С чего вы взяли что я кого-то дожидаюсь ? Тем боле "русских"! ? Этот нафталин уже 100 лет воняет, не позорьтесь. Если вы не в курсе - то СССР давно нет. А обращение на вы - это проявление дистанции между людьми, а не уважения. Сокращать дистанцию и тыкать это просто дурное воспитание. Не всех, кому говорят вы - уважают.И развалили СССР не "бандеровцы "- а сами русские. При этом разграбив все, что было за 70 лет построено многонациональной общностью людей - украинцами, белорусами, казахами, туркменами и тп. Это часть истории Украины - СССР. Кроме разграбления другой цели за почти 30 лет в свободной Украине не вижу. И наш вклад в СССР был не малым . Если голодомор - то тут Сталин - грузин был, но развал СССР - и Украину, остальные республики "отделили" сами русские - это по вашей версии Нафтогаз принадлежит украинцам - так ведь на нем написано ? А прибыль кто получает - украинское население ? То что отделили - Украину - я только за - почему нет ?! Но как-то не по европейски и не по американски отделились. В ЕС нет границ - они чисто символические - аналогично в США с соседями, хоть какие мексиканцы не криминальные, а границы открыты. Вот выходит , что отделили Украину от украинского народа - что бы легче грабить наше национальное достояние - это меня не устраивает. Это моя страна. А в принципе в мире никто границы не держит с пулеметами. В основе экономика общая.
Цивилизованный мир не делит никого по национальным признакам, а делят на две категории - социально конструктивных , добропорядочных людей и криминальных - то есть антисоциальный элемент. Так и в СССР было. Но у вас почему-то деление на по национальному признаку на "плохих" и "хороших". А это бред и обман. Кто грабит - тот плохой. Не важно какая нация. Кто приносит пользу и добро - тот хороший, не важно в чем он одет, и на каком языке говорит. Это достижение мировой цивилизации - понимать простые вещи. Почему вы хотите навязывать какой-то дикий бред людям ?
Ожидать русских странно хоть в каком смысле и не нужно.... На те же грабли. Тем боле что сопровождалось " отделение республик " - разграблением всех ценностей СССР - нищетой тех, кто все эти ценности создал ,других итогов и результатов я не вижу по сей день. И войны - свары за передел награбленного, кто ничего не грабил - им война не нужна, нормальным людям нужна нормальная жизнь. Это вам нужна война , это все равно как вы тыкаете - это потребность истеричного сближения из разряда насилия. Держите дистанцию - это не уважение, это санитария.
Кстати я не пишу , что в США плохо жить тоже - откуда вы это брехни набрались ? Только мы не живем как в США , далеко от США качество нашей жизни, и нас учат обратному чем в США и ЕС. Разве там ограничивают доступ к каким-то сайтам - каналам информации ? Там живут на 1 доллар в день массово ? И это вы называете свободой ?! Ах да еще добились свободы лазить по мусоркам ? Я пишу что наше направление движение Украины не верное и ущербное, вредное. Если на поезде написан Париж , но едет реально он в Сибирь или в Зимбабве - то суть не меняется от букв на вагоне. В СССР было много хорошего. Выкиньте вашу методичку, она глупа, бссвязна и никому не лезет.
При чем тут США кстати к нашим сегодняшним "достижениям" ? Мы разве живем как в сША в изобилии и демократии? Вы свалили все в одну кучу - но логики нет - есть бессмысленная агрессия и потребность "сближения". Остыньте просто. Мы с вами тут ничего не изменим. А мнениями можно обменяться - это демократия как в США - у меня только культура США. А у вас - тыкать в меня и оскорблять, и рот заткнуть, оклеветать. Далеко от цивилизации , но почерк знакомый это признаки криминального поведения. Извращать мое мнение - бесчестно. Мы не двигаемся вперед. Мы отвалились далеко назад по пути цивилизации. ( не цепляйтесь за США и РАШУ - они при чем тут ?) Кстати есть базовые ценности - как общемировое и общечеловеческое понятие - это не в СССР придумали. И авто в базовые ценности человечества не входит. Но если с умом использовать автотранспорт то конечно он нужен. Тут спора нет. Заверяю вас в СССР все доезжали куда им было нужно всегда без проблем. Это ведь главное ? Так вот мы едем в обратном направлении - чем написано на вагоне.
kalinavalera1 написав: Во времена СССР - во всем мире мобила - была бы чудом. Их тогда не было совсем, не изобрели еще.
Первая мобила - 1973-й год. Вполне себе времена СССР.
kalinavalera1 написав: Никакой логики или связи с якобы "советским гражданином - бесправной скотиной " - не понял. С чего вы взяли ? В чем связь ? В СССР даже реальной скотине - алкалоиду - было гарантировано удовлетворение базовых потребностей = еда, вода, тепло и дом, и уверенность в завтрашнем дне.
Как все-таки некоторые тоскуют по тюрьме...
kalinavalera1 написав:А вот сейчас их больше чем нормальных магазинов. У нас в самом центре Театральный бульвар - с него убрали все - бытовую технику , компьютерную , ювелирторг. И заменили на магазинов 10 под ряд сэкондов одежды....
10 магазинов секонд-хенда в ряд?
М-да, реальный сказочник.
Какая тюрьма ? Что за ерунда ? Я не сидел взаперти изолированный от людей за колючкой. Некоторые и за рубеж ездили - можно было добиться - но с трудом.
Т.е. ограничения в выезде (идеологии, религии, товарах и пр.) это не тюрьма? Это Спарта(зачеркнуто) СССР?
kalinavalera1 написав:Ну и что там ? Мобила в 1973 году ? Ложь, был прототип мобилы - типа рации - которые были без своей сети и вышек связи и были лет 100 до этого.
Так ложь и мобилы не было или был прототип мобилы?
Как это все у тебя совмещается...
kalinavalera1 написав:1992 — начало эпохи GSM, в Германии запущена в коммерческую эксплуатацию система связи на основе этой технологии - это есть только начало беспроводной связи массовой.
Эх, блин, рассказывать ему про NMT-AMPS и CDMA или и так сойдет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
andrijk777 написав:kalinavalera1 Навіщо писати такі гори тексту? Якщо б Корольову запропонували працювати в США "без последствий" він би 100% звалив в США. Даром генії в Україні працювати не будуть, бо вони звалять в США. Вони навіть до геніїв не доростають, валять ще молодими. В СССР була закрита границя, в Україні відкрита, ось і вся різниця!
На самом деле в США многие выезжали - но не гении. Были такие возможности всегда. Ну не просто это было. Но гений как раз справится легко с задачей такой , если поставит. Выезжали тогда в СССР еще как. И крали работы гениев з СССР. Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США. А гении часто были даже выездными. Если у нас сегодня зарплаты у людей по заслугам - за чем гениям от нас выезжать ? тут все не просто так как вы хотите показать - типа выезд был закрыт. Для обывателя - да. И то многие ухитрялись эмигрировать. Я общался и с такими - в те времена - путей было много.
Вам не стоит расписываться за Королева. Гений не отдаст плоды своего труда кому-попало. Если его просто не выпускали - так сидел бы на уравниловке и не покорял космос. Вы не в курсе - что один из моих любимых персонажей не Луцик конечно , а Циолковский. Он сидел в Калужской губернии еще в 19 веке и в холодной хате и рассчитал 1, 2 и 3 космические скорости. При том , что там где он жил тогда не видели даже паровоза , тем более самолета, и все свято верили, что Земля держится на трех слонах. Так вот в 19 веке границы были открыты и он мог выехать. Для него не деньги - целью были. таких примеров море. Зная исторически и понимая таких людей - наши персонажи от политики - ужас ужасный.
Бред опять пишете. Прочитайте про того же Королева, какие дела ему шили, и других учёных, которым не просто уехать, вообще нос высунуть нельзя было.