Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 13 лис, 2018 21:23

galex написав: предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука). предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука).

Что за ересь в Ротшильд -стиле ? С чего вы взяли что я кого-то дожидаюсь ? Тем боле "русских"! ? Этот нафталин уже 100 лет воняет, не позорьтесь. Если вы не в курсе - то СССР давно нет. А обращение на вы - это проявление дистанции между людьми, а не уважения. Сокращать дистанцию и тыкать это просто дурное воспитание. Не всех, кому говорят вы - уважают.И развалили СССР не "бандеровцы "- а сами русские. При этом разграбив все, что было за 70 лет построено многонациональной общностью людей - украинцами, белорусами, казахами, туркменами и тп. Это часть истории Украины - СССР. Кроме разграбления другой цели за почти 30 лет в свободной Украине не вижу. И наш вклад в СССР был не малым . Если голодомор - то тут Сталин - грузин был, но развал СССР - и Украину, остальные республики "отделили" сами русские - это по вашей версии Нафтогаз принадлежит украинцам - так ведь на нем написано ?А прибыль кто получает - украинское население ? То что отделили - Украину - я только за - почему нет ?! Но как-то не по европейски и не по американски отделились. В ЕС нет границ - они чисто символические - аналогично в США с соседями, хоть какие мексиканцы не криминальные, а границы открыты. Вот выходит , что отделили Украину от украинского народа - что бы легче грабить наше национальное достояние - это меня не устраивает. Это моя страна. А в принципе в мире никто границы не держит с пулеметами. В основе экономика общая.Цивилизованный мир не делит никого по национальным признакам, а делят на две категории - социально конструктивных , добропорядочных людей и криминальных - то есть антисоциальный элемент. Так и в СССР было. Но у вас почему-то деление на по национальному признаку на "плохих" и "хороших". А это бред и обман. Кто грабит - тот плохой. Не важно какая нация. Кто приносит пользу и добро - тот хороший, не важно в чем он одет, и на каком языке говорит. Это достижение мировой цивилизации - понимать простые вещи. Почему вы хотите навязывать какой-то дикий бред людям ?Ожидать русских странно хоть в каком смысле и не нужно.... На те же грабли. Тем боле что сопровождалось " отделение республик " - разграблением всех ценностей СССР - нищетой тех, кто все эти ценности создал ,других итогов и результатов я не вижу по сей день. И войны - свары за передел награбленного, кто ничего не грабил - им война не нужна, нормальным людям нужна нормальная жизнь. Это вам нужна война , это все равно как вы тыкаете - это потребность истеричного сближения из разряда насилия. Держите дистанцию - это не уважение, это санитария.Кстати я не пишу , что в США плохо жить тоже - откуда вы это брехни набрались ? Только мы не живем как в США , далеко от США качество нашей жизни, и нас учат обратному чем в США и ЕС. Разве там ограничивают доступ к каким-то сайтам - каналам информации ? Там живут на 1 доллар в день массово ? И это вы называете свободой ?! Ах да еще добились свободы лазить по мусоркам ? Я пишу что наше направление движение Украины не верное и ущербное, вредное. Если на поезде написан Париж , но едет реально он в Сибирь или в Зимбабве - то суть не меняется от букв на вагоне. В СССР было много хорошего. Выкиньте вашу методичку, она глупа, бссвязна и никому не лезет.При чем тут США кстати к нашим сегодняшним "достижениям" ? Мы разве живем как в сША в изобилии и демократии? Вы свалили все в одну кучу - но логики нет - есть бессмысленная агрессия и потребность "сближения". Остыньте просто. Мы с вами тут ничего не изменим. А мнениями можно обменяться - это демократия как в США - у меня только культура США. А у вас - тыкать в меня и оскорблять, и рот заткнуть, оклеветать. Далеко от цивилизации , но почерк знакомый это признаки криминального поведения. Извращать мое мнение - бесчестно. Мы не двигаемся вперед. Мы отвалились далеко назад по пути цивилизации. ( не цепляйтесь за США и РАШУ - они при чем тут ?) Кстати есть базовые ценности - как общемировое и общечеловеческое понятие - это не в СССР придумали. И авто в базовые ценности человечества не входит. Но если с умом использовать автотранспорт то конечно он нужен. Тут спора нет. Заверяю вас в СССР все доезжали куда им было нужно всегда без проблем. Это ведь главное ? Так вот мы едем в обратном направлении - чем написано на вагоне.