Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
andrijk777 написав:Я о том что вы сказочник и фантазер.Якщо у вас особисто були УСІ блага в СССР, не розписуйтесь за всіх.А порівняння з США взагалі смішне - виявляється їздити на громадському транспорті набагато круче ніж на власному авто!!!
Это вам нужно быть круче кого-то , симптом комплекса неполноценности. Что-то кому-то хочется показать и доказать, если не можешь реально человеком быть ,то хоть вид изобразить. За чем нужно быть крутым ?Это что за потребность ? Она вообще-то позитивная ? Конструктивная ? Я вам про показатель и оценочную категорию правительства писал - обеспеченность у населения базовых основных потребностей для выживания полноценного. А вы мне чушь , про то , что вы крутой на авто - крутой это скорее из криминального эпоса ?! Вы из тех, кто " а я в туалет на джипе езжу" ? А куда вы ездите ? Вот я мало езжу. И обхожусь без авто. Мне больше хлоп по его содержанию и денег будет, чем толку от него реально. Если вы в глубоком селе живете - то тогда нужно авто. Тут 100%. А в США именно так и живут. При этом в центре города - в сити мало кто живет и ездят там на такси, на метро. К чему это ? По выпуску авто и жвачек СССР отставал. И что ? Это отдельный и не главный показатель. А вот базовые потребности населения - основной показатель - и не "относительный" с точки зрения оценки правительства. Можно по разному оценивать мелочевку, детали в купе. Но направление движения поезда - не бывает относительным. Это точная математическая категория. У нас базовые потребности населения не удовлетворены, сравнимо даже с 1980 годом ухудшились, это показатель - что управляют страной - то ли враги своему народу - то ли воры, что по сути одно и то же. Нужность авто определятся образом жизни. Авто не является объективно необходимым для жизни. И в 198о- году авто было на много меньше во всем мире.
При чем тут в США авто в 2018 году к СССР, которого нет уж почти 30 лет ? Посмотрите прожиточный минимум по мнению ООН. Уверен автомобиля там нет. Хотя в отдаленных районах он необходим.
galex написав:предатель - это как раз ты. коллаборант, точнее. потому что в свете явной аннексии рахой территории Украины и тем, что они единогласно проголосовали использовать войска в нашей стране, ты все равно пытаешься съехать на США, втайне дожидаясь "а вдруг вернутся российские танки, вот тогда мы бандеровцам покажем" (у меня даже в Киеве один такой знакомый есть, клиент миротворца, бывший подчиненный ведмедчука).
Что за ересь в Ротшильд -стиле ? С чего вы взяли что я кого-то дожидаюсь ? Тем боле "русских"! ? Этот нафталин уже 100 лет воняет, не позорьтесь. Если вы не в курсе - то СССР давно нет. А обращение на вы - это проявление дистанции между людьми, а не уважения. Сокращать дистанцию и тыкать это просто дурное воспитание. Не всех, кому говорят вы - уважают.И развалили СССР не "бандеровцы "- а сами русские. При этом разграбив все, что было за 70 лет построено многонациональной общностью людей - украинцами, белорусами, казахами, туркменами и тп. Это часть истории Украины - СССР. Кроме разграбления другой цели за почти 30 лет в свободной Украине не вижу. И наш вклад в СССР был не малым . Если голодомор - то тут Сталин - грузин был, но развал СССР - и Украину, остальные республики "отделили" сами русские - это по вашей версии Нафтогаз принадлежит украинцам - так ведь на нем написано ? А прибыль кто получает - украинское население ? То что отделили - Украину - я только за - почему нет ?! Но как-то не по европейски и не по американски отделились. В ЕС нет границ - они чисто символические - аналогично в США с соседями, хоть какие мексиканцы не криминальные, а границы открыты. Вот выходит , что отделили Украину от украинского народа - что бы легче грабить наше национальное достояние - это меня не устраивает. Это моя страна. А в принципе в мире никто границы не держит с пулеметами. В основе экономика общая.
Цивилизованный мир не делит никого по национальным признакам, а делят на две категории - социально конструктивных , добропорядочных людей и криминальных - то есть антисоциальный элемент. Так и в СССР было. Но у вас почему-то деление на по национальному признаку на "плохих" и "хороших". А это бред и обман. Кто грабит - тот плохой. Не важно какая нация. Кто приносит пользу и добро - тот хороший, не важно в чем он одет, и на каком языке говорит. Это достижение мировой цивилизации - понимать простые вещи. Почему вы хотите навязывать какой-то дикий бред людям ?
Ожидать русских странно хоть в каком смысле и не нужно.... На те же грабли. Тем боле что сопровождалось " отделение республик " - разграблением всех ценностей СССР - нищетой тех, кто все эти ценности создал ,других итогов и результатов я не вижу по сей день. И войны - свары за передел награбленного, кто ничего не грабил - им война не нужна, нормальным людям нужна нормальная жизнь. Это вам нужна война , это все равно как вы тыкаете - это потребность истеричного сближения из разряда насилия. Держите дистанцию - это не уважение, это санитария.
Кстати я не пишу , что в США плохо жить тоже - откуда вы это брехни набрались ? Только мы не живем как в США , далеко от США качество нашей жизни, и нас учат обратному чем в США и ЕС. Разве там ограничивают доступ к каким-то сайтам - каналам информации ? Там живут на 1 доллар в день массово ? И это вы называете свободой ?! Ах да еще добились свободы лазить по мусоркам ? Я пишу что наше направление движение Украины не верное и ущербное, вредное. Если на поезде написан Париж , но едет реально он в Сибирь или в Зимбабве - то суть не меняется от букв на вагоне. В СССР было много хорошего. Выкиньте вашу методичку, она глупа, бссвязна и никому не лезет.
При чем тут США кстати к нашим сегодняшним "достижениям" ? Мы разве живем как в сША в изобилии и демократии? Вы свалили все в одну кучу - но логики нет - есть бессмысленная агрессия и потребность "сближения". Остыньте просто. Мы с вами тут ничего не изменим. А мнениями можно обменяться - это демократия как в США - у меня только культура США. А у вас - тыкать в меня и оскорблять, и рот заткнуть, оклеветать. Далеко от цивилизации , но почерк знакомый это признаки криминального поведения. Извращать мое мнение - бесчестно. Мы не двигаемся вперед. Мы отвалились далеко назад по пути цивилизации. ( не цепляйтесь за США и РАШУ - они при чем тут ?) Кстати есть базовые ценности - как общемировое и общечеловеческое понятие - это не в СССР придумали. И авто в базовые ценности человечества не входит. Но если с умом использовать автотранспорт то конечно он нужен. Тут спора нет. Заверяю вас в СССР все доезжали куда им было нужно всегда без проблем. Это ведь главное ? Так вот мы едем в обратном направлении - чем написано на вагоне.
kalinavalera1 написав: Во времена СССР - во всем мире мобила - была бы чудом. Их тогда не было совсем, не изобрели еще.
Первая мобила - 1973-й год. Вполне себе времена СССР.
kalinavalera1 написав: Никакой логики или связи с якобы "советским гражданином - бесправной скотиной " - не понял. С чего вы взяли ? В чем связь ? В СССР даже реальной скотине - алкалоиду - было гарантировано удовлетворение базовых потребностей = еда, вода, тепло и дом, и уверенность в завтрашнем дне.
Как все-таки некоторые тоскуют по тюрьме...
kalinavalera1 написав:А вот сейчас их больше чем нормальных магазинов. У нас в самом центре Театральный бульвар - с него убрали все - бытовую технику , компьютерную , ювелирторг. И заменили на магазинов 10 под ряд сэкондов одежды....
10 магазинов секонд-хенда в ряд?
М-да, реальный сказочник.
Какая тюрьма ? Что за ерунда ? Я не сидел взаперти изолированный от людей за колючкой. Некоторые и за рубеж ездили - можно было добиться - но с трудом.
Т.е. ограничения в выезде (идеологии, религии, товарах и пр.) это не тюрьма? Это Спарта(зачеркнуто) СССР?
kalinavalera1 написав:Ну и что там ? Мобила в 1973 году ? Ложь, был прототип мобилы - типа рации - которые были без своей сети и вышек связи и были лет 100 до этого.
Так ложь и мобилы не было или был прототип мобилы?
Как это все у тебя совмещается...
kalinavalera1 написав:1992 — начало эпохи GSM, в Германии запущена в коммерческую эксплуатацию система связи на основе этой технологии - это есть только начало беспроводной связи массовой.
Эх, блин, рассказывать ему про NMT-AMPS и CDMA или и так сойдет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
andrijk777 написав:kalinavalera1 Навіщо писати такі гори тексту? Якщо б Корольову запропонували працювати в США "без последствий" він би 100% звалив в США. Даром генії в Україні працювати не будуть, бо вони звалять в США. Вони навіть до геніїв не доростають, валять ще молодими. В СССР була закрита границя, в Україні відкрита, ось і вся різниця!
На самом деле в США многие выезжали - но не гении. Были такие возможности всегда. Ну не просто это было. Но гений как раз справится легко с задачей такой , если поставит. Выезжали тогда в СССР еще как. И крали работы гениев з СССР. Недавно тут как раз оппонент приводил в пример летчика Беленко. Он гнием не был, но украл работу гениальную самолет СУ и на нем сбежал в США. А гении часто были даже выездными. Если у нас сегодня зарплаты у людей по заслугам - за чем гениям от нас выезжать ? тут все не просто так как вы хотите показать - типа выезд был закрыт. Для обывателя - да. И то многие ухитрялись эмигрировать. Я общался и с такими - в те времена - путей было много.
Вам не стоит расписываться за Королева. Гений не отдаст плоды своего труда кому-попало. Если его просто не выпускали - так сидел бы на уравниловке и не покорял космос. Вы не в курсе - что один из моих любимых персонажей не Луцик конечно , а Циолковский. Он сидел в Калужской губернии еще в 19 веке и в холодной хате и рассчитал 1, 2 и 3 космические скорости. При том , что там где он жил тогда не видели даже паровоза , тем более самолета, и все свято верили, что Земля держится на трех слонах. Так вот в 19 веке границы были открыты и он мог выехать. Для него не деньги - целью были. таких примеров море. Зная исторически и понимая таких людей - наши персонажи от политики - ужас ужасный.
Бред опять пишете. Прочитайте про того же Королева, какие дела ему шили, и других учёных, которым не просто уехать, вообще нос высунуть нельзя было.
Sommer написав:Т.е. ограничения в выезде (идеологии, религии, товарах и пр.) это не тюрьма?
4 года сын к матери пытается выехать в США - она 10 лет назад вышла замуж туда в США и живет там благополучно. Но ему не открывают визу. Он нормальный парень ( совсем не уголовник), чемпион по историческим боям - это когда делают исторические реконструкции и ездит с выступлениями в страны ЕС. Так это сына к матери не пускают. По вашему где тюрьма у нас сейчас или в США. СССР был огромная страна. Было куда поехать кроме США. Как ни странно мои знакомые ездили в США к родственникам в гости в 1980 голах и вернулись благополучно. Не было мысли там остаться. Ничего особенного их там не впечатлило. Никто не сидел в наручниках в СССР. Вы все перекручиваете.
Вы передергивает - что в СССР не было товаров. На "туче" ( рынке ) было все. В магазинах товаров было мало - но это был набор удовлетворения базовых потребностей. В тюрьме вам никто не гарантирует натуральную сметану по пол литра каждый день. Молоко с творогом. Рыбу в тюрьме дают ? Я рыбоголик - тогда скумбрия копченая жирна стоила 20 копеек и было ее навалом. Народ рыбу в СССР не любил. Вы не прикидывайтесь. Одно дело - когда у человека есть все необходимое. Но нет роскоши и 20 видов жвачки. И совсем другое дело - когда нет самых необходимых для жизни товаров - или они есть но не доступны по цене - как у нас сейчас. Когда через батареи остужается квартира - так как они ледяные и тп. И конвектор надрывается - пытаясь обогреть дом. Когдя я знаю - что " Нафтогаз" принадлежит украинцам - но его руководство почему-то в Лондоне ?! Когда в квартире холодина и я болею.....А газ идет по трубам которые на наши деньги проложены 50 лет назад - в СССР ? И идет не пойми кому. Но не нам. И кто-то за эту порнуху себе выписывает премии - миллионы долларов ? Вы считаете что украинцам при такой жизни нужны жвачки ?! Когда у них воспаление легких и жестокие простуды от переохдаждения?!
Вот это мои враги - ворюганы из Нафтогаза и им подобные - мне не важно какой они национальности ( хоть русские - хоть африканцы) и что написано у них на офисе мне не суть. Это организация крадет у меня мой газ и вымогает у меня огромные деньги постоянно за это же. Наше правительство их назначило и крышует. Вот кто мне делает зло и ущерб - уголовники - вот мои враги. А не просто люди какой-то одной национальности. Я бы участников войны называл представителями какой-то группировки, мафиозного или олигархического клана. Как есть. А не по национальному признаку - как промывают нам мозги в телевзоре а ля "план Далесса" в нафталине. Постоянно с экрана - как нужно ненавидеть русских говорят. Понятно что большинство русских не воюют и не хотят войны. "В суть всякой вещи ты проникнешь , когда правдиво наречешь ее." вы перекручиваете , что бы обманут людей, токо никому не лезет ваш нафталин.Если вы считаете - что олигархический клан Путина воюет с нами - так и говорите. Хотя я думаю клан не его, но я тему не знаю. Правильнее будет говорить о войне олигархических кланов или мафиозных. А не том что " русские" на нас напали. Все равно , что всех немцев называть фашистами.
Я не могу ненавидеть людей за то что у них не такая как у меня национальность. И которые мне ничего вреда не сделали. Никаких ужасов в Брежневские времена не было. Но идеал не был конечно. Свободы было больше. И достаток был выше. У меня не было авто и в СССР- но у меня было все необходимое для жизни. А сейчас у многих нет самого необходимого и питаются как в тюрьме. Страшно к мусорке подойти - выброчить мусор - там сосредоточенно роются какие-то граждане - выкидывая мусор наружу из контейнеров.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 лис, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав: 4 года сын к матери пытается выехать в США - она 10 лет назад вышла замуж туда в США и живет там благополучно. Но ему не открывают визу. Он нормальный парень ( совсем не уголовник), чемпион по историческим боям - это когда делают исторические реконструкции и ездит с выступлениями в страны ЕС. Так это сына к матери не пускают. По вашему где тюрьма у нас сейчас или в США. СССР был огромная страна. Было куда поехать кроме США. Как ни странно мои знакомые ездили в США к родственникам в США в гости в 1980 голах и вернулись благополучно. Никто не сидел в наручниках. Вы все перекручиваете.
Отже в СССР було легше виїхати(поїхати) за кордон ніж зараз. Мені здається таке вже не лічиться.
kalinavalera1 написав: Вы передергивает - что в СССР не было товаров. На "туче" ( рынке ) было все.
Якщо на туче було все, то чого радянські люди не ходили на тучу, а стояли в чергах в магазинах?
kalinavalera1 написав: Когдя я знаю - что " Нафтогаз" принадлежит украинцам - но его руководство почему-то в Лондоне ?! Когда в квартире холодина и я болею.....А газ идет по трубам которые на наши деньги проложены 50 лет назад - в СССР ? И кто-то за эту порнуху сб выписывает премии - миллионы долларов ?
Вот это мои враги - ворюганы из Нафтогаза и им подобные - мне не важно какой они национальности и что написано у них на офисе. Это организаця крадет у меня мой газ и вымогает у меня огромные деньги постоянно за это же. Наше правительство их назначило и крышует. Вот кто мне делает зло и ущерб - уголовники - вот мои враги. А не просто люди какой-то национальности. За то что у них не такая как у меня национальность. И которые мне ничего вреда не сделали. Никаких ужасов в Брежневские времена не было. Но идеал не был конечно. Свободы было больше. И достаток был выше. У меня не было авто и в СССР- но у меня было все необходимое для жизни. А сейчас у многих нет самого необходимого и питаются как в тюрьме. Страшно к мусорке подойти - выброчить мусор - там сосредоточенно роются какие-то граждане - выкидывая мусор наружу из контейнеров.
За такий пост(висловлювання) в СССР ви б вже будували БАМ або копали золото в Магадані. А так, да, свободы тогда было больше.
andrijk777 написав:Якщо на туче було все, то чого радянські люди не ходили на тучу, а стояли в чергах в магазинах?
Гарне питання !!! Не знаю чому. Туча працювала тільки в вихідні. Людям достатьно було і в магазнах- все необхідне було в магазинах. Черги і зараз бувають. Ви все перекручуюте. А виїхати за кордон було важче. Але можливо. А зараз нам США тюрму влаштували - не пускають сина до матері? Той щ о ? Вона сама сюди до нього приїздить. Все вирішається як тоді- так і зараз. Це життя швидкоплинне. Питання ваші - не важливі. Не стосуються та не є базовими потребами. Як товари з тучі. Вибачайте мені не цікаво. Ви перекручуєте - штампи знайомі та обридла облуда.
Українці = поки ще в здоровому глузді. Коли нас примушують хворіти запаленням легенів - бо батарея витягує тепло з помешкання - вона як лід. То мене будуть цікавити жвачки - та більша легкість виїзду за кордон ? Це дурня ! По вашому українці - то папуаси-дауни за жвачку готові віддати свій газ, недра та здоров"я і життя ? Ми не такі!!!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 14 лис, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Sommer написав:Т.е. ограничения в выезде (идеологии, религии, товарах и пр.) это не тюрьма?
4 года сын к матери пытается выехать в США - она 10 лет назад вышла замуж туда в США и живет там благополучно. Но ему не открывают визу. Он нормальный парень ( совсем не уголовник), чемпион по историческим боям - это когда делают исторические реконструкции и ездит с выступлениями в страны ЕС. Так это сына к матери не пускают. По вашему где тюрьма у нас сейчас или в США. СССР был огромная страна. Было куда поехать кроме США. Как ни странно мои знакомые ездили в США к родственникам в гости в 1980 голах и вернулись благополучно. Не было мысли там остаться. Ничего особенного их там не впечатлило. Никто не сидел в наручниках в СССР. Вы все перекручиваете.
Вы передергивает - что в СССР не было товаров. На "туче" ( рынке ) было все. В магазинах товаров было мало - но это был набор удовлетворения базовых потребностей. В тюрьме вам никто не гарантирует натуральную сметану по пол литра каждый день. Молоко с творогом. Рыбу в тюрьме дают ? Я рыбоголик - тогда скумбрия копченая жирна стоила 20 копеек и было ее навалом. Народ рыбу в СССР не любил. Вы не прикидывайтесь. Одно дело - когда у человека есть все необходимое. Но нет роскоши и 20 видов жвачки. И совсем другое дело - когда нет самых необходимых для жизни товаров - или они есть но не доступны по цене - как у нас сейчас. Когда через батареи остужается квартира - так как они ледяные и тп. И конвектор надрывается - пытаясь обогреть дом. Когдя я знаю - что " Нафтогаз" принадлежит украинцам - но его руководство почему-то в Лондоне ?! Когда в квартире холодина и я болею.....А газ идет по трубам которые на наши деньги проложены 50 лет назад - в СССР ? И идет не пойми кому. Но не нам. И кто-то за эту порнуху себе выписывает премии - миллионы долларов ? Вы считаете что украинцам при такой жизни нужны жвачки ?! Когда у них воспаление легких и жестокие простуды от переохдаждения?!
Вот это мои враги - ворюганы из Нафтогаза и им подобные - мне не важно какой они национальности ( хоть русские - хоть африканцы) и что написано у них на офисе мне не суть. Это организация крадет у меня мой газ и вымогает у меня огромные деньги постоянно за это же. Наше правительство их назначило и крышует. Вот кто мне делает зло и ущерб - уголовники - вот мои враги. А не просто люди какой-то одной национальности. Я бы участников войны называл представителями какой-то группировки, мафиозного или олигархического клана. Как есть. А не по национальному признаку - как промывают нам мозги в телевзоре а ля "план Далесса" в нафталине. Постоянно с экрана - как нужно ненавидеть русских говорят. Понятно что большинство русских не воюют и не хотят войны. "В суть всякой вещи ты проникнешь , когда правдиво наречешь ее." вы перекручиваете , что бы обманут людей, токо никому не лезет ваш нафталин.Если вы считаете - что олигархический клан Путина воюет с нами - так и говорите. Хотя я думаю клан не его, но я тему не знаю. Правильнее будет говорить о войне олигархических кланов или мафиозных. А не том что " русские" на нас напали. Все равно , что всех немцев называть фашистами.
Я не могу ненавидеть людей за то что у них не такая как у меня национальность. И которые мне ничего вреда не сделали. Никаких ужасов в Брежневские времена не было. Но идеал не был конечно. Свободы было больше. И достаток был выше. У меня не было авто и в СССР- но у меня было все необходимое для жизни. А сейчас у многих нет самого необходимого и питаются как в тюрьме. Страшно к мусорке подойти - выброчить мусор - там сосредоточенно роются какие-то граждане - выкидывая мусор наружу из контейнеров.
Читая Вас, невольно вспоминается старый советский анекдот: Главное счастье советского человека - он не подозревает, насколько плохо он живет Обсуждать эпоху СССР можно до бесконечности. Несомненно, советское образование/культура/спорт стояли на порядок (буквально) выше, чем в теперешних постсоветских государствах (ВСЕХ). Но все что что касается экономики в СССР было просто напросто абсурдным. И с этим бесполезно спорить. Даже через 40 лет после войны (я не беру эпоху Горбачева) страна, затрачивая титанические усилия, не могла сделать элементарного - НАКОРМИТЬ СВОЙ НАРОД. За исключением максимума 10-ка городов она прочно сидела на талонах/заказах по всем видам мяса/колбасы, а во многих регионах - и по сливочному маслу. И это при том, что в сегодняшнем масштабе цен государственные цены 35-ти летней давности были ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ сегодняшних рыночных. Кроме того, СССР был ТОТАЛИТАРНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, где в принципе не соблюдались основные права человека - свобода печати/собраний/слова/передвижения. Давайте признаемся честно - мы (и наши женщины) были моложе и здоровее, но СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в реалии во всех отношениях был ужасным местом.
Волгарь написав:За исключением максимума 10-ка городов она прочно сидела на талонах/заказах по всем видам мяса/колбасы, а во многих регионах - и по сливочному маслу.
И поєтому бесплатная коммуналка - медицина- образование - все базовые потребности нужно поменять на жвачку кока-колу ? Вы не в попад пишете. Было и плохое и хорошее. Никаких талонов у нас не было никогла в СССР Я сам тогда жил. не слышал про такое в других городах. Мяса было мало и кости с жиром. Или синие куры. Но на рынке мяса было навалом - чуть дороже. В магазе по 2.20 плохое, а на рынке аж по 4 рубля за кг, но зорошее.
Остального из предметов необходимости было навалом и в магазах. Сколько хочешь - жри- хоть лопни. Кофе было в дефиците еще. Голодных не было - это вы врете. Первый талон в Днепре появился при Кравчуке на масло.
Я пишу что бывает по-разному - но важно - удовлетворение базовых потребностей. Не верю что на Волге не было масла и молока с творогом. Вы застали голод ? гд и когда ? Мяса не хватало. И что ? все необходимо было. Я мяса мало ем. Мне рыбы хватало. Сейчас рыба стоит на вес золота и практически не доступна. У нас валом рыбы было. В Украине. И хлеб-булочки-яйца- обовщи -рыба - крупы.