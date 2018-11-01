Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Сер 14 лис, 2018 16:24

kalinavalera1 написав: Волгарь написав: За исключением максимума 10-ка городов она прочно сидела на талонах/заказах по всем видам мяса/колбасы, а во многих регионах - и по сливочному маслу. За исключением максимума 10-ка городов она прочно сидела на талонах/заказах по всем видам мяса/колбасы, а во многих регионах - и по сливочному маслу.

И поєтому бесплатная коммуналка - медицина- образование - все базовые потребности нужно поменять на жвачку кока-колу ? Вы не в попад пишете. Было и плохое и хорошее. Никаких талонов у нас не было никогла в СССР Я сам тогда жил. не слышал про такое в других городах. Мяса было мало и кости с жиром. Или синие куры. Но на рынке мяса было навалом - чуть дороже. В магазе по 2.20 плохое, а на рынке аж по 4 рубля за кг, но зорошее.



Остального из предметов необходимости было навалом и в магазах. Сколько хочешь - жри- хоть лопни. Кофе было в дефиците еще. Голодных не было - это вы врете. Первый талон в Днепре появился при Кравчуке на масло.



Я пишу что бывает по-разному - но важно - удовлетворение базовых потребностей. Не верю что на Волге не было масла и молока с творогом. Вы застали голод ? гд и когда ? Мяса не хватало. И что ? все необходимо было. Я мяса мало ем. Мне рыбы хватало. Сейчас рыба стоит на вес золота и практически не доступна. У нас валом рыбы было. В Украине. И хлеб-булочки-яйца- обовщи -рыба - крупы. И поєтому бесплатная коммуналка - медицина- образование - все базовые потребности нужно поменять на жвачку кока-колу ? Вы не в попад пишете. Было и плохое и хорошее. Никаких талонов у нас не было никогла в СССР Я сам тогда жил. не слышал про такое в других городах. Мяса было мало и кости с жиром. Или синие куры. Но на рынке мяса было навалом - чуть дороже. В магазе по 2.20 плохое, а на рынке аж по 4 рубля за кг, но зорошее.Остального из предметов необходимости было навалом и в магазах. Сколько хочешь - жри- хоть лопни. Кофе было в дефиците еще. Голодных не было - это вы врете. Первый талон в Днепре появился при Кравчуке на масло.Я пишу что бывает по-разному - но важно - удовлетворение базовых потребностей. Не верю что на Волге не было масла и молока с творогом. Вы застали голод ? гд и когда ? Мяса не хватало. И что ? все необходимо было. Я мяса мало ем. Мне рыбы хватало. Сейчас рыба стоит на вес золота и практически не доступна. У нас валом рыбы было. В Украине. И хлеб-булочки-яйца- обовщи -рыба - крупы.

Совершенно верно - НА УКРАИНЕ НЕ БЫЛО. А в 1,5 млн. Горьком ближайший мясной магазин находился за 400 км (рассказать где?). Работники производственной сферы получали в месяц НА РАБОТЕ по 1,5 костей + 1 кг колбасы 4-го сорта, из которой аж сочилась влага, бюджетники - только 1 кг этой самой колбасы. При средней з/п в 180-200 рублей кг сахарного пескастоил - 94 коп, сыра -3-60, сливочного масла - тоже 3-60 ( с ноября по март, когда коровы были в запуску пробавлялись бутербродным по 3-50), синих кур -1-30, десяток яиц - те же 1-30. Свежие овощи - только с июля по октябрь (мин. цена в сезон 60 коп/кг), яблоки -1-40. Не случайно у каждой семьи тогда были 6 соток - без 30-40 банок помидор/огурцов и 20 банок варенья/компотов она была бы обречена есть картошку с килькой в томате. И это еще в привелегированном по снабжению городе - в Кирове давали 200 гр масла на рыло в месяц, в Иркутске - 800 гр. курятины. В райцентрах в магазинах не было и этого - только хлеб/крупы/сахар/соки, максимум 50-80 наименований продтаваров. А как была организована торговля?Чтобы купить 5-6 видов продуктов надо было сначала отстоять 2-3 очереди, в (едва ли не каждый товар выбивала своя касса), а перед этим выстоять очередь, чтобы взвесить 200 гр сыра, а потом такую же - чтобы его получить.А в Днепропетровске или Донецке/Минске/Вильнюсе/Риге/Киеве жизнь действительно была другой.И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой