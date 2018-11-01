|
|
|
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:33
Волгарь написав:
И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой
Чогось більшість Ваших одноплемінників не згодні з цією тезою і сумують, що Совок розвалився. А так - правильна думка, ще дохера чеченських, осетинських, башкирських і т.д., трутнів, якмх треба вигнати з російського вулика, адже й самим скоро нафтобабла не вистачить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5814
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 761 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:52
lapay написав:
Чогось більшість Ваших одноплемінників не згодні з цією тезою і сумують, що Совок розвалився. А так - правильна думка, ще дохера чеченських, осетинських, башкирських і т.д., трутнів, якмх треба вигнати з російського вулика, адже й самим скоро нафтобабла не вистачить.
Вы бы хоть географию почитали прежде чем чушь постить - Башкирия и Чечня сами и добывают, и перерабатывают нефть
В игноре Kart, Sommer
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|