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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:33

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Волгарь написав:И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой

Чогось більшість Ваших одноплемінників не згодні з цією тезою і сумують, що Совок розвалився. А так - правильна думка, ще дохера чеченських, осетинських, башкирських і т.д., трутнів, якмх треба вигнати з російського вулика, адже й самим скоро нафтобабла не вистачить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:52

  lapay написав:Чогось більшість Ваших одноплемінників не згодні з цією тезою і сумують, що Совок розвалився. А так - правильна думка, ще дохера чеченських, осетинських, башкирських і т.д., трутнів, якмх треба вигнати з російського вулика, адже й самим скоро нафтобабла не вистачить. :)


Вы бы хоть географию почитали прежде чем чушь постить - Башкирия и Чечня сами и добывают, и перерабатывают нефть
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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