Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Чет 15 лис, 2018 01:45

Волгарь написав: Совершенно верно - НА УКРАИНЕ НЕ БЫЛО. А в 1,5 млн. Горьком ближайший мясной магазин находился за 400 км (рассказать где?). Работники производственной сферы получали в месяц НА РАБОТЕ по 1,5 костей + 1 кг колбасы 4-го сорта, из которой аж сочилась влага, бюджетники - только 1 кг этой самой колбасы. При средней з/п в 180-200 рублей кг сахарного песка стоил - 94 коп, сыра -3-60, сливочного масла - тоже 3-60 ( с ноября по март, когда коровы были в запуску пробавлялись бутербродным по 3-50), синих кур -1-30, десяток яиц - те же 1-30. Свежие овощи - только с июля по октябрь (мин. цена в сезон 60 коп/кг), яблоки -1-40. Не случайно у каждой семьи тогда были 6 соток - без 30-40 банок помидор/огурцов и 20 банок варенья/компотов она была бы обречена есть картошку с килькой в томате. И это еще в привелегированном по снабжению городе - в Кирове давали 200 гр масла на рыло в месяц, в Иркутске - 800 гр. курятины. В райцентрах в магазинах не было и этого - только хлеб/крупы/сахар/соки, максимум 50-80 наименований продтаваров. А как была организована торговля?Чтобы купить 5-6 видов продуктов надо было сначала отстоять 2-3 очереди, в (едва ли не каждый товар выбивала своя касса), а перед этим выстоять очередь, чтобы взвесить 200 гр сыра, а потом такую же - чтобы его получить.А в Днепропетровске или Донецке/Минске/Вильнюсе/Риге/Киеве жизнь действительно была другой.И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой Совершенно верно - НА УКРАИНЕ НЕ БЫЛО. А в 1,5 млн. Горьком ближайший мясной магазин находился за 400 км (рассказать где?). Работники производственной сферы получали в месяц НА РАБОТЕ по 1,5 костей + 1 кг колбасы 4-го сорта, из которой аж сочилась влага, бюджетники - только 1 кг этой самой колбасы. При средней з/п в 180-200 рублей кг сахарного песка стоил - 94 коп, сыра -3-60, сливочного масла - тоже 3-60 ( с ноября по март, когда коровы были в запуску пробавлялись бутербродным по 3-50), синих кур -1-30, десяток яиц - те же 1-30. Свежие овощи - только с июля по октябрь (мин. цена в сезон 60 коп/кг), яблоки -1-40. Не случайно у каждой семьи тогда были 6 соток - без 30-40 банок помидор/огурцов и 20 банок варенья/компотов она была бы обречена есть картошку с килькой в томате. И это еще в привелегированном по снабжению городе - в Кирове давали 200 гр масла на рыло в месяц, в Иркутске - 800 гр. курятины. В райцентрах в магазинах не было и этого - только хлеб/крупы/сахар/соки, максимум 50-80 наименований продтаваров. А как была организована торговля?Чтобы купить 5-6 видов продуктов надо было сначала отстоять 2-3 очереди, в (едва ли не каждый товар выбивала своя касса), а перед этим выстоять очередь, чтобы взвесить 200 гр сыра, а потом такую же - чтобы его получить.А в Днепропетровске или Донецке/Минске/Вильнюсе/Риге/Киеве жизнь действительно была другой.И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой

Трудно в такое поверить, но я вам обычно доверяю.... Но вы так убедительно пишете.... у нас роскоши не было - но всего необходимого было в достатке. То есть тоже какие -то проблемы были, например с туалетной бумагой. Кофе редко бывал, зленый горошек. Цитрусовые фрукты. Но на туче можно было купить много что. Но это не само необходимое. Все необходимое ,было. Я бывал в Харькове Одессе Киеве, Полтаве, Москве, Крыму- везде, в Сочи- Адлере, Тбилиси - везде было нормальное снабжение, а в Москве и в Сочи - там вообще было ВСЕ и в любое время. Поэтому верю с трудом в карточки. Я ведь не только в Днепре знаю торговлю.А у вас и на рынке что ли не было продуктов ?!Я тож не в восторге от СССР. Тож жилось мне тогда с проблемами. Но идеальных стран и условий жизни не бывает. Я считаю - что жили мы вполне нормально. Не в изобилии, но важно что все необходимое было, конечно старались жизнь украшать, хорошими вещами и вкусной едой. Но с этим было напряжно. Огород мы завели только при Кравчуке. Тогда точно припекло. Но я придумал сад посадить. Фруктов стало много - все фрукты высадили - от малины с клубникой до персиков и облепихи. Если у вас было так плохо - то сочувствую... Мои жили в разных городах. Искали где лучше - бабушки ( бабушка и ее сестры ) - в Харькове жили. Как-то устраивались, квартиры получили все. Одна сестра моей матери ( это другое поколение ) - устроилась в поселке под Полтавой, это особый случай, свой дом построили и пасеку держали, огород и сад, курятник, гусей и тп. Тоже вариант ? Бабушка занималась хозяйством, тетка и дядька работали в Полтаве - в больнице - пол часа на электричке и на работе. Я бы на вашем месте тоже нашел себе поселок такой, если еды не хватало. Природа там - сказочная.... Леса, озера чистоты сказочной были. Все было решаемо. Эта тетка раньше в Курске жила - там не понравилось. Вот переехала. А ее внук Саша - ему уже за 30 сейчас - лет 10-15 назад поехал в Москву на заработки. После перестройки работы в Полтаве не стало. Детей в семье был много, так что он уже лет 6 - как квартиру под Москвой купил - тоже нашел где лучше жить.