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Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:33
Волгарь написав:
И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой
Чогось більшість Ваших одноплемінників не згодні з цією тезою і сумують, що Совок розвалився. А так - правильна думка, ще дохера чеченських, осетинських, башкирських і т.д., трутнів, якмх треба вигнати з російського вулика, адже й самим скоро нафтобабла не вистачить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:52
lapay написав:
Чогось більшість Ваших одноплемінників не згодні з цією тезою і сумують, що Совок розвалився. А так - правильна думка, ще дохера чеченських, осетинських, башкирських і т.д., трутнів, якмх треба вигнати з російського вулика, адже й самим скоро нафтобабла не вистачить.
Вы бы хоть географию почитали прежде чем чушь постить - Башкирия и Чечня сами и добывают, и перерабатывают нефть
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Додано: Чет 15 лис, 2018 01:45
Волгарь написав:
Совершенно верно - НА УКРАИНЕ НЕ БЫЛО. А в 1,5 млн. Горьком ближайший мясной магазин находился за 400 км (рассказать где?). Работники производственной сферы получали в месяц НА РАБОТЕ по 1,5 костей + 1 кг колбасы 4-го сорта, из которой аж сочилась влага, бюджетники - только 1 кг этой самой колбасы. При средней з/п в 180-200 рублей кг сахарного песка стоил - 94 коп, сыра -3-60, сливочного масла - тоже 3-60 ( с ноября по март, когда коровы были в запуску пробавлялись бутербродным по 3-50), синих кур -1-30, десяток яиц - те же 1-30. Свежие овощи - только с июля по октябрь (мин. цена в сезон 60 коп/кг), яблоки -1-40. Не случайно у каждой семьи тогда были 6 соток - без 30-40 банок помидор/огурцов и 20 банок варенья/компотов она была бы обречена есть картошку с килькой в томате. И это еще в привелегированном по снабжению городе - в Кирове давали 200 гр масла на рыло в месяц, в Иркутске - 800 гр. курятины. В райцентрах в магазинах не было и этого - только хлеб/крупы/сахар/соки, максимум 50-80 наименований продтаваров. А как была организована торговля?Чтобы купить 5-6 видов продуктов надо было сначала отстоять 2-3 очереди, в (едва ли не каждый товар выбивала своя касса), а перед этим выстоять очередь, чтобы взвесить 200 гр сыра, а потом такую же - чтобы его получить.А в Днепропетровске или Донецке/Минске/Вильнюсе/Риге/Киеве жизнь действительно была другой.И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой
Трудно в такое поверить, но я вам обычно доверяю.... Но вы так убедительно пишете.... у нас роскоши не было - но всего необходимого было в достатке. То есть тоже какие -то проблемы были, например с туалетной бумагой. Кофе редко бывал, зленый горошек. Цитрусовые фрукты. Но на туче можно было купить много что. Но это не само необходимое. Все необходимое ,было. Я бывал в Харькове Одессе Киеве, Полтаве, Москве, Крыму- везде, в Сочи- Адлере, Тбилиси - везде было нормальное снабжение, а в Москве и в Сочи - там вообще было ВСЕ и в любое время. Поэтому верю с трудом в карточки. Я ведь не только в Днепре знаю торговлю.
А у вас и на рынке что ли не было продуктов ?!
Я тож не в восторге от СССР. Тож жилось мне тогда с проблемами. Но идеальных стран и условий жизни не бывает. Я считаю - что жили мы вполне нормально. Не в изобилии, но важно что все необходимое было, конечно старались жизнь украшать, хорошими вещами и вкусной едой. Но с этим было напряжно. Огород мы завели только при Кравчуке. Тогда точно припекло. Но я придумал сад посадить. Фруктов стало много - все фрукты высадили - от малины с клубникой до персиков и облепихи. Если у вас было так плохо - то сочувствую... Мои жили в разных городах. Искали где лучше - бабушки ( бабушка и ее сестры ) - в Харькове жили. Как-то устраивались, квартиры получили все. Одна сестра моей матери ( это другое поколение ) - устроилась в поселке под Полтавой, это особый случай, свой дом построили и пасеку держали, огород и сад, курятник, гусей и тп. Тоже вариант ? Бабушка занималась хозяйством, тетка и дядька работали в Полтаве - в больнице - пол часа на электричке и на работе. Я бы на вашем месте тоже нашел себе поселок такой, если еды не хватало. Природа там - сказочная.... Леса, озера чистоты сказочной были. Все было решаемо. Эта тетка раньше в Курске жила - там не понравилось. Вот переехала. А ее внук Саша - ему уже за 30 сейчас - лет 10-15 назад поехал в Москву на заработки. После перестройки работы в Полтаве не стало. Детей в семье был много, так что он уже лет 6 - как квартиру под Москвой купил - тоже нашел где лучше жить.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 15 лис, 2018 02:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 01:52
kalinavalera1 написав: Волгарь написав:
Совершенно верно - НА УКРАИНЕ НЕ БЫЛО. А в 1,5 млн. Горьком ближайший мясной магазин находился за 400 км (рассказать где?). Работники производственной сферы получали в месяц НА РАБОТЕ по 1,5 костей + 1 кг колбасы 4-го сорта, из которой аж сочилась влага, бюджетники - только 1 кг этой самой колбасы. При средней з/п в 180-200 рублей кг сахарного песка стоил - 94 коп, сыра -3-60, сливочного масла - тоже 3-60 ( с ноября по март, когда коровы были в запуску пробавлялись бутербродным по 3-50), синих кур -1-30, десяток яиц - те же 1-30. Свежие овощи - только с июля по октябрь (мин. цена в сезон 60 коп/кг), яблоки -1-40. Не случайно у каждой семьи тогда были 6 соток - без 30-40 банок помидор/огурцов и 20 банок варенья/компотов она была бы обречена есть картошку с килькой в томате. И это еще в привелегированном по снабжению городе - в Кирове давали 200 гр масла на рыло в месяц, в Иркутске - 800 гр. курятины. В райцентрах в магазинах не было и этого - только хлеб/крупы/сахар/соки, максимум 50-80 наименований продтаваров. А как была организована торговля?Чтобы купить 5-6 видов продуктов надо было сначала отстоять 2-3 очереди, в (едва ли не каждый товар выбивала своя касса), а перед этим выстоять очередь, чтобы взвесить 200 гр сыра, а потом такую же - чтобы его получить.А в Днепропетровске или Донецке/Минске/Вильнюсе/Риге/Киеве жизнь действительно была другой.И слава Богу, что Россия 27 лет назад освободилась от этого ярма, покончив и с СССР и плановой экономиой
Трудно в такое поверить, но я вам обычно доверяю.... Но вы так убедительно пишете.... у нас роскоши не было - но всего необходимого было в достатке. То есть тоже какие -то проблемы были, например с туалетной бумагой. Кофе редко бывал, зленый горошек. Цитрусовые фрукты. Но на туче можно было купить много что. Но это не само необходимое. Все необходимое ,было. Я бывал в Харькове Одессе Киеве, Полтаве, Москве, Крыму- везде, в Сочи- Адлере, Тбилиси - везде было нормальное снабжение, а в Москве и в Сочи - там вообще было ВСЕ и в любое время. Поэтому верю с трудом в карточки. Я ведь не только в Днепре знаю торговлю.
А у вас и на рынке что ли не было продуктов ?!
И очередей за всем, скажете, не было - причём всюду. От продуктов до одежды и мебели, бытовой техники и список бесконечен. Сказочник
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Додано: Чет 15 лис, 2018 02:14
Faceless написав:
И очередей за всем, скажете, не было - причём всюду. От продуктов до одежды и мебели, бытовой техники и список бесконечен. Сказочник
Были очереди - особенно если товар дефицитный - какой-то. Мебель импортная , ковры, книги, даже записывались - и что ? Я говорю о наборе необходимом для жизни. Это было без проблем. даже квартиры - давали. ( тоже в очередь) За продуктами особо очередей не было никогда. Ну там человек 3- 5 - по-разному стояли у прилавка. За сметаной- молоком - маслом - очередей не помню, или за хлебом- колбасой. Колбаса вареная была не очень хорошая.... Хотя Сервилат и Столичная, Московская были всегда "полусухие" и эти сорта были вкусные и качественные, и всегда на прилавке, а вот Салями - с перебоями, не часто бывала. Имея связи можно было купить очень хорошую колбасу варенку из специального цеха. Устраивались мы как могли. Мои родаки не любили копченые колбасы почему-то. Идеальных стран не было и нет. Но обеспечить население набором необходимых средств для нормальной жизни правительство любой страны обязано - иначе это враги народа. А уж мебель ковры - хрусталь - автомобиль - это уж не суть. Тут кто как сам обернется. За одеждой очередей не было никогда и за обувью. Но вещи были часто неудобные и не красивые. А вот за отличным костюмом финским - как-то стоял в очереди в Москве - помню такое. Очередь длинная - но быстро купили.
В СССР все необходимое было , там где я жил и ездил. Роскоши не было и даже осуждали людей, кто хотел жить с удовольствием. Это к сожалению. Мои родаки считали даже не приличным просто красиво и со вкусом одеваться, придавать значение еде . Но это нюансы и не у всех так. По крайней мере я усвоил - что важно , а что нет. Но вкусная еда и удобная красивая одежда тоже хорошо - но не главное.
Я к тому, что у нас украли самое необходимое - посулив жвачки, автомобили , и " все без очереди " все это не ценно, и всегда достижимо при большом желании. А вот предметы первой необходимости - это важно и это святое. Странно что кто-то повелся на такую глупую обманку. Сейчас уже все все поняли. В любой стране есть недостатки. Но хороша та страна где обеспечена людям нормальная жизнь. А роскошь уж по ситуации и по возможности.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 15 лис, 2018 03:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 02:46
kalinavalera1 написав: Faceless написав:
И очередей за всем, скажете, не было - причём всюду. От продуктов до одежды и мебели, бытовой техники и список бесконечен. Сказочник
Были очереди - особенно если товар дефицитный - какой-то. Мебель импортная , ковры, книги, даже записывались - и что ? Я говорю о наборе необходимом для жизни. Это было без проблем. даже квартиры - давали. ( тоже в очередь) За продуктами особо очередей не было никогда. Ну там человек 3- 5 - по-разному стояли у прилавка. За сметаной- молоком - маслом - очередей не помню, или за хлебом- колбасой. Колбаса вареная была не очень хорошая.... Хотя Сервилат и Столичная, Московская были всегда "полусухие" и эти сорта были вкусные и качественные, и всегда на прилавке, а вот Салями - с перебоями, не часто бывала. Имея связи можно было купить очень хорошую колбасу варенку из специального цеха. Устраивались мы как могли. Мои родаки не любили копченые колбасы почему-то. Идеальных стран не было и нет. Но обеспечить население набором необходимых средств для нормальной жизни правительство любой страны обязано - иначе это враги народа. А уж мебель ковры - хрусталь - автомобиль - это уж не суть. Тут кто как сам обернется. За одеждой очередей не было никогда и за обувью. Но вещи были часто неудобные и не красивые. А вот за отличным костюмом финским - как-то стоял в очереди в Москве - помню такое. Очередь длинная - но быстро купили.
В СССР все необходимое было , там где я жил и ездил. Роскоши не было и даже осуждали людей, кто хотел жить с удовольствием. Это к сожалению. Мои родаки считали даже не приличным просто красиво и со вкусом одеваться, придавать значение еде . Но это нюансы и не у всех так. По крайней мере я усвоил - что важно , а что нет. Но вкусная еда и удобная красивая одежда тоже хорошо - но не главное.
Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть.
Как у вас только в голове умещается одновременно называть нормальной жизнью, когда за банальным ПРОДУКТАМИ стояли длинные очереди, надо было куда то "устраиваться", отпрашиваться с работы, потому что где-то "выкинули" мясо/фрукты/сапоги/бытовую технику, люди фиктивные свадьбы устраивали просто потому, что это давало возможность скупиться в спец магазине; и тут же пишете про "если правительство не обеспечивает набор средств для нормальной жизни то это враги народа ". Взаимоислючающие вещи, описывать ненормальную со всех сторон жизнь, где "доставать" надо было даже самые необходимые, элементарные вещи, и тут же расписывать как это было хорошо. Я уже не говорю о том, что само заявление, что правительство обеспечивает "набор необходимых средств для жизни", прямо как пакт и койку в тюрьме, это самый настоящий совок головного мозга. Как вообще можно с такой кашей в голове жить и столько врать то
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Додано: Чет 15 лис, 2018 03:33
Faceless написав:
Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть
Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски
? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 03:52
Волгарь написав:
Давайте признаемся честно - мы (и наши женщины) были моложе и здоровее, но СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в реалии во всех отношениях был ужасным местом
Ну если полный достаток и благополучие - бесплатное образование ( я два высших получил) и медицина , и даже квартиры давали - все было,коммуналка и транспорт стоили копейки - это ужасное место - то да. Что в этом ужасного ? А у тетки в поселке летом в своем доме возле леса хвойного и речки -со своей пасекой и домашним скотом , огородом, садом ? в чем кошмар ? Кто вам мешал домик построить с пасекой под Полтавой - если в вашем городе плохо с едой ?
Может где-то были очереди- но это не самое страшное в жизни. Жаль я не снял на фото очереди в Лувре сегодня - куда длиннее чем тут на фото в СССР за колбасой. И ниче - стоят люди, и я постоял там. В ЕС в любой известный с мировым именем музей - огромные очереди - часа 2 можно простоять и больше. Со свободой слова мне немного повезло. Я никогда себя не ограничивал, поэтому ко мне относились настороженно. Но в тюрьму не сажали.
Я и сейчас живу не плохо вообще-то. Но в теперешних условиях - это на много труднее дается. Вот смотрю на батарею ледяную - и хочется ее отрубить совсем топором - никогда бы н узнал , если бы не это , что я могу озвереть, батарея тепло забирает на себя то, что с трудом нагреваю камином. Надо же так издеваться. И отрезаться запрещают от теплосети. Вернее от морозосети.
подумал - не верю в ваши басни с карточками..... фактаж не складывается. Знаете почему ? А потому, что когда развалили и разграбляли СССР, уже в свободной Украине - нам по тВ объявили - что будут нам делать "шоковую терапию" - что бы мы активно начали работать, а то у нас якобы был " застой". Так вот тогда только и начались карточки - отсутствие продуктов и тп. Если бы все это было в СССР - то какая же это была бы " шоковая терапия" тогда ? Все это было - но только после перестройки и называлось "шоковая терапия" якобы с добрыми намерениями
- что бы люди активизировались -особенно пенсионеры, грудные младенцы, дети , беременные и кормящие женщины, инвалиды - просто остались без самого необходимого. Не получалось у них особо активничать.
Я не был тогда моложе - я был просто не опытнее
А так я в хорошей форме - старым меня никто не воспринимает, молодежь называет меня " совсем взрослый", слава богу выгляжу и чувствую себя прекрасно.
И еще - если бы вам так плохо жилось - ехали бы туда - где лучше. До идеала было далеко, но основное все было. А остальное от самого человека зависит. Нужно было суетиться - и тогда. Это всегда кстати.
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