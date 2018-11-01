Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Чет 15 лис, 2018 03:52

Волгарь написав: Давайте признаемся честно - мы (и наши женщины) были моложе и здоровее, но СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в реалии во всех отношениях был ужасным местом Давайте признаемся честно - мы (и наши женщины) были моложе и здоровее, но СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в реалии во всех отношениях был ужасным местом

Ну если полный достаток и благополучие - бесплатное образование ( я два высших получил) и медицина , и даже квартиры давали - все было,коммуналка и транспорт стоили копейки - это ужасное место - то да. Что в этом ужасного ? А у тетки в поселке летом в своем доме возле леса хвойного и речки -со своей пасекой и домашним скотом , огородом, садом ? в чем кошмар ? Кто вам мешал домик построить с пасекой под Полтавой - если в вашем городе плохо с едой ?Может где-то были очереди- но это не самое страшное в жизни. Жаль я не снял на фото очереди в Лувре сегодня - куда длиннее чем тут на фото в СССР за колбасой. И ниче - стоят люди, и я постоял там. В ЕС в любой известный с мировым именем музей - огромные очереди - часа 2 можно простоять и больше. Со свободой слова мне немного повезло. Я никогда себя не ограничивал, поэтому ко мне относились настороженно. Но в тюрьму не сажали.Я и сейчас живу не плохо вообще-то. Но в теперешних условиях - это на много труднее дается. Вот смотрю на батарею ледяную - и хочется ее отрубить совсем топором - никогда бы н узнал , если бы не это , что я могу озвереть, батарея тепло забирает на себя то, что с трудом нагреваю камином. Надо же так издеваться. И отрезаться запрещают от теплосети. Вернее от морозосети.подумал - не верю в ваши басни с карточками..... фактаж не складывается. Знаете почему ? А потому, что когда развалили и разграбляли СССР, уже в свободной Украине - нам по тВ объявили - что будут нам делать "шоковую терапию" - что бы мы активно начали работать, а то у нас якобы был " застой". Так вот тогда только и начались карточки - отсутствие продуктов и тп. Если бы все это было в СССР - то какая же это была бы " шоковая терапия" тогда ? Все это было - но только после перестройки и называлось "шоковая терапия" якобы с добрыми намерениями- что бы люди активизировались -особенно пенсионеры, грудные младенцы, дети , беременные и кормящие женщины, инвалиды - просто остались без самого необходимого. Не получалось у них особо активничать.Я не был тогда моложе - я был просто не опытнееА так я в хорошей форме - старым меня никто не воспринимает, молодежь называет меня " совсем взрослый", слава богу выгляжу и чувствую себя прекрасно.И еще - если бы вам так плохо жилось - ехали бы туда - где лучше. До идеала было далеко, но основное все было. А остальное от самого человека зависит. Нужно было суетиться - и тогда. Это всегда кстати.