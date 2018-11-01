Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Faceless написав:И очередей за всем, скажете, не было - причём всюду. От продуктов до одежды и мебели, бытовой техники и список бесконечен. Сказочник
Были очереди - особенно если товар дефицитный - какой-то. Мебель импортная , ковры, книги, даже записывались - и что ? Я говорю о наборе необходимом для жизни. Это было без проблем. даже квартиры - давали. ( тоже в очередь) За продуктами особо очередей не было никогда. Ну там человек 3- 5 - по-разному стояли у прилавка. За сметаной- молоком - маслом - очередей не помню, или за хлебом- колбасой.
Масло - точно знаю факти що люди займали чергу в 5-6 ранку щоб купити масло. Мебель импортная - могли дозволити собі хіба що секретарі партії. Вітчизняні меблі(гарнітури або стінки) - тільки по блату. В магазині можна було тільки шафу купити, яку і купляти звичайні люди. Хліб був - факт. Хлібом у нас годували свиней і це було вигідно. Хороша ковбаса(та сама московська) - також був великий дефіцит. Сказочник ви ще той....
Faceless написав:Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть
Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски ? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.
Вранье и сказки как и всегда. Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять. Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным. Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно. Врунишка вы совковый