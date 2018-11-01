Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Faceless написав:И очередей за всем, скажете, не было - причём всюду. От продуктов до одежды и мебели, бытовой техники и список бесконечен. Сказочник
Были очереди - особенно если товар дефицитный - какой-то. Мебель импортная , ковры, книги, даже записывались - и что ? Я говорю о наборе необходимом для жизни. Это было без проблем. даже квартиры - давали. ( тоже в очередь) За продуктами особо очередей не было никогда. Ну там человек 3- 5 - по-разному стояли у прилавка. За сметаной- молоком - маслом - очередей не помню, или за хлебом- колбасой.
Масло - точно знаю факти що люди займали чергу в 5-6 ранку щоб купити масло. Мебель импортная - могли дозволити собі хіба що секретарі партії. Вітчизняні меблі(гарнітури або стінки) - тільки по блату. В магазині можна було тільки шафу купити, яку і купляти звичайні люди. Хліб був - факт. Хлібом у нас годували свиней і це було вигідно. Хороша ковбаса(та сама московська) - також був великий дефіцит. Сказочник ви ще той....
Faceless написав:Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть
Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски ? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.
Вранье и сказки как и всегда. Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять. Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным. Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно. Врунишка вы совковый
Faceless Вы тоже-то перегибаете. Очереди за молоком, маслом и т.д. появились к перестройке.
Нюанс при совке был в том, что для покупки дефицитных товаров нужно было по сути всего лишь немного переплатить. И эти деньги у многих (очень многих) были. За джинсы четвертак, за книги - десятку и т.д.
Плюс совка - был обеспечен минимум и довольно реальный. Негатив - командно-административная система, которая, например, на мой взгляд, перебивает все плюсы, какие б не были. Но у людей разные вкусы ... и упрекать их в этом тоже некорректно.
Сейчас: на днях наблюдал питание в областной больнице почти в центре города - завтрак -- чай с кусочком серого хлеба; обед - суп гороховый с тем же кусочком, ужин - две ложки ячки. Всё!!! Без масла грамма, сахара, соли)) и чего-либо ещё. Это натуральная пайка в блокаду.. Лекарства, само собой, за свой счёт.
Faceless написав:Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть
Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски ? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.
Вранье и сказки как и всегда. Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять. Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным. Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно. Врунишка вы совковый
Я описал Брежневский период. Книги - да был дефицит, и мебель хорошая тоже, но отец мой собирал книги - и даже из каких то поселков далеких привозил , у букинистов покупал. Иметь связи - ничего не достойного тут нет, каждый понимает в меру своих связей. Обычно у нас сейчас связи криминальные. А отца моего знали, уважали и сообщали если поступали новинки. Обычно люди , которые сами писали , а он был журналист - имели определенные льготы и первыми получали книги. Да новые книги - их часто продавали из-под прилавка. Это не очень хорошо. Но были библиотеки. Отец больше классику коллекционировал и маститых писателей. Если мне было нужно Анжелику - маркизу ангелов, или типа такого , как сейчас Дарью Донцову - то это брал в библиотеке. И у всех была такая возможность. Это вы как всегда врете и описываете как раз разграбление и развал СССР после 1991года. Точно не помню когда это началось - может что-то уже Горби устраивал. В народе говорили, что при Горбачеве специально прятали продукты. И кто-то это финансировал. Я такого не помню при Горбачеве. Помню, что все ужасы начались при Кравчуке - это точно. И да - перестали все ездить на море при нем. И огороды завели. И карточки появились и уголовщина беспредельная.... Я к чему это пишу ? Старого не вернуть. Я перестройку принял хорошо - так как верил - что "хотят как лучше". Дефицит был. Но не на товары первой необходимости. Я всегда в меру приспосабливался к окружающей среде и если хотел костюмчик или туфли получше - то узнавал - куда что завезли и на тучу ездил тоже. Так жизнь устроена. Я и сегодня так делаю и в инете выискиваю. И даже хороши сардельки "заказываю" заранее, их и сейчас раскупают. А мне откладывают - как постоянному покупателю по договоренности. Я это все пишу к тому, что плохо н было. Хотя до идеала было далеко. Надеюсь все уже поняли, что те, кто затеял развал СССР- думали не о польз для людей и страны - а как разграбить все - что у нас было построено. Возвращать СССР -я н планирую. Мне сегодня это видится - как чудо - что такое было. Я пишу что бы люди понимали -про дорогой газ - который нам принадлежит , это наш дорогой газ и нам за него должны платить дивиденты олигархи, за то , что пользуются нашим газом на своих "заводах и пароходах". Так например в Норвегии. Это если у нас капитализм, конечно, а не криминализм при котором массово грабят население.