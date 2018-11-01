Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Чет 15 лис, 2018 15:20

Faceless написав: kalinavalera1 написав: Faceless написав: Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть



Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски ? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было. Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.



Вранье и сказки как и всегда.

Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять.

Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным.

Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно.

Врунишка вы совковый Вранье и сказки как и всегда.Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять.Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным.Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно.Врунишка вы совковый

Я описал Брежневский период. Что за бред про " себя не уважать" - что бы связи иметь и в очередях стоять ? В Лувре постоянно очереди. Проверьте. Там НЕ бедные высококультурные люди со всего мира стоят в очередях ( очередей много к каждому автомату - что продает билетики, и все очень себя уважают. Там даже к картине подойти ближе - толпа стоит и очередь. Мона Лиза оказалась н большого размера и метров на 10 доступ к ней огорожен. Близко не подойти. что бы к ограде подойти и то очередь стоит. Я не стал стоять - очереди не люблю, и не сказать что картина меня потрясла. Она уже от времени сильно потемнела. То есть стала не выразительная. А саму "улыбку" я и так понял по репродукциям давно. Как живая. Но в оригинале не ощутил это. Темно полотно - детали не видны. А фон Моны Лизы в настоящее время просто черное пятно с такого расстояния. Хотя когда ее улыбка НАД ПЕЙЗАЖЕМ парит как бы - как на репродукциях - это сильно. А в реале плоско и черное полотно.Книги - да был дефицит в СССР, и мебель хорошая тоже, но отец мой собирал книги - и даже из каких то поселков далеких привозил , у букинистов покупал. Так всегда - бывает - особенно если товар хороший. Я сейчас на американском сайте покупаю натуральную органическую косметику шампуни, пасту и специи, витамины. Так если что очень хорошее - тоже очередь и - ставлю галочку "сообщите когда поступит". тОт же дефицит!!!Недавно смартфон купил - тоже в очереди "стоял" и по записи ждал. Один смарт приехал у заказчика не было денег выкупить, я приехал за смартом - а заказчик тоже нашел деньги, успел и прискакал. И купил у меня на глазах тот смарт.Бывает. Я не считаю, что это " просчеты системы" или тчо меня ограбили, что это обман правительства.Очереди всегда есть и будут. В Венеции ( билеты покупали по интернету заранее во Дворец Дожей, так там в туалет очередь на пол часа стоять - это сейчас и в Италии !!! Вы что-то пишете не то.Иметь связи - ничего не достойного тут нет, каждый понимает "в меру своих связей". Обычно у нас сейчас связи криминальные. А отца моего знали, уважали и сообщали если поступали новинки. Обычно люди , которые сами писали , а он был журналист - имели определенные льготы и первыми получали книги. Да новые книги - их часто продавали из-под прилавка. Это не очень хорошо. Но были библиотеки. Отец больше классику коллекционировал и маститых писателей. Если мне было нужно "Анжелику - маркизу ангелов", или типа такого , как сейчас Дарью Донцову - то это брал в библиотеке. И у всех была такая возможность. Там тоже очередь за такими книгами. Но меня знали как добросовестного и дружелюбного человека, так что откладывали - о тоже в очередь - свои сотрудники библиотеки тоже книги дефицитные ждали в очередь. Очереди есть во всем мире и всегда, особенно если товар стоящий. Это вы как всегда врете и описываете как раз разграбление и развал СССР после 1991года. Точно не помню когда это началось - может что-то уже Горби устраивал. В народе говорили, что при Горбачеве специально прятали продукты. И кто-то это финансировал. Я такого не помню при Горбачеве. Помню, что все ужасы начались при Кравчуке - это точно. И да - перестали все ездить на море при нем. И огороды завели. И карточки появились и уголовщина беспредельная.... Я к чему это пишу ? Старого не вернуть. Я перестройку принял хорошо - так как верил - что "хотят как лучше". Дефицит был. Но не на товары первой необходимости. Я всегда в меру приспосабливался к окружающей среде и если хотел костюмчик или туфли получше - то узнавал - куда что завезли и на тучу ездил тоже. Так жизнь устроена. Я и сегодня так делаю и в инете выискиваю. И даже хороши сардельки "заказываю" заранее, их и сейчас раскупают. А мне откладывают - как постоянному покупателю по договоренности.Я это все пишу к тому, что плохо н было. Хотя до идеала было далеко. Надеюсь все уже поняли, что те, кто затеял развал СССР- думали не о польз для людей и страны - а как разграбить все - что у нас было построено. Возвращать СССР -я н планирую. Мне сегодня это видится - как чудо - что такое было. Я пишу что бы люди понимали -про дорогой газ - который нам принадлежит , это наш дорогой газ и нам за него должны платить дивиденты олигархи, за то , что пользуются нашим газом на своих "заводах и пароходах". Так например в Норвегии. Это если у нас капитализм, конечно, а не криминализм при котором массово грабят население.